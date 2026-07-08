Max spre McLaren? Analiza lui Adrian Georgescu

Pe lângă lipsa de putere, Verstappen s-a plâns și de subvirare în virajele rapide de la Silverstone. Inginerul său, Gianpiero Lambiase, i-a confirmat că există într-adevăr o problemă pe liniile drepte și l-a încurajat spunând că recuperează timpul pierdut în viraje.

Să nu uităm că Verstappen ceruse încă de sâmbătă schimbarea motorului și luarea startului de pe linia boxelor. Max considera că nu are sens să concureze cu mașina în starea respectivă. Echipa l-a refuzat.

Frustrarea lui a crescut pe parcursul cursei, deoarece considera că pierde foarte mult timp din cauza acestor probleme tehnice. Apoi a venit ieșirea în decor din virajul Stowe.

Red Bull i-ar da aripi

Nemulțumirile lui Max Verstappen legate de situația de la Red Bull Racing sunt deja destul de vechi. Contractul olandezului expiră, teoretic, la finele lui 2028. El are însă o clauză în contract care i-ar permite să părăsească Red Bull Racing la finele acestui sezon dacă după cursa de la Hungaroring din 2026 (de pe 26 iulie) nu se va afla pe una dintre primele două poziții în clasamentul general. Iar acest lucru e deja matematic imposibil. Și conducerea echipei Red Bull a devenit din ce în ce mai nerăbdătoare în privința lui Max.

Șefii trustului se așteaptă la mai multă recunoștință din partea pilotului care face parte din echipă încă din adolescență. Această schimbare de dinamică marchează o diferență față de discuțiile anterioare, care se concentrau pe nemulțumirea lui Verstappen.

Ziarul olandez „De Limburger” sugerează că iritarea celor de la Red Bull marchează o schimbare de ton a acestora. Red Bull a încercat să-și asigure loialitatea lui Verstappen oferindu-se să-i răscumpere clauza de reziliere, dar acesta a refuzat. Se pare că acest refuz a provocat tensiuni în cadrul Red Bull, unii acționari exprimându-și dorința de a se despărți de el, deși directorul general Oliver Mintzlaff dorește să-l păstreze până în 2030.

Brundle vs. Jos

Comentatorul TV și fostul pilot F1 Martin Brundle l-a încurajat pe Max să încerce și alte echipe, dând exemplul lui Lewis Hamilton. După șapte titluri mondiale, acesta a semnat cu Ferrari. Brundle a făcut și alte remarce în timpul comentariului TV de la Sky. Englezul a spus că vinovatul principal pentru îndepărtarea din ultimii ani a mai multor specialiști de la Red Bull Racing a fost comportamentul echipei din jurul lui Max Verstappen. Aici, e clar, ținta era chiar tatăl lui Max, Jos. Din cauza acestuia ar fi fost îndepărtați sau au plecat, pe rând, Adrian Newey, Christian Horner, Helmut Marko sau Jonathan Wheatley sau Paul Monaghan. Însuși inginerul de curse al lui Max, Gianpiero Lambiase, a semnat deja cu McLaren.

Răspunsul lui Jos Verstappen a fost sec și dur. Jos a răspuns pe rețelele sociale: „Another idiot who thinks he knows what it’s like.” („Încă un idiot care crede că știe cum stau lucrurile.”)

Spre McLaren?

Unde ar merge însă Max de la anul? După ce mult s-a speculat că o destinație posibilă ar fi Mercedes, acum se vorbește despre McLaren. Se spune că olandezul se află în etapa finală a negocierilor cu team-ul din Woking. Zak Brown, directorul executiv al McLaren, a negat totuși aceste de zvonuri. Sursele sugerează că detaliile contractului sunt în curs de finalizare. Posibila mutare ridică semne de întrebare cu privire la actuala componență a piloților de la McLaren, care îi include pe Lando Norris și Oscar Piastri. Ambii piloți au contribuit semnificativ la succesul echipei.

Oscar Piastri, al cărui loc la McLaren ar fi, se pare, pus sub semnul întrebării, și-a exprimat încrederea în poziția sa, în ciuda zvonurilor.