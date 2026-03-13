Mercedes versus Ferrari, frontul nevăzut. Analiza lui Adrian Georgescu înaintea Marelui Premiu al Chinei

După Marele Premiu al Australiei, impresia celor mai mulți a fost că va fi un sezon în care, în principal, Mercedes – cu prima șansă – și Ferrari se vor lupta pentru victorii. Personal, cred că e foarte devreme pentru acest gen de supoziții și că lucrurile se vor schimba în timpul sezonului.
Cred că Red Bull va intra în joc, odată ce motorul RBPT va fi perfecționat, iar McLaren va avea un cuvânt important de spus. Să acceptăm însă această premisă ca punct de pornire: Mercedes versus Ferrari.
Ferrari a ales fiabilitatea
Un duel aprins se poartă și în culise între cele două echipe, în jurul posibilelor ajustări de regulament.
În primul rând, după cum am scris, e posibil ca nivelul maxim permis pentru puterea electrică să scadă de la 350 kW la 300 sau chiar la 250 kW, ceea ce ar mai ”decupa” din șansele celor de la Mercedes. În al doilea rând, a fost chestiunea raportului de compresie, unde Mercedes a obținut în mod ingenios un avantaj.
Ferrari a avut o abordare diferită de Mercedes în pregătirea unei unități de putere pentru acest sezon. Nu au încercat să mărească raportul de compresie.
În toamna lui 2025, inginerii de la Maranello au avut însă un proiect interesant legat de motorul din 2026, despre care am scris la începutul anului. Era vorba de folosirea unei chiulase de aluminiu, care ar fi dus la economii importante de greutate. La testele pe banc, au existat însă probleme la temperaturile și presiunile de lucru.
Ferrari a renunțat temporar la idee, a revenit la chiulasa de oțel și a ales, cel puțin deocamdată, fiabilitatea. Și de aceea, poate, Ferrari e singurul motorist care nu a avut nicio problemă cu vibrațiile unității de putere. Acestea aproape că au pus Aston Martin ”pe butuci”, dar i-au afectat și pe ceilalți motoriști.
Lupta pentru cele 5 secunde
Un alt front de luptă este procedura dinaintea startului. Pentru ca sistemul turbo să ajungă în parametri optimi, FIA a adăugat cinci secunde suplimentare între momentul în care ultima mașină ajunge pe grilă și aprinderea luminilor de start. Cei de la Ferrari s-au opus la luarea acestei măsuri.
De ce? Grației turbinei mai mici și mai ”agile”, Ferrari ia starturi bune cu noul motor, iar regula celor 5 secunde ar reduce acest avantaj. Fred Vasseur a motivat poziția sa: „Fără MGU-H, era clar că turbo lag-ul va deveni un factor important în diferite zone, de la manevrabilitate până la starturile în curse. Acest lucru era cunoscut încă din prima zi.” Directorul echipei a reamintit că Ferrari a obținut avantajul la starturi, grație unui sistem turbo mai mic și mai ușor de acționat, acceptând însă și dezavantajele inerente.
Dar în Australia nu turbo-lag-ul a cauzat cele mai mari probleme la start. A fost o regulă care vizează restricționarea consumului general de energie al mașinilor.
De ce au rămas cei din frunte cu bateriile goale după start
Un articol din The Race explică foarte bine chestiunea. Ca parte a regulamentului tehnic al F1, fiecărui pilot i se acordă o alocație maximă de reîncărcare pentru fiecare tură, care variază în funcție de caracteristicile circuitului. În Australia, aceasta a fost stabilită la 8 MJ. Ea se calculează la fel pentru turul de formare și pentru turul de cursă. În timpului turului de formare, procedurile obișnuite pe care le fac piloții înainte de start au intrat în conflict cu limita de recuperare și utilizare a energiei.
În turul de formare, piloții accelerează mult pentru a-și încălzi pneurile. De asemenea, frânează puternic pentru a duce frânele și pneurile în temperatura optimă. Făcând asta, au declanșat recuperarea de energie, ceea ce i-a dus rapid la limita maximă de 8 MJ. Mai mult decât atât, sunt prevederi în regulament care impun ca, peste o anumită solicitare a accelerației, bateria să fie utilizată pentru furnizarea de energie. Acest lucru a însemnat că piloții s-au trezit brusc cu bateriile descărcate, dar știind foarte bine că, odată ce au atins limita de reîncărcare, nu le mai puteau reîncărca.
În China, situația e alta
Așadar, la finalul turului de formare, unii au ajuns pe grila de start fie cu bateriile aproape descărcate, Alții, cum au fost Russell și Antonelli, cu pneurile din spate reci, deoarece nu au vrut să consume mai multă energie din baterie decât era necesar.
La start, Russell, care era în pole position, lângă linia de start, această regulă a făcut ca el să consume multă energie când deja era în tur și a ajuns rapid la limită. Cei care au pornit din spate, la o oarecare distanță, au obținut o resetare a nivelului de energie când au trecut de linie. În China, linia de start nu e însă totuna cu linia de cronometrare. Aceasta din urmă se află la circa 190 de metri în urma celei dintâi, cam în dreptul ultimei poziții de pe grilă.
Mercedes, mai puțin avantajată de traseu
Traseul din Shanghai nu convine la fel de mult team-ului Mercedes precum cel din Australia. Anul trecut, media vitezelor din calificări a fost cu 40 kilometri pe oră mai redusă în China decât în Australia.
Formula Passion scrie că în 2025 Brembo a estimat că timpul lor de utilizare în China ar fi aproape dublu față de cel înregistrat la Melbourne. Știind că bateria se poate reîncărca cu o putere de până la 350 kW în timpul frânării, un calcul aproximativ ar da o energie de frânare recuperabilă de 5,7 MJ, comparativ cu 2,9 în Melbourne. Dacă acest lucru s-ar confirma, Shanghai ar necesita mai puține manevre de LiCo și clipping, ceea ce ar însemna un pilotaj mai natural.
Linia dreaptă lungă de 1,2 kilometri rămâne însă o problemă pentru baterii, pe care le va ”seca”. În 2025, se petreceau aproape 17 secunde de accelerație în acea zonă, comparativ cu 15 secunde în cel de-al doilea sector din Melbourne. La Antipozi, acest sector e precedat de o frânare ușoară, care nu permite încărcarea bateriei. În China, de trei viraje destul de strânse.
- George Russell, pole-position în cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei. O nouă “dublă” Mercedes
- Lewis Hamilton e convins: “E un lider grozav! Va face ceea ce este corect pentru noi”
- Anunţul făcut de Max Verstappen, înainte de Marele Premiu al Chinei
- Grand Prix, ediţia 39 | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat prima cursă de Formula 1 a sezonului
- Lewis Hamilton, replică pentru rivalii Verstappen şi Norris: “Nu ştiu de ce se plâng atât”