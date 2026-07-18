Jucătorul născut în Argentina și devenit o legendă în Spania, la Real Madrid: a jucat pentru ambele naționale

Finala Cupei Mondiale se joacă între Spania și Argentina, două țări care nu numai că împart aceeași limbă, dar au și legende comune în fotbal.

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Una dintre ele este celebrul Alfredo Di Stéfano, câștigător a cinci Cupe ale Campionilor cu Real Madrid și unul dintre simbolurile grupării madrilene. Di Stéfano și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Spania, pe care a și reprezentat-o ca jucător, dar povestea lui a început în Argentina.

Născut în Argentina, „exilat” în Columbia

Născut la Buenos Aires, în 1926, Alfredo Di Stéfano a jucat la River Plate și la Huracán în primii ani ai săi în fotbal. În 1947, a debutat și pentru echipa națională a Argentinei, marcând de șase ori în șase meciuri. În principiu, Di Stéfano ar fi trebuit să își desfășoare cariera acasă și să meargă la Mondialul din 1950 cu „pumele”.

Doar că viața nu e mereu predictibilă. În 1948, jucătorii din Argentina au pornit o grevă, cerând mai multe drepturi și statut de profesioniști. Greva s-a prelungit pe parcursul a aproape un an, iar cei mai mulți fotbaliști au părăsit țara pentru a evolua în alte părți ale lumii. Printre ei și Alfredo Di Stéfano, care s-a transferat în Columbia, la Millonarios. A rămas patru ani în Columbia și a reprezentat inclusiv naționala „los cafeteros” în câteva meciuri.

Din 1957, a jucat pentru Spania

În 1953, „Saeta Rubia” (Săgeata Blondă), așa cum era poreclit datorită vitezei sale, a semnat cu Real Madrid. Ar fi vrut să joace din nou pentru Argentina, chiar și plecat în Europa, dar sud-americanii au boicotat Mondialul din 1954, după ce nu au obținut dreptul de a organiza competiția.