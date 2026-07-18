Jucătorul născut în Argentina și devenit o legendă în Spania, la Real Madrid: a jucat pentru ambele naționale

Finala Cupei Mondiale se joacă între Spania și Argentina, două țări care nu numai că împart aceeași limbă, dar au și legende comune în fotbal.
Una dintre ele este celebrul Alfredo Di Stéfano, câștigător a cinci Cupe ale Campionilor cu Real Madrid și unul dintre simbolurile grupării madrilene. Di Stéfano și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Spania, pe care a și reprezentat-o ca jucător, dar povestea lui a început în Argentina.
Născut în Argentina, „exilat” în Columbia
Născut la Buenos Aires, în 1926, Alfredo Di Stéfano a jucat la River Plate și la Huracán în primii ani ai săi în fotbal. În 1947, a debutat și pentru echipa națională a Argentinei, marcând de șase ori în șase meciuri. În principiu, Di Stéfano ar fi trebuit să își desfășoare cariera acasă și să meargă la Mondialul din 1950 cu „pumele”.
Doar că viața nu e mereu predictibilă. În 1948, jucătorii din Argentina au pornit o grevă, cerând mai multe drepturi și statut de profesioniști. Greva s-a prelungit pe parcursul a aproape un an, iar cei mai mulți fotbaliști au părăsit țara pentru a evolua în alte părți ale lumii. Printre ei și Alfredo Di Stéfano, care s-a transferat în Columbia, la Millonarios. A rămas patru ani în Columbia și a reprezentat inclusiv naționala „los cafeteros” în câteva meciuri.
Din 1957, a jucat pentru Spania
În 1953, „Saeta Rubia” (Săgeata Blondă), așa cum era poreclit datorită vitezei sale, a semnat cu Real Madrid. Ar fi vrut să joace din nou pentru Argentina, chiar și plecat în Europa, dar sud-americanii au boicotat Mondialul din 1954, după ce nu au obținut dreptul de a organiza competiția.
Alfredo Di Stéfano visa totuși să joace la o Cupă Mondială, așa că s-a decis să o facă alături de Spania. A primit cetățenia spaniolă, a debutat cu un hat-trick în fața Olandei, într-un 5-1 din 1957, iar în preliminariile pentru Mondialul din 1958 a jucat în toate meciurile pentru „La Roja”. Din păcate pentru el, Spania a ratat calificarea. Culmea, Argentina a mers la turneul din Suedia, dar Alfredo Di Stéfano încheiase deja orice legătură cu reprezentativa sud-americană.
Niciun minut jucat la Campionatul Mondial
Di Stéfano a continuat să scrie istorie la Real Madrid și să joace pentru Spania, pentru care a strâns 31 de selecții și a înscris de 23 de ori. „La Roja” s-a calificat pentru Mondialul din Chile, în 1962, doar că Di Stéfano a ajuns accidentat la turneu. Avea deja 36 de ani și deși a făcut tot ce era posibil pentru a-și reveni și a prinde măcar câteva minute, nu a putut.
Peste ani, legendarul fotbalist rămas fără niciun minut la Cupa Mondială mărturisea că acesta e unul dintre regretele vieții sale. „E una dintre cele mai mari frustrări din cariera mea. Am stat o lună în Chile și din cauza unei accidentări blestemate nu am putut evolua nici măcar un minut. A fost o deziluzie imensă. Am stat în tribune, cu părinții mei, la toate meciurile”, spunea Alfredo Di Stéfano.
• 308 goluri în 396 de meciuri pentru Real Madrid a marcat Alfredo Di Stéfano.
• 8 titluri în La Liga a cucerit cu madrilenii.
• În 1989, a primit Super Balonul de Aur, singurul fotbalist care are această distincție.
• A murit în 2014, la Madrid, la vârstă de 88 de ani.
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