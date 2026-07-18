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A impresionat la Campionatul Mondial și a semnat în Premier League! Transferul a cotat 70 de milioane de euro

Alex Ioniță Publicat: 18 iulie 2026, 17:17

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A impresionat la Campionatul Mondial și a semnat în Premier League! Transferul a cotat 70 de milioane de euro

Profimedia

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Aston Villa l-a transferat pe Johan Manzambi (20 de ani), de la Freiburg, a anunţat vineri clubul din Premier League, după ce internaţionalul elveţian a făcut o impresie puternică la Cupa Mondială din 2026, unde a terminat ca golgheter al ţării sale. Finala turneului din Statele Unite, Canada și Mexic se vede în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY duminică, de la 22:00.

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Clubul din Birmingham a plătit o sumă importantă, estimată la aproape 70 de milioane de euro.

Johan Manzambi a impresionat la Campionatul Mondial și a semnat în Premier League

Manzambi a marcat trei goluri şi a dat două pase decisive, permiţând Elveţiei să se califice în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 pentru prima dată din 1954, înainte de a pierde cu 3-1 în faţa Argentinei. Durata contractului său cu „Villans” nu a fost făcută publică, notează news.ro.

Elveţianul s-a alăturat academiei de tineret din Freiburg în 2023 şi a fost promovat în echipa de seniori un an mai târziu. Ulterior, a disputat 58 de meciuri pentru clubul din Bundesliga, marcând nouă goluri.

A jucat un rol cheie în parcursul echipei Freiburg către prima sa mare finală europeană, în Liga Europa, pierdută în faţa… Aston Villa.

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„Manzambi va purta tricoul cu numărul 44, acelaşi număr pe care l-a purtat la clubul din Bundesliga când a înfruntat-o pe Villa la Istanbul”, a precizat clubul într-un comunicat.

Veste uriașă pentru fanii unei echipe din Premier League

Liverpool intră într-o nouă eră odată cu schimbarea care a avut loc la nivelul băncii tehnice. Andoni Iraola ar planuri mari alături de „cormorani”, iar veștile bune încep să „curgă” pentru echipa de pe Anfield.

Conducerea a ajuns la un acord cu maghiarul Dominik Szoboszlai pentru prelungirea contractului. Noul acord ar urma să fie valabil până la data de 30 iunie 2031.

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Din 2023 de când a ajuns pe Anfield, Dominik Szoboszlai și-a făcut simțita prezența la Liverpool și a devenit rapid unul dintre titularii incontestabili ai echipei.

Odată cu venirea lui Andoni Iraola, maghiarul devine un pilon și mai important în dezvoltarea formației engleze, motiv pentru care conducerea a acționat în acest sens.

Deși mai avea contract încă doi ani cu Liverpool, fotbalistul cotat de Transfermarkt la 100 de milioane de euro a ajuns la un acord cu oficialii clubului pentru prelungirea înțelegerii. Noul angajament ar expira pe 30 iunie 2031.

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