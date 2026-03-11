Formula 1 urmează să ia decizia finală privind cursele din Orientul Mijlociu. Cum ar putea fi afectat calendarul - Antena Sport

Organizatorii Marelui Premiu al Arabiei Saudite fac lobby pentru a-şi menţine poziţia în calendarul Formulei 1, pe fondul acţiunilor militare din Orientul Mijlociu, potrivit unui articol publicat de RacingNews365, informează Reuters.

Conducerea Campionatului Mondial de Formula 1 va trebui să decidă în curând dacă va amâna sau anula complet cursele din Orientul Mijlociu, în condiţiile în care Marile Premii din Bahrain şi Arabia Saudită sunt programate la jumătatea lunii viitoare (pe 10, respectiv 17 aprilie).

Formula 1 urmează să ia decizia finală privind cursele din Orientul Mijlociu

Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri militare împotriva Iranului, ţară care a ripostat în zilele următoare.

Rachete au fost lansate asupra unei instalaţii a Marinei SUA din Bahrain, precum şi asupra unor baze americane din Qatar, Dubai şi Abu Dhabi.

O consecinţă a acţiunii militare în zonă este o perturbare gravă a programului transporturilor aeriene civile.