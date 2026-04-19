Home | Formula 1 | Cum speră Ferrari să ajungă Mercedes

Cum speră Ferrari să ajungă Mercedes

Adrian Georgescu Publicat: 19 aprilie 2026, 9:16 / Actualizat: 19 aprilie 2026, 10:27

Comentarii
George Russell şi Charles Leclerc, într-un Mare Premiu / Profimedia Images

După cursa de la Miami de pe 3 mai, se va aplica pentru întâia oară mecanismul numit Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO). Vor mai fi două praguri de analiză ADUO în 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După Miami se va trage prima linie

Pentru fiecare dintre cele cinci motoare din competiție (Ferrari, Mercedes, Honda, Audi și Red Bull Powertrains) se va calcula un ”ICE Performance Index”.

Pentru ADUO, contează puterea motorului cu combustie internă (ICE). Partea electrică nu contează deloc. Acest ”ICE Performance Index” se calculează pe baza unei metodologii din anexele tehnice FIA.

Nu ia în calcul o putere declarată de constructor sau una măsurată pe banc. În principiu, analiza combină 3 tipuri de date. Anume, datele de la senzori ECU, modelul de energie al unității de putere (Power Unit model) și corelarea pe tururi standardizate. În cazul ultimei categorii, se aleg sectoare comparabile, perioade fără trafic sau lift-and-coast extrem și se compară.

Modul de măsurare e complex

După cum scrie The Race, unele dintre diferențele de viteză pe linie dreaptă observate nu se datorează doar configurației motoarelor. Sunt și consecința unor alegeri strategice. În Japonia, de exemplu, au existat diferențe între diferiții producători de motoare în ceea ce privește locul în care considerau că este cel mai indicat să consume energie pentru a obține câștiguri de viteză maximă. Unii, printre care McLaren și Ferrari, au preferat să o facă pe linia dreaptă de start/sosire. Mercedes a considerat că este mai bine să o păstreze pentru segmentul dintre virajul Spoon și 130R.

Reclamă
Reclamă

Diferențele pe liniile drepte dintre McLaren și Mercedes nu pot fi atribuite doar componentelor hardware ale motorului, deoarece specificațiile furnizate clienților trebuie să fie identice. De asemenea, într-o eră a regulamentelor în care performanța șasiului și a unității de putere nu a fost niciodată atât de interconectată, este greșit să se tragă concluzia că o viteză maximă mai mare ține exclusiv de o putere mai mare.

Ce măsuri se vor lua

Pe scurt, dacă se constată că un constructor are un motor cu o performanță inferioară cu peste 2% față de valoarea de referință la un anumit moment – după cursa de la Miami și la alte două date încă neconfirmate din cursul anului 2026 –, atunci i se va permite să efectueze un upgrade pentru 2026 și încă unul pentru 2027. Dacă diferența este de 4% sau mai mult, atunci i se va permite să efectueze două upgrade-uri în acest sezon și încă două în sezonul următor.

Din ce se anunță, motorul cu ardere internă Mercedes este valoarea de referință. Pe locul al doilea ar fi Red Bull Powertrains, care s-ar situa însă în intervalul 0-2%, deci nu ar intra în mecanismul ADUO. Toate celelalte motoare – inclusiv cel Ferrari – ar fi cu peste 2% mai slabe decât cel realizat de Mercedes. Nu se știe sigur dacă sunt în intervalul 2-4% sau mai mult de 4%. Traduși în termeni de putere, un deficit de 2% înseamnă aproximativ 10 cai-putere, iar unul de 4% înseamnă cu puțin peste 21 cai-putere.

Reclamă

Cu 30 CP mai puțini decât Mercedes

Potrivit celor de la Autoracer, motorul cu ardere internă al Ferrari este mai slab cu peste 4% decât cel Mercedes, având cu aproximativ 30 cai-putere mai puțin. Adică, doar pentru ICE, Mercedes ar dezvolta 585 CP, RBPT 578, Ferrari 555, Audi 540, iar Honda 514,7. În afara dreptului de a omologa două componente noi în 2026 și două pentru 2027, cei de la Ferrari ar avea dreptul de a lucra peste 100 de ore la evoluțiile motorului actual.

Alții estimează un deficit de circa 25 de cai-putere Ferrari – Mercedes. Atuul principal al celor de la Ferrari este monopostul foarte bine echilibrat și eficient din punct de vedere aerodinamic. Astfel a contrabalansat scuderia un dezavantaj însemnat de putere. Însă prima ”nivelare” adusă de ADUO ar putea să echilibreze mult lupta pentru titluri.

Analiza celor de la F1 Data Analysis oferă cam aceleași cifre. Mercedes ar avea cam 576 cai-putere, iar Red Bull ar fi cam la 565. Deficitul de 2% ar fi la mai mult de 564, deci RBPT nu s-ar încadra la ADUO. Toate celelalte trei motoare s-ar încadra la ”mai mult de 4%”, borna fiind la 552 cai-putere. Deficitul Mercedes-Ferrari e estimat la 29 de cai-putere.
Metoda de analiză e asemănătoare cu cea descrisă de FIA. Au folosit toate sesiunile de calificări, excluzând tururile nefirești. S-au luat în calcul rulările pe linii drepte în regim de viteză maximă: accelerație >99%, fără frânare. S-a presupus aceeași suprafață de rezistență aerodinamică (CdA) pentru toate mașinile. Aportul de putere al motorului electric a fost estimat, apoi scăzut pentru a izola puterea motorului cu combustie internă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
