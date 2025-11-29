Fostul pilot de Formula 1 Adrian Sutil a fost arestat - Antena Sport

Fostul pilot german Adrian Sutil, care în trecut era foarte apropiat de Lewis Hamilton, a fost arestat în Germania pentru presupuse fapte de fraudă şi deturnare de fonduri.

Potrivit unei informaţii dezvăluite vineri de cotidianul Bild, fostul pilot german (42 de ani) a fost arestat joi în apropiere de Stuttgart, în cadrul unei vaste operaţiuni internaţionale. Suspectat de fraudă şi deturnare de fonduri importante, el ar fi fost plasat în arest preventiv.

Adrian Sutil, arestat în Germania pentru fraudă şi deturnare de fonduri. Nu e prima oară când are probleme cu justiţia!

Deşi circumstanţele exacte ale arestării sale rămân neclare, Sutil ar fi fost implicat în comerţul cu maşini de lux în ultimii ani. Mai ales că acest episod judiciar nu este primul pentru el.

În 2012, el a fost condamnat la 18 luni de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 200.000 de euro la München pentru vătămare corporală gravă asupra unui acţionar al echipei Lotus Renault. El a fost găsit vinovat de rănirea la gât cu o cupă de şampanie a omului de afaceri luxemburghez Eric Lux, într-un club de noapte din Shanghai, unde Sutil venise să sărbătorească victoria neaşteptată a prietenului său… Lewis Hamilton la Marele Premiu al Chinei. Citat ca martor, britanicul nu s-a prezentat la proces, ceea ce nu i-a plăcut deloc lui Sutil. Reclamă

