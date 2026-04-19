Cum speră Ferrari să ajungă Mercedes

După cursa de la Miami de pe 3 mai, se va aplica pentru întâia oară mecanismul numit Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO). Vor mai fi două praguri de analiză ADUO în 2026.

După Miami se va trage prima linie

Pentru fiecare dintre cele cinci motoare din competiție (Ferrari, Mercedes, Honda, Audi și Red Bull Powertrains) se va calcula un ”ICE Performance Index”.

Pentru ADUO, contează puterea motorului cu combustie internă (ICE). Partea electrică nu contează deloc. Acest ”ICE Performance Index” se calculează pe baza unei metodologii din anexele tehnice FIA.

Nu ia în calcul o putere declarată de constructor sau una măsurată pe banc. În principiu, analiza combină 3 tipuri de date. Anume, datele de la senzori ECU, modelul de energie al unității de putere (Power Unit model) și corelarea pe tururi standardizate. În cazul ultimei categorii, se aleg sectoare comparabile, perioade fără trafic sau lift-and-coast extrem și se compară.

Modul de măsurare e complex