Specialiștii o dau deja pe Turcia la Cupa Mondială. Statisticienii anticipează ceva nemaivăzut din 1994 - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Specialiștii o dau deja pe Turcia la Cupa Mondială. Statisticienii anticipează ceva nemaivăzut din 1994

Specialiștii o dau deja pe Turcia la Cupa Mondială. Statisticienii anticipează ceva nemaivăzut din 1994

Andrei Nicolae Publicat: 6 decembrie 2025, 16:51

Cum arată Grupa D de la Campionatul Mondial / Profimedia

România și-a aflat vineri posibilele adversare de la Cupa Mondială de anul viitor, iar acestea ar fi Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay. Pentru a ajunge la turneul final, “tricolorii” au de trecut de baraj, însă specialiștii nu o văd pe echipa lui Mircea Lucescu la competiția din America de Nord, ci pe Turcia, viitoarea noastră adversară din semifinalele play-off-ului.

Statisticienii de la Football Meets Data și-au făcut calculele și au ajuns la două concluzii. Prima este cea care cu siguranță nu le este pe plac românilor, și anume că Turcia ar urma să fie naționala care se califică la Mondial prin intermediul barajului C.

Ce anticipează statisticienii la Mondial?

Cealaltă concluzie se leagă de numărul de puncte pe care specialiștii îl anticipează de la fiecare națională prezentă în Grupa D de la World Cup 2026. Potrivit tweet-ului postat de Football Meets Data, calculele le dau pe Turcia, Statele Unite, Paraguay și Australia la egalitate de puncte după cele trei meciuri pe care ar urma să le dispute, fiecare cu câte patru.

Statisticienii au remarcat și faptul că în cazul în care acest scenariu chiar ar deveni realitate, atunci ar marca o premieră la Campionatul Mondial după 32 de ani. Din 1994 nu s-a mai întâmplat să existe o grupă atât de echilibrată precum o preconizează statisticienii pe cea în care o văd pe Turcia.

Atunci, tot în Statele Unite ale Americii, Mexic, Irlanda, Italia și Norvegia terminau la egalitate de puncte cu câte patru fiecare chiar în această ordine. Primele trei s-au calificat în fazele eliminatorii, “squadra azzurra” reușind asta grație clasamentului celor mai bune echipe care au terminat pe 3.

Italia, sub comanda lui Arrigo Sachi, avea să piardă finala Cupei Mondiale în acel an după loviturile de departajare în fața Braziliei.

Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte