A impresionat la Campionatul Mondial și a semnat în Premier League! Transferul a cotat 70 de milioane de euro

Aston Villa l-a transferat pe Johan Manzambi (20 de ani), de la Freiburg, a anunţat vineri clubul din Premier League, după ce internaţionalul elveţian a făcut o impresie puternică la Cupa Mondială din 2026, unde a terminat ca golgheter al ţării sale. Finala turneului din Statele Unite, Canada și Mexic se vede în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY duminică, de la 22:00.
Clubul din Birmingham a plătit o sumă importantă, estimată la aproape 70 de milioane de euro.
Johan Manzambi a impresionat la Campionatul Mondial și a semnat în Premier League
Manzambi a marcat trei goluri şi a dat două pase decisive, permiţând Elveţiei să se califice în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 pentru prima dată din 1954, înainte de a pierde cu 3-1 în faţa Argentinei. Durata contractului său cu „Villans” nu a fost făcută publică, notează news.ro.
Elveţianul s-a alăturat academiei de tineret din Freiburg în 2023 şi a fost promovat în echipa de seniori un an mai târziu. Ulterior, a disputat 58 de meciuri pentru clubul din Bundesliga, marcând nouă goluri.
A jucat un rol cheie în parcursul echipei Freiburg către prima sa mare finală europeană, în Liga Europa, pierdută în faţa… Aston Villa.
„Manzambi va purta tricoul cu numărul 44, acelaşi număr pe care l-a purtat la clubul din Bundesliga când a înfruntat-o pe Villa la Istanbul”, a precizat clubul într-un comunicat.
Veste uriașă pentru fanii unei echipe din Premier League
Liverpool intră într-o nouă eră odată cu schimbarea care a avut loc la nivelul băncii tehnice. Andoni Iraola ar planuri mari alături de „cormorani”, iar veștile bune încep să „curgă” pentru echipa de pe Anfield.
Conducerea a ajuns la un acord cu maghiarul Dominik Szoboszlai pentru prelungirea contractului. Noul acord ar urma să fie valabil până la data de 30 iunie 2031.
Din 2023 de când a ajuns pe Anfield, Dominik Szoboszlai și-a făcut simțita prezența la Liverpool și a devenit rapid unul dintre titularii incontestabili ai echipei.
Odată cu venirea lui Andoni Iraola, maghiarul devine un pilon și mai important în dezvoltarea formației engleze, motiv pentru care conducerea a acționat în acest sens.
Deși mai avea contract încă doi ani cu Liverpool, fotbalistul cotat de Transfermarkt la 100 de milioane de euro a ajuns la un acord cu oficialii clubului pentru prelungirea înțelegerii. Noul angajament ar expira pe 30 iunie 2031.
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