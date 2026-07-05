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Drame în lanț la Silverstone

Adrian Georgescu Publicat: 5 iulie 2026, 21:45

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Drame în lanț la Silverstone

Marele Premiu al Marii Britanii/ Profimedia

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Când toată lumea credea că și-a pierdut orice șansă la victorie, Leclerc revine și triumfă!

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Ferrari a pornit foarte bine

Ce cursă a fost la Silverstone! Și nu erau prea multe premise pentru atât de multe evenimente neașteptate. Cu temperaturi mai mari față de cele anunțate (42 grade Celsius la suprafața pistei), fără a fi însă comparabile cu cele din Barcelona și Austria. Cum degradarea termică nu era un pericol, toată lumea a pornit cu gume medii și se anunța o singură oprire la boxe pentru majoritatea piloților. Nu exista nici măcar posibilitatea ploii, ceea ce în Regatul Unit e ușor surprinzător. Cu un start în care monoposturile Ferrari și-au regăsit zvâcul de la începutul sezonului, lăsându-i lui Antonelli, ocupantul pole-ului, doar poziția a treia.

Dueluri cu Max

Ulterior, s-a văzut că Hamilton pornise cu o fracțiune de secundă înaintea startului,

Acesta a fost începutul unui șir de ghinioane pentru câțiva piloți. Lewis a luat 5 secunde de penalizare. Excepția de la strategia cu o oprire au făcut-o, de pildă, cei de la Red Bull Racing. Cu un monopost care a cunoscut un upgrade reușit înaintea cursei trecute, cu un Hadjar pe zi ce trece mai combativ, și, bineînțeles, cu Max. Care a fost din nou partenerul de ”dans” în multe depășiri, cu Hamilton, cu Russell și chiar cu colegul Hadjar. Olandezul ar fi ocupat cea de-a treia poziție a podiumului dacă nu ar fi ieșit în decor în turul al 48-lea (din 52).

Cauzează Antonelli aceste abandonuri?

Dar marele ghinionist s-a numit Antonelli. Tânărul italian a fost realmente sclipitor în întreg weekend-ul. A câștigat cursa de sprint, a luat pole în cursa clasică, a gestionat bine revenirea după un start nu foarte bun. Era pe poziția a doua când deflectorul roții față-stânga a fost deteriorat după contacte repetate cu bordurile, iar mașina a devenit practic imposibil de pilotat. Unul dintre punctele slabe ale mașinii W17 este sensibilitatea la trecerea peste borduri, ceea ce nu prea ”se pupă” cu stilul foarte agresiv în scurtarea virajelor.al lui Antonelli.

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Accidentul lui Verstappen a dus, evident, la apariția mașinii de siguranță pe traseu. Mai erau patru tururi de parcurs și se punea problema dacă va fi timp suficient pentru degajarea monopostului și pentru ca piloții aflați cu un tur în spate să depășească Safety-Car-ul și să-și reocupe pozițiile.

Un sfârșit controversat

Când a intrat mașina de siguranță pe pistă în turul 48, piloții Ferrari ocupau primele două poziții. Primul era Leclerc, al doilea Hamilton. Au fost chemați pe rând la standuri, să monteze gume soft. Russell, care cu câteva tururi în urmă era al cincilea în cursă, a decis să nu schimbe gumele și a rămas pe pistă, ajungând astfel pe locul secund, în timp ce Lewis a căzut pe 3. (Poziția lui Hamilton rămâne însă să fie confirmată, căci englezul e sub anchetă, în urma suspiciunii că nu a respectat regimul de steag galben.)

Inițial, din cauza unei erori de software, pe ecrane a apărut informația că mașina de siguranță urma să părăsească traseul la capătul turului 51. Ar mai fi fost timp, așadar, pentru un tur de dueluri. Articolul B5.13.5 litera (b) din regulamentul sportiv al Formulei 1 prevede că „odată ce mesajul «Mașinile aflate cu un tur în urmă pot acum depăși mașina de siguranță» a fost transmis tuturor concurenților, mașina de siguranță se va întoarce la boxe la sfârșitul turului următor”.

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Acest mesaj a apărut la doar câteva momente după ce liderul cursei, Charles Leclerc, a trecut linia de start-sosire pentru a începe turul 51. Asta a făcut, susțin cei de la FIA, să nu mai poată fi reluată cursa, iar ea să se termină în regim de safety-car.

Ce ne-a adus acest Mare Premiu? În primul rând, confirmarea că Ferrari, foarte aproape de a obține o ”dublă”, este în luptă cu Mercedes. De asemenea, că Max Verstappen este un candidat la ocuparea unor poziții pe podium.

Un campionat palpitant

În prezent, Antonelli conduce în clasament, cu 171 puncte, urmat de colegul său, Russell, cu 131. Hamilton este al treilea, cu 125. Urmează trei piloți în intervalul unui singur punct: Piastri (80), Norris și Leclerc (ambii 79). Este în continuare un campionat în care se poate întâmpla orice.

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