Lupta continuă la Hungaroring. Adrian Georgescu prefaţează cursa Marelui Premiu al Ungariei

Duminică, ”Marele Circ” ajunge în Ungaria. Hungaroring, sau ”Monaco fără bariere”, cum i se mai spune, împlinește în 2026 patruzeci de ani de la prima sa ediție. În 1986 aici a fost prima cursă disputată într-o țară comunistă.
Din punctul de vedere al configurației, suntem la polul opus față de Silverstone și mai ales de Spa. Sunt multe viraje, majoritatea de viteză medie și redusă, și o singură linie dreaptă lungă. Dacă la Spa nu exista posibilitatea creării de energie electrice pentru a acoperi întreaga nevoie pe tur, la Hungaroring este exact pe dos.
Ferrari e avantajată de configurație…
Traseul de lângă Budapesta necesită forță aerodinamică, precizie în schimbarea direcției, stabilitate la frânare și viteză în virajele lente și medii. Cum monoposturile SF-26 se comportă foarte bine pe viraje, cei de la Ferrari sunt avantajați de acest tip de circuit. Atât din punct de vedere aerodinamic, cât și energetic. Cei de la Mercedes, care au o eficiență mare pe partea electrică, nu au multe segmente unde să folosească respectivul avantaj.
După cum scrie Autoracer, Ferrari a demonstrat o bună capacitate de intrare în viraje și o viteză remarcabilă în virajele lente și de viteză medie. Atunci când timpii pe tur sunt construiți prin precizie la intrarea în viraj, și capacitatea de a menține viteza la mijlocul virajului, SF-26 tinde să se comporte mai bine decât pe pistele unde eficiența aerodinamică și viteza finală predomină. Acest lucru ar trebui să o ajute în special în al doilea sector al Hungaroringului, unde pilotul trebuie să lege mai multe viraje fără a compromite următorul. Așa a fost și la Spa.
… dar Mercedes rămâne favorită
Cei de la Autoracer notează însă că adevăratul semn de întrebare rămâne faza de ieșire, deci Mercedes ar rămâne principala favorită. În cursele anterioare, Ferrari nu a demonstrat întotdeauna aceeași eficiență a tracțiunii. Mai ales atunci când partea din spate a fost solicitată de numeroase porniri la viteză mică. La Budapesta, viteza în viraje nu e suficientă. Trebuie să poți îndrepta mașina devreme, deschizând accelerația fără a provoca patinarea roților pentru a evita solicitarea excesivă a anvelopelor din spate. Prin urmare, este posibil ca Ferrari să câștige viteză în viraje și să renunțe la o parte din avantajul său în accelerație. Acest echilibru între viteza minimă și calitatea ieșirii va fi unul dintre cele mai importante elemente ale weekendului.
Temperatura va crește de-a lungul weekend-ului
Dar ecuația e mult mai complexă de atât. Va fi folosită gama cea mai ”moale” de la Pirelli – C3 (Hard), C4 (Medium), C5 (Soft), pe un asfalt care are o aderență foarte scăzută. Două viraje, primul și cel cu numărul 12, au fost reasfaltate. Degradarea termică e mare, mai ales pe puntea din spate, cea motoare.
Un element poate aduce însă noi necunoscute în această ecuație complexă. Este vorba de vreme. Temperatura medie va crește constant de vineri până duminică, de la 26 de grade la 32, în aer.
În aceste condiții, provocarea nu constă doar în a aduce anvelopele în fereastra corectă de funcționare, ci și la menținerea stabilității pe tot parcursul turului. Pista e deosebit de solicitantă în acest sens. După primul sector, anvelopele se confruntă cu o succesiune lungă de viraje fără perioade reale de răcire. O pregătire prea agresivă poate garanta o aderență excelentă în primele viraje și poate provoca o scădere a aderenței în secțiunea finală. În schimb, un tur de lansare prea precaut riscă să lase C5 sub temperatura ideală în timpul primului punct de frânare.
Duminică e anunțată ploaia, însă nu în timpul desfășurării Marelui Premiu al Ungariei.
O oprire la boxe sau două?
Căldura și tracțiunea, nu abraziunea, sunt factorii care uzează anvelopele la Hungaroring. Rugozitatea porțiunilor de asfalt neatinse nu face decât să accentueze acest fenomen. Aderența e deja scăzută. Dacă, pe deasupra, forțezi compusul dincolo de fereastra sa termică, scăderea performanței survine rapid.
Anul trecut, 15 piloți au pornit pe anvelope medii, trei pe pneuri soft. Hamilton și Gasly au optat pentru pneuri Hard. Strategiile s-au împărțit aproape egal. Zece piloți au efectuat o singură oprire la boxe, nouă au făcut două. Ocon a realizat cel mai lung stint al zilei, 55 de ture pe pneuri Hard. Bortoleto și Lawson au parcurs cea mai mare distanță pe pneuri Medium, cu 40 de ture. Cel mai lung stint al lui Tsunoda pe pneuri Soft a fost de 17 ture.
Degradarea termică redusă, datorată temperaturii mai mici decât era normal, i-a permis învingătorului Norris, cu o oprire, să rămână competitiv față de piloții care au făcut două popasuri. Numai că în 2026 se anunță temperaturi mai ridicate în timpul cursei.
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