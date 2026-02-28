Superbele inovații ale sezonului 2026. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Sezonul 2026 va începe în weekend-ul 6-8 martie, cu Marele Premiu al Australiei, şi va fi transmis exclusiv în România în Universul Antena. Încă din testele presezon au fost observate câteva inovații tehnologice extraordinare. Dacă ne ridicăm deasupra gândirii partinice, nu putem decât să le aplaudăm pentru saltul în performanțe pe care fiecare l-ar determina.
Două inovații la Maranello
Noua aripă rotativă de pe puntea spate a mașinilor Ferrari este o capodoperă a gândirii inginerești. Funcționarea aripii rotative și beneficiile sale sunt explicate în detaliu aici.
Sistemul de prindere permite rotația. Aripa se rotește cu aproximativ 225 de grade, în sensul acelor de ceasornic, privite dinspre partea stângă a mașinii. În modul de linie dreaptă, elementele aripii ajung complet inversate, unghiul lor permițând reducerea rezistenței la înaintare. Apoi, la închidere, se rotește în direcție opusă, pentru a reveni la modul de abordare a virajelor, cu apăsare sporită la sol. Această mișcare ajută și frânarea, căci, pentru scurt timp, profilul aripii în mișcare contribuie la decelerare.
Inovația a fost declarată conformă regulamentului, pentru că a respectat două condiții. Prima este durata mișcării între cele două poziții, care e sub limita legală de 0,4 secunde.
A doua regulă este articolul C3. 11.1 (e) din Regulamentul Tehnic. Acesta spune că „elementele concave ale aripilor nu trebuie să fie vizibile din partea inferioară a mașinii.”
O a doua inovație tehnică Ferrari foarte interesantă este o mini-aripă care acționează în zona eșapamentului. Este explicată în detaliu aici.
Agentul AI folosit de Red Bull
În colaborare cu sponsorul Oracle, Red Bull Racing introduce un „AI‑powered strategy agent” realizat de sponsorul Oracle. Este o premieră în F1. E adevărat, și alte echipe folosesc simulări și modele sofisticate, analize asistate de software. Se pare însă că e un sistem AI care face trecerea de la decizii care se iau în secunde la unele care se iau în milisecunde.
Algoritmul nu înlocuiește strategul uman, dar operează ca un „asistent inteligent”. Colectează automată date venite din transmiterea telemetrică, simulări, comportamentul rivalilor,… etc. Interpretează informații istorice plus date live pentru a intui evoluția cursei. Face sugestii pe baza analizei multiplelor variabile (gestionarea energiei, degradarea pneurilor, ferestre de boost sau de depășire ideale, date de trafic, date meteo,… etc.). Sprijină strategii umani astfel încât deciziile să fie mai rapide, mai precise și mai bine fundamentate.
AI pentru încălcarea limitelor cursei
Există și inovații tehnologice pentru verificarea respectării regulamentului. FIA a creat un instrument automatizat pentru a detecta momentul în care mașinile trec peste liniile albe care delimitează marginile pistei. Acesta a fost integrat în RaceWatch, sistemul utilizat pentru monitorizarea tuturor celor ce se întâmplă pe pistă. Potrivit FIA, acest instrument bazat pe AI a redus cu 95% numărul de cazuri care necesită implicarea umană pentru luarea unei decizii.
Sistemul de vizualizare computerizată integrat în RaceWatch poate recunoaște silueta unei mașini și poate analiza comportamentul acesteia în raport cu puncte de referință predefinite captate de o cameră. Acest lucru îi permite să determine foarte rapid dacă o mașină a depășit linia de referință.
Modificarea raportului de compresie
Chestiunea modificării raportului de compresie este, oricum am privi-o, o altă demonstrație de gândire inovativă inginerească.
La începutul sezonului 2026, noul regulament tehnic al FIA pentru motoarele de F1 a impus un raport maxim de compresie de 16:1 pentru motoarele cu ardere internă, măsurat la temperatura ambientală (”la rece”). Se spune că Mercedes și, conform unor surse, Red Bull Ford Powertrains ar fi proiectat motoare care respectă această limită doar în momentul în care sunt testate la rece. Această calitate ar apărea din materialele componente ale pistoanelor, cilindrilor și camerelor de ardere, care s-ar dilata controlat. Când ajung la temperaturile normale de operare pe pistă (circa 130 °C, ”la cald”), raportul de compresie crește semnificativ peste 16:1 din cauza expansiunii termice a componentelor. Aceasta ar conduce la un beneficiu de performanță real semnificativ.
Beneficiul ar fi, după unele surse, de 10 cai-putere. Potrivit altor surse, de 25 de cai-putere, ceea ce ar aduce câștiguri de până la o secundă pe turul de circuit.
Cum decurge judecarea cazului
Evenimentele sunt în plină desfășurare și se așteaptă o decizie a Comisiei F1.
Întrebarea este la ce temperatură trebuie făcută măsurarea raportului de compresie. Într-o primă instanță, FIA a propus măsurarea acestuia atât ”la rece”, cât și ”la cald”. În cazul adoptării, măsura urma să intre în vigoare la 1 august 2026.
Cei de la Motorsport spun că s-ar fi ajuns la un nou compromis, care se așteaptă să fie adoptat în curând. Acesta propune mutarea termenului-limită de la 1 august la 1 iunie 2026. Începând cu 1 iunie 2026, măsurătorile ar fi efectuate atât ”la rece”, cât și ”la cald”, pentru restul sezonului 2026. Din 2027 încolo, măsurătorile ar urma să fie efectuate doar ”la cald”.
