"Mergi la victorie sau termini pe podium să ieşi campion?" Răspunsul lui Norris înaintea cursei ce decide titlul - Antena Sport

“Mergi la victorie sau termini pe podium să ieşi campion?” Răspunsul lui Norris înaintea cursei ce decide titlul

Bogdan Stănescu Publicat: 6 decembrie 2025, 17:21

Comentarii
Lando Norris după calificările Marelui Premiu de la Abu Dhabi / captura AntenaPLAY

Lando Norris a terminat pe locul 2 calificările pentru cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi, care va decide titlul în Formula 1. Norris are nevoie de o clasare pe podium pentru a cuceri primul lui titlu în Formula 1. Cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi e în direct duminică, de la ora 15:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Lando Norris a fost întrebat imediat după calificările care s-au văzut live pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY dacă va pilota pentru a câştiga cursa sau pentru o clasare pe podium, care i-ar aduce titlul.

Lando Norris, înainte de cursa care i-ar putea aduce primul titlu în Formula 1: “Cred că voi merge la victorie”

“(n.r.: Cum vei aborda această cursă?) Sunt mulţumit de rezultat, dar un pic dezamăgit, aş fi putut obţine pole-ul. Vreau să îl înving pe Max în ziua în care contează, mâine.

(n.r: Mergi la victorie sau pur şi simplu termini pe podium să ieşi campion?) Nu ştiu să vă spun. Când voi fi în maşină, la start, voi şti ce am de făcut. Dar cred că voi merge la victorie duminică”, a declarat Lando Norris după calificările pentru cursa de la Abu Dhabi, care va decide campionul din acest sezon.

Max Verstappen a câştigat calificările pentru cursa Marelui Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi. Lando Norris s-a clasat pe 2, iar colegul lui de la McLaren, Oscar Piastri, a fost pe 3.

Înaintea cursei Norris e lider în clasamentul general, cu 408 puncte. Verstappen e pe 2, cu 396 de puncte, iar Piastri pe 3, cu 392 de puncte. Verstappen are nevoie, pentru a fi campion pentru a cincea oară consecutiv, să câştige cursa, iar Norris să nu prindă podiumul. Situaţia cea mai grea înaintea ultimei curse a sezonului o are Piastri, care are nevoie de victorie pentru a fi campion, iar Norris să nu se claseze în primii 5.

Comentarii


1 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 2 VideoLando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: “Ce face omul ăsta? Era să ne lovim” 3 VIDEOTragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 | România a aflat cu cine poate juca. Cum arată toate grupele 4 România, victorie zdrobitoare la Campionatul Mondial. Tricolorele n-au avut milă de Senegal 5 Cum arată “grupa morţii” de la World Cup 2026 şi care sunt cele mai aşteptate dueluri 6 S-a decis cine arbitrează confruntarea FCSB – Dinamo
