Prima reacție a lui Max Verstappen, după ce a obținut pole-ul pentru "finala" din Abu Dhabi: "E incredibil" - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 6 decembrie 2025, 17:21

Max Verstappen, după calificările de la Abu Dhabi / Antena Sport

Max Verstappen a obținut pole position-ul în calificările Marelui Premiu din Abu Dhabi și va pleca de pe prima poziție în cursa care va avea loc mâine pe circuitul Yas Marina. După ce a avut cel mai bun timp în Q3, olandezul a oferit o reacție la cald și a declarat că este incredibil ce a reușit să facă în monopostul Red Bull.

Lupta pentru titlu din Formula 1 “arde”, iar rezultatele din calificările de la Abu Dhabi confirmă acest lucru. Verstappen va pleca de pe prima poziție, Norris este pe 2, iar Piastri pe 3, toți piloții angrenați în confruntarea pentru campionat fiind pe pozițiile fruntașe.

Ce a spus Max Verstappen despre titlu după pole-ul din Abu Dhabi

După ce s-a clasat pe primul loc în calificările de la Yas Marina, Verstappen a vorbit despre cum a gestionat pneurile sale în cele trei stinturi de calificare. În ceea ce privește posibilitatea de a câștiga campionatul, batavul a menționat că va încerca să câștige cursa și să adune cât mai multe puncte pentru a avea șanse.

În Q2 am fost pe pneuri uzate, apoi în Q3, cu temperatura ce scade, știi că poți forța mai mult. Am găsit acest timp pe circuit, este incredibil că suntem primii, singurul lucru pe care îl putem controla este să maximizăm tot ce avem și am făcut acest lucru în sesiunea de calificări.

Să vedem ce putem face, voi încerca să câștig această cursă, dar trebuie să înscriem cât mai multe puncte pentru a avea șanse în acea luptă la titlu“, a spus Max Verstappen după cursă.

Înainte de “finala” pentru titlu din F1, Norris e primul în clasamentul piloților, cu 408 puncte, urmat de Verstappen cu 396 și Piastri cu 392. Pentru a câștiga al cincilea titlu în F1, cvadruplul campion mondial ar avea nevoie să câștige cursa, iar Lando Norris să nu încheie între primele trei poziții.

