Ce s-ar mai putea schimba în Formula 1? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Ce s-ar mai putea schimba în Formula 1? În afara regulilor care vor intra în vigoare în 2026, F1 este într-o continuă autoperfecționare. Zonele care ”scârțâie”, mai ales din punctul de vedere al audienței, sunt examinate și se încearcă reevaluarea lor.

Lipsa de vizibilitate pe ud

O hibă este lipsa de vizibilitate din timpul curselor pe ploaie, care duce, în general, la o rapidă semnalizare cu steag roșu.

Am tratat acest subiect anterior. Podeaua cu canale Venturi produce un efect de sol care ține mașina foarte aproape de asfalt. Acest fapt, împreună cu mărirea difuzoarelor spate, face ca trombe de stropi fini să fie ridicate la trecerea fiecărui monopost, diminuând vizibilitatea pilotului din spate.

Vor ajuta noile reguli din 2026?

Revenirea la mașini cu o podea mai plată și difuzoare cu dimensiuni reduse va îmbunătăți situația, dar nu o va rezolva. Mașinile vor continua să genereze vârtejuri și să ridice apă. Anvelopele vor fi ceva mai înguste, dar tot vor ridica multă apă. De anul viitor, va fi permisă aerodinamica activă și vor exista moduri care vor reduce sarcina pe linii drepte. Se discută deja despre ce se va întâmpla la anul în privința vizibilității pe ploaie, când efectul de sol va fi diminuat, dar va intra în funcțiune această aerodinamică activă.

Paradoxal, Pirelli a creat un pneu intermediar care funcționează prea bine. Anvelopele respective colectează și elimină apa care se depune pe sol foarte bine. Problema este că o aruncă în aer, unde se adaugă vârtejurilor ridicate de sub podea. În același timp, gumele full wet nu sunt niciodată folosite pentru că acumulează prea multă apă.