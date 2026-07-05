Drame în lanț la Silverstone

Când toată lumea credea că și-a pierdut orice șansă la victorie, Leclerc revine și triumfă!

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Ferrari a pornit foarte bine

Ce cursă a fost la Silverstone! Și nu erau prea multe premise pentru atât de multe evenimente neașteptate. Cu temperaturi mai mari față de cele anunțate (42 grade Celsius la suprafața pistei), fără a fi însă comparabile cu cele din Barcelona și Austria. Cum degradarea termică nu era un pericol, toată lumea a pornit cu gume medii și se anunța o singură oprire la boxe pentru majoritatea piloților. Nu exista nici măcar posibilitatea ploii, ceea ce în Regatul Unit e ușor surprinzător. Cu un start în care monoposturile Ferrari și-au regăsit zvâcul de la începutul sezonului, lăsându-i lui Antonelli, ocupantul pole-ului, doar poziția a treia.

Dueluri cu Max

Ulterior, s-a văzut că Hamilton pornise cu o fracțiune de secundă înaintea startului,

Acesta a fost începutul unui șir de ghinioane pentru câțiva piloți. Lewis a luat 5 secunde de penalizare. Excepția de la strategia cu o oprire au făcut-o, de pildă, cei de la Red Bull Racing. Cu un monopost care a cunoscut un upgrade reușit înaintea cursei trecute, cu un Hadjar pe zi ce trece mai combativ, și, bineînțeles, cu Max. Care a fost din nou partenerul de ”dans” în multe depășiri, cu Hamilton, cu Russell și chiar cu colegul Hadjar. Olandezul ar fi ocupat cea de-a treia poziție a podiumului dacă nu ar fi ieșit în decor în turul al 48-lea (din 52).

Cauzează Antonelli aceste abandonuri?

Dar marele ghinionist s-a numit Antonelli. Tânărul italian a fost realmente sclipitor în întreg weekend-ul. A câștigat cursa de sprint, a luat pole în cursa clasică, a gestionat bine revenirea după un start nu foarte bun. Era pe poziția a doua când deflectorul roții față-stânga a fost deteriorat după contacte repetate cu bordurile, iar mașina a devenit practic imposibil de pilotat. Unul dintre punctele slabe ale mașinii W17 este sensibilitatea la trecerea peste borduri, ceea ce nu prea ”se pupă” cu stilul foarte agresiv în scurtarea virajelor.al lui Antonelli.