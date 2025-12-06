Carlo Ancelotti, un nou mesaj despre prezenţa lui Neymar în lotul Braziliei pentru World Cup 2026! - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Carlo Ancelotti, un nou mesaj despre prezenţa lui Neymar în lotul Braziliei pentru World Cup 2026!

Bogdan Stănescu Publicat: 6 decembrie 2025, 16:53

Neymar în timpul unui meci pentru Brazilia / Profimedia Images

Selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a vorbit, vineri, despre prezenţa lui Neymar la naţionala Braziliei. În timp ce jurnaliştii din întreaga lume voiau să afle dacă jucătorul de la Santos face parte din planurile sale, „Don Carlo” a calmat spiritele explicând că vor exista anumite condiţii prealabile şi că el va fi singurul care va lua decizia finală.

Înţeleg perfect interesul stârnit de Neymar. Vreau să precizez că suntem în decembrie, Cupa Mondială are loc în iunie, iar eu voi alege echipa care va participa la Cupa Mondială în mai. Dacă Neymar merită să fie acolo, dacă este în formă maximă, mai bun decât oricine altcineva, va juca la Cupa Mondială, punct. Nu datorez nimic nimănui”, a spus Ancelotti.

Carlo Ancelotti: “Dacă Neymar merită să fie acolo, va juca la Cupa Mondială”

Atacantul brazilian a marcat joi primul său hattrick din 2022 împotriva echipei Juventude (3-0). O victorie care a dus echipa sa pe locul 14 în campionatul brazilian, la două puncte de primul loc retrogradabil. Neymar a fost MVP în ultimele două meciuri jucate pentru Santos, în ciuda faptului că joacă accidentat. El a amânat o intervenţie chirurgicală pentru a-şi ajuta echipa să se salveze de la retrogradare.

Jucătorul în vârstă de 33 de ani este sub contract cu Santos până la finalul anului.

Turneul final al World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena. Brazilia nu a avut noroc la tragerea la sorţi, fiind distribuită într-o grupă dificilă. Selecao va înfrunta Maroc, Scoţia şi Haiti.

