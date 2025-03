Lewis Hamilton, reacție fermă după prima cursă cu Ferrari: „A fost foarte, foarte dificil!” - Antena Sport

Lewis Hamilton a reacționat, după prima cursă cu Ferrari. Pilotul britanic a încheiat Marele Premiu pe locul zece, după ce a fost depășit de Oscar Piastri în ultimul tur.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lewis Hamilton a recunoscut că i-a fost foarte dificil pe parcursul cursei, ținând cont și de condițiile meteo. Acesta le-a transmis și un mesaj celor din echipa sa, care nu l-au chemat la boxe imediat cum ploaia a început.

Lewis Hamilton, reacție fermă după prima cursă cu Ferrari

Despre momentul respectiv, Hamilton a transmis că a fost o oportunitate ratată. Britanicul de la Ferrari s-a declarat recunoscător și pentru punctul obținut, într-un final.

„Sunt recunoscător pentru final, am obținut un punct într-un final. Per total, nu a fost ceea ce am sperat, dar sunt multe cu care trebuie să mă obișnuiesc, cu toate schimbările de setări pe care echipa ți le spune prin radio.

Apoi echilibrul mașinii…a fost foarte, foarte dificil azi. Cred că putem să îmbunătățim acest aspect la următoarea cursă, să sperăm, și să putem duce mașina într-o poziție mai bună. Cred că mașina are mai mult potențial față de ce am reușit să scoatem azi.