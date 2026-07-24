Lupta continuă la Hungaroring. Adrian Georgescu prefaţează cursa Marelui Premiu al Ungariei

Dar ecuația e mult mai complexă de atât. Va fi folosită gama cea mai ”moale” de la Pirelli – C3 (Hard), C4 (Medium), C5 (Soft), pe un asfalt care are o aderență foarte scăzută. Două viraje, primul și cel cu numărul 12, au fost reasfaltate. Degradarea termică e mare, mai ales pe puntea din spate, cea motoare.

Un element poate aduce însă noi necunoscute în această ecuație complexă. Este vorba de vreme. Temperatura medie va crește constant de vineri până duminică, de la 26 de grade la 32, în aer.

În aceste condiții, provocarea nu constă doar în a aduce anvelopele în fereastra corectă de funcționare, ci și la menținerea stabilității pe tot parcursul turului. Pista e deosebit de solicitantă în acest sens. După primul sector, anvelopele se confruntă cu o succesiune lungă de viraje fără perioade reale de răcire. O pregătire prea agresivă poate garanta o aderență excelentă în primele viraje și poate provoca o scădere a aderenței în secțiunea finală. În schimb, un tur de lansare prea precaut riscă să lase C5 sub temperatura ideală în timpul primului punct de frânare.

Duminică e anunțată ploaia, însă nu în timpul desfășurării Marelui Premiu al Ungariei.

O oprire la boxe sau două?

Căldura și tracțiunea, nu abraziunea, sunt factorii care uzează anvelopele la Hungaroring. Rugozitatea porțiunilor de asfalt neatinse nu face decât să accentueze acest fenomen. Aderența e deja scăzută. Dacă, pe deasupra, forțezi compusul dincolo de fereastra sa termică, scăderea performanței survine rapid.

Anul trecut, 15 piloți au pornit pe anvelope medii, trei pe pneuri soft. Hamilton și Gasly au optat pentru pneuri Hard. Strategiile s-au împărțit aproape egal. Zece piloți au efectuat o singură oprire la boxe, nouă au făcut două. Ocon a realizat cel mai lung stint al zilei, 55 de ture pe pneuri Hard. Bortoleto și Lawson au parcurs cea mai mare distanță pe pneuri Medium, cu 40 de ture. Cel mai lung stint al lui Tsunoda pe pneuri Soft a fost de 17 ture.

Degradarea termică redusă, datorată temperaturii mai mici decât era normal, i-a permis învingătorului Norris, cu o oprire, să rămână competitiv față de piloții care au făcut două popasuri. Numai că în 2026 se anunță temperaturi mai ridicate în timpul cursei.