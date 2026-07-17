Va fi spectacol la Spa! Adrian Georgescu a prefațat Marele Premiu al Belgiei

Pentru cursa de duminică, de la Spa-Francorchamps, Mercedes rămâne favorita pe hârtie. Circuitul din Ardeni va fi un banc de testare important pentru un pachet de upgrade-uri.
Cursa Marelui Premiu al Belgiei este duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Un nou pachet aerodinamic
Conform FormulaPassion, la Spa Mercedes va introduce un pachet substanțial pentru traseele cu încărcătură aerodinamică redusă. Acesta e special conceput pentru circuite precum Spa, Monza, Baku și Las Vegas. Scopul este de a reduce cât mai mult posibil rezistența la înaintare. Monopostul nu trebuie să piardă prea multă viteză atunci când bateria este descărcată și motorul cu ardere internă intră în modul superclipping.
Unde câștigă Mercedes, unde Ferrari
Autoracer a făcut un studiu legat de diferențele dintre mașinile Ferrari și Mercedes în ceea ce privește folosirea energiei generate electric la Silverstone. W17 are avantaj în zonele de accelerare, în timp ce SF-26 e mai rapid în succesiunea de viraje rapide Maggotts-Becketts-Chapel. La ieșirea din Chapel, Antonelli se îndrepta spre linia dreaptă Hangar cu aproximativ 219,6 km/h, Leclerc cu 210,7 km/h. O diferență de aproape nouă kilometri pe oră la intrarea pe linia dreaptă este un avantaj enorm.
Aici iese în evidență diferența tehnică dintre W17 și SF-26. Ferrari poate fi foarte eficient în viraje, dar dacă ieșirea nu este la fel de curată, avantajul se evaporă în secțiunea următoare. Mercedes, pe de altă parte, pare să aibă încă ceva în plus în faza în care motorul cu ardere internă, sistemul electric, reducerea rezistenței la înaintare și calitatea aerodinamică trebuie să funcționeze împreună.
Unde câștigă Antonelli și de ce
”Mercedes a avut până acum un singur pilot” spunea reputatul Pino Allievi despre prestația lui Russell. Englezul a avut la Silverstone mult noroc. În primul rând, Antonelli a abandonat din postura de lider, din cauze mecanice. În al doilea rând, intrarea la boxe a lui Hamilton în regim de safety-car și decizia comisarilor de a termina cursa în acest regim a dus la pierderea de către Lewis a poziției secunde.
Russell a preluat-o, dar problemele de viteză ale sale pe linia dreaptă nu s-au rezolvat. Tot timpul weekend-ului de la Silverstone Russell a avut un deficit de viteză pe linia dreaptă, creat la începutul acesteia, față de Antonelli.
De altfel, la finele Marelui Premiu al Marii Britanii, Russell a încercat să sugereze prin radio că nu era vina lui. „Hai să încercăm să înțelegem problema vitezei pe linie dreaptă, a fost foarte frustrant”, a transmis englezul. „George, viteza pe linie dreaptă a fost OK în cursă”, i-a replicat Toto Wolff.
De ce Russell nu e la fel de iute
De fapt, explicația e alta. Stilul lui Kimi favorizează o rotație mai mare a mașinii la mijlocul virajului. Astfel, permite o ieșire mai bună și un câștig de timp față de coechipierul său. Noul regulament pune un accent puternic pe acest factor. George folosește mai multă energie la tracțiune și are un deficit de energie la capătul liniilor drepte față de Antonelli. Diferența deconsum de energie s-a redus cu câteva puncte procentuale de-a lungul weekend-ului, dar nu a fost suficient pentru George să egaleze timpii lui Kimi.
Pe de altă parte, acest stil al lui Antonelli îl expune problemelor tehnice mai mult decât pe Russell, care merge mai conservativ. Până la urmă, diferența dintre cei doi în clasament este de doar 25 de puncte, exact câte răsplătesc o victorie.
Va fi spectacol la Spa!
Traseul de la Spa e unul unde energia electrică trebuie drămuită și folosită foarte inteligent. Chiar dacă ultimele prognoze meteo arată că va ploua doar vineri, în timp ce sâmbătă și duminică pista va fi uscată, lucrurile se pot schimba rapid din acest punct de vedere. Un factor generator de haos va fi chiar modul în care piloții vor recupera și folosi energia electrică. Andrea Stella a spus că în anumite zone nu se va putea activa modul Straight. ”Deși sunt zone în care se poate accelera la maxim, acționeaz și o anumită forță laterală, așa că nu ni se va permite acest lucru”, a explicat șeful echipei McLaren.
McLaren încearcă să recupereze
Formația va introduce la Spa varianta sa de aripă rotativă, exact în cursa la care Red Bull Racing va renunța la același tip de echipament. McLaren va beneficia, cu o întârziere de două Mari Premii, și de noul motor Mercedes. Lando Norris, campionul mondial en-titre, va suferi o declasare de 10 poziții pe grila de start, pentru folosirea celei de-a patra baterii din acest sezon. McLaren nu a folosit până acum această variantă de motor nici la Red Bull Ring, nici la Silverstone, deoarece mai avea kilometri de parcurs cu unitățile de putere existente. De asemenea, problemele de fiabilitate au silit echipa să înlocuiască numeroase componente, printre care și bateriile.
Dar despre acest front mai puțin vizibil, fiabilitatea, care deja produce modificări importante pe grile, vom vorbi în articolul viitor.
- Fernando Alonso, declaraţie de senzaţie: „Vreau să ajung repede acasă, să văd finala Cupei Mondiale”
- Lando Norris, penalizat înaintea Marelui Premiu al Belgiei! Anunțul făcut de McLaren
- E gata! Max Verstappen a luat decizia în privința viitorului său! Anunțul făcut de impresar
- Provocări foarte mari la Spa-Francorchamps
- Programul Marelui Premiu al Belgiei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY (16:00)