Va fi spectacol la Spa! Adrian Georgescu a prefațat Marele Premiu al Belgiei

De ce Russell nu e la fel de iute

De fapt, explicația e alta. Stilul lui Kimi favorizează o rotație mai mare a mașinii la mijlocul virajului. Astfel, permite o ieșire mai bună și un câștig de timp față de coechipierul său. Noul regulament pune un accent puternic pe acest factor. George folosește mai multă energie la tracțiune și are un deficit de energie la capătul liniilor drepte față de Antonelli. Diferența deconsum de energie s-a redus cu câteva puncte procentuale de-a lungul weekend-ului, dar nu a fost suficient pentru George să egaleze timpii lui Kimi.

Pe de altă parte, acest stil al lui Antonelli îl expune problemelor tehnice mai mult decât pe Russell, care merge mai conservativ. Până la urmă, diferența dintre cei doi în clasament este de doar 25 de puncte, exact câte răsplătesc o victorie.

Va fi spectacol la Spa!

Traseul de la Spa e unul unde energia electrică trebuie drămuită și folosită foarte inteligent. Chiar dacă ultimele prognoze meteo arată că va ploua doar vineri, în timp ce sâmbătă și duminică pista va fi uscată, lucrurile se pot schimba rapid din acest punct de vedere. Un factor generator de haos va fi chiar modul în care piloții vor recupera și folosi energia electrică. Andrea Stella a spus că în anumite zone nu se va putea activa modul Straight. ”Deși sunt zone în care se poate accelera la maxim, acționeaz și o anumită forță laterală, așa că nu ni se va permite acest lucru”, a explicat șeful echipei McLaren.

McLaren încearcă să recupereze

Formația va introduce la Spa varianta sa de aripă rotativă, exact în cursa la care Red Bull Racing va renunța la același tip de echipament. McLaren va beneficia, cu o întârziere de două Mari Premii, și de noul motor Mercedes. Lando Norris, campionul mondial en-titre, va suferi o declasare de 10 poziții pe grila de start, pentru folosirea celei de-a patra baterii din acest sezon. McLaren nu a folosit până acum această variantă de motor nici la Red Bull Ring, nici la Silverstone, deoarece mai avea kilometri de parcurs cu unitățile de putere existente. De asemenea, problemele de fiabilitate au silit echipa să înlocuiască numeroase componente, printre care și bateriile.

Dar despre acest front mai puțin vizibil, fiabilitatea, care deja produce modificări importante pe grile, vom vorbi în articolul viitor.