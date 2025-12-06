Specialiștii o dau deja pe Turcia la Cupa Mondială. Statisticienii anticipează ceva nemaivăzut din 1994 - Antena Sport

România și-a aflat vineri posibilele adversare de la Cupa Mondială de anul viitor, iar acestea ar fi Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay. Pentru a ajunge la turneul final, “tricolorii” au de trecut de baraj, însă specialiștii nu o văd pe echipa lui Mircea Lucescu la competiția din America de Nord, ci pe Turcia, viitoarea noastră adversară din semifinalele play-off-ului.

Statisticienii de la Football Meets Data și-au făcut calculele și au ajuns la două concluzii. Prima este cea care cu siguranță nu le este pe plac românilor, și anume că Turcia ar urma să fie naționala care se califică la Mondial prin intermediul barajului C.

Ce anticipează statisticienii la Mondial?

Cealaltă concluzie se leagă de numărul de puncte pe care specialiștii îl anticipează de la fiecare națională prezentă în Grupa D de la World Cup 2026. Potrivit tweet-ului postat de Football Meets Data, calculele le dau pe Turcia, Statele Unite, Paraguay și Australia la egalitate de puncte după cele trei meciuri pe care ar urma să le dispute, fiecare cu câte patru.

Statisticienii au remarcat și faptul că în cazul în care acest scenariu chiar ar deveni realitate, atunci ar marca o premieră la Campionatul Mondial după 32 de ani. Din 1994 nu s-a mai întâmplat să existe o grupă atât de echilibrată precum o preconizează statisticienii pe cea în care o văd pe Turcia.

🔢 Another 4-4-4-4 group in the making?

Spirit of 🇺🇸 1994 is alive (🇲🇽🇮🇪🇮🇹🇳🇴)!

👉 Try out your own 🌎 World Cup scenarios and see how probabilities change in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/HH7huEHCpz

December 6, 2025