A impresionat la Campionatul Mondial și a semnat în Premier League! Transferul a cotat 70 de milioane de euro

Aston Villa l-a transferat pe Johan Manzambi (20 de ani), de la Freiburg, a anunţat vineri clubul din Premier League, după ce internaţionalul elveţian a făcut o impresie puternică la Cupa Mondială din 2026, unde a terminat ca golgheter al ţării sale. Finala turneului din Statele Unite, Canada și Mexic se vede în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY duminică, de la 22:00.

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Clubul din Birmingham a plătit o sumă importantă, estimată la aproape 70 de milioane de euro.

Johan Manzambi a impresionat la Campionatul Mondial și a semnat în Premier League

Manzambi a marcat trei goluri şi a dat două pase decisive, permiţând Elveţiei să se califice în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 pentru prima dată din 1954, înainte de a pierde cu 3-1 în faţa Argentinei. Durata contractului său cu „Villans” nu a fost făcută publică, notează news.ro.

Elveţianul s-a alăturat academiei de tineret din Freiburg în 2023 şi a fost promovat în echipa de seniori un an mai târziu. Ulterior, a disputat 58 de meciuri pentru clubul din Bundesliga, marcând nouă goluri.

A jucat un rol cheie în parcursul echipei Freiburg către prima sa mare finală europeană, în Liga Europa, pierdută în faţa… Aston Villa.