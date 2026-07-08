Max spre McLaren? Analiza lui Adrian Georgescu

După cum știți, Max Verstappen a abandonat cu patru tururi înaintea finalului cursei de la Silverstone, când era pe locul al treilea, din cauza unei probleme la aripa rotativă spate. Este vorba despre așa-numita ”aripă Macarena”, concept introdus de Ferrari la începutul acestui sezon și folosit, cu unele diferențe, și de Red Bull. Cu o săptămână înainte, în calificările din Austria, Max suferise un accident asemănător, din cauza aceleiași aripi. Șeful echipei, Laurent Mekies, a subliniat că se iau în considerare toate opțiunile pentru a preveni incidente viitoare.
La primul test pe care Ferrari l-au avut, în iarnă, cu acest concept, Lewis Hamilton a ieșit și el în decor. Motivul ar fi, în principiu, o anomalie în timpul rotirii aripii, de la faza de apăsare mică la cea de apăsare mare, un foarte scurt interval de timp în care mașina poate pierde aderența și ieși în decor.
Și FIA e preocupată de problemă
Aceste accidente au intrat și în atenția FIA. Forul tutelar vrea să afle dacă designul acestor aripi active poate genera riscuri de siguranță și dacă sunt necesare modificări sau restricții. Problema nu este că designul ar fi ilegal. FIA l-a aprobat înainte ca echipele să îl folosească. Însă cele două incidente consecutive ale Red Bull au ridicat întrebări privind fiabilitatea și siguranța sistemului. Regulamentul cere ca, dacă sistemul cedează, aripa să revină automat în poziția de viraj (cu apăsare aerodinamică mare). FIA verifică dacă acest lucru este garantat în toate situațiile.
Max: ”E o situație periculoasă”
Și Verstappen este foarte nemulțumit. Asul olandez a subliniat că e o situație foarte periculoasă și că se consideră norocos că ieșirile în decor nu au avut consecințe mai grave. „Când se întâmplă o dată, e o excepție. De două ori, devine foarte periculos pentru mine, pentru că te poți răni grav în aceste viraje de mare viteză”, a explicat cvadruplul campion mondial.
Inovatoarea „aripă Macarena” a echipei Red Bull s-a dovedit eficientă în reducerea rezistenței aerodinamice, dar a provocat și două accidente. Echipa este hotărâtă să rezolve aceste probleme înainte de Marele Premiu al Belgiei.
Mekies a recunoscut importanța siguranței și necesitatea de a aborda problema fiabilității aripii spate, chiar dacă asta înseamnă ca aceasta să nu fie folosită în cursa următoare, cea de la Spa. Echipa tehnică a Red Bull, condusă de Pierre Wache, ia în considerare revenirea la un model mai vechi de aripă spate, dacă va fi necesar, în ciuda potențialului regres în ceea ce privește performanța.
Echipa McLaren lucrează și ea la un sistem asemănător. Team-ul britanic a adoptat însă o abordare prudentă, alegând să nu o utilizeze până când nu va fi pe deplin sigură de pregătirea acesteia.
Neînțelegeri din ce în ce mai mari
Dar problemele de funcționare ale ”aripii Macarena” au fost doar cireașa de pe tort. Problemele lui Verstappen au început foarte devreme în cursa de la Silverstone. Încă din turul 6 s-a plâns că sistemul de livrare a energiei funcționa anormal și că pierde performanță pe liniile drepte. În tururile următoare a insistat că problema nu este normală, spunând echipei că nu poate crede că acel nivel de ”deployment” este cel corect.
Pe lângă lipsa de putere, Verstappen s-a plâns și de subvirare în virajele rapide de la Silverstone. Inginerul său, Gianpiero Lambiase, i-a confirmat că există într-adevăr o problemă pe liniile drepte și l-a încurajat spunând că recuperează timpul pierdut în viraje.
Să nu uităm că Verstappen ceruse încă de sâmbătă schimbarea motorului și luarea startului de pe linia boxelor. Max considera că nu are sens să concureze cu mașina în starea respectivă. Echipa l-a refuzat.
Frustrarea lui a crescut pe parcursul cursei, deoarece considera că pierde foarte mult timp din cauza acestor probleme tehnice. Apoi a venit ieșirea în decor din virajul Stowe.
Red Bull i-ar da aripi
Nemulțumirile lui Max Verstappen legate de situația de la Red Bull Racing sunt deja destul de vechi. Contractul olandezului expiră, teoretic, la finele lui 2028. El are însă o clauză în contract care i-ar permite să părăsească Red Bull Racing la finele acestui sezon dacă după cursa de la Hungaroring din 2026 (de pe 26 iulie) nu se va afla pe una dintre primele două poziții în clasamentul general. Iar acest lucru e deja matematic imposibil. Și conducerea echipei Red Bull a devenit din ce în ce mai nerăbdătoare în privința lui Max.
Șefii trustului se așteaptă la mai multă recunoștință din partea pilotului care face parte din echipă încă din adolescență. Această schimbare de dinamică marchează o diferență față de discuțiile anterioare, care se concentrau pe nemulțumirea lui Verstappen.
Ziarul olandez „De Limburger” sugerează că iritarea celor de la Red Bull marchează o schimbare de ton a acestora. Red Bull a încercat să-și asigure loialitatea lui Verstappen oferindu-se să-i răscumpere clauza de reziliere, dar acesta a refuzat. Se pare că acest refuz a provocat tensiuni în cadrul Red Bull, unii acționari exprimându-și dorința de a se despărți de el, deși directorul general Oliver Mintzlaff dorește să-l păstreze până în 2030.
Brundle vs. Jos
Comentatorul TV și fostul pilot F1 Martin Brundle l-a încurajat pe Max să încerce și alte echipe, dând exemplul lui Lewis Hamilton. După șapte titluri mondiale, acesta a semnat cu Ferrari. Brundle a făcut și alte remarce în timpul comentariului TV de la Sky. Englezul a spus că vinovatul principal pentru îndepărtarea din ultimii ani a mai multor specialiști de la Red Bull Racing a fost comportamentul echipei din jurul lui Max Verstappen. Aici, e clar, ținta era chiar tatăl lui Max, Jos. Din cauza acestuia ar fi fost îndepărtați sau au plecat, pe rând, Adrian Newey, Christian Horner, Helmut Marko sau Jonathan Wheatley sau Paul Monaghan. Însuși inginerul de curse al lui Max, Gianpiero Lambiase, a semnat deja cu McLaren.
Răspunsul lui Jos Verstappen a fost sec și dur. Jos a răspuns pe rețelele sociale: „Another idiot who thinks he knows what it’s like.” („Încă un idiot care crede că știe cum stau lucrurile.”)
Spre McLaren?
Unde ar merge însă Max de la anul? După ce mult s-a speculat că o destinație posibilă ar fi Mercedes, acum se vorbește despre McLaren. Se spune că olandezul se află în etapa finală a negocierilor cu team-ul din Woking. Zak Brown, directorul executiv al McLaren, a negat totuși aceste de zvonuri. Sursele sugerează că detaliile contractului sunt în curs de finalizare. Posibila mutare ridică semne de întrebare cu privire la actuala componență a piloților de la McLaren, care îi include pe Lando Norris și Oscar Piastri. Ambii piloți au contribuit semnificativ la succesul echipei.
Oscar Piastri, al cărui loc la McLaren ar fi, se pare, pus sub semnul întrebării, și-a exprimat încrederea în poziția sa, în ciuda zvonurilor.
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