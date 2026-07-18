Denis Alibec, mesaj direct pentru Alibek Aliev: „Să își schimbe numele!”

Denis Alibec a venit cu un mesaj direct pentru Alibek Aliev, la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Cluj. Mesajul atacantului de la Farul a amuzat pe toată lumea.

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Alibek Aliev a ajuns la U Cluj în perioada de mercato din această vară, de la CFR Cluj. Asemănarea dintre numele acestuia și cel al lui Denis Alibec este evidentă, iar jucătorul de la Farul a venit cu un mesaj amuzant, înaintea partidei cu „șepcile roșii”.

Ce i-a transmis Denis Alibec lui Alibek Aliev

„O să-l rog să-și schimbe numele, să și-l pune pe celălalt pentru că ne încurcă lumea. Ar trebui Alibec II, pentru că el e mai tânăr”, a glumit Denis Alibec, la conferința de presă.

Mai apoi, Denis Alibec a vorbit despre ce urmează la Farul și s-a declarat încrezător înaintea debutului în noul sezon. De asemenea, atacantul a spus că Ioan Ovidiu Sabău, noul antrenor al marinarilor, se aseamană cu Gică Hagi.

„Cred că va fi un an bun, ne-am pregătit foarte bine. Cred că am arătat acest lucru în amicalul cu Dinamo. Sperăm să o ținem tot așa și să începem cu un succes anul ăsta.