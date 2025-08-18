Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce s-ar mai putea schimba în Formula 1? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Home | Formula 1 | Ce s-ar mai putea schimba în Formula 1? Analiza lui Adrian Georgescu

Ce s-ar mai putea schimba în Formula 1? Analiza lui Adrian Georgescu

Adrian Georgescu Publicat: 18 august 2025, 13:34 / Actualizat: 18 august 2025, 16:52

Comentarii
Ce s-ar mai putea schimba în Formula 1? Analiza lui Adrian Georgescu

Marele Premiu al Belgiei 2025 / Profimedia

Ce s-ar mai putea schimba în Formula 1? În afara regulilor care vor intra în vigoare în 2026, F1 este într-o continuă autoperfecționare. Zonele care ”scârțâie”, mai ales din punctul de vedere al audienței, sunt examinate și se încearcă reevaluarea lor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lipsa de vizibilitate pe ud

O hibă este lipsa de vizibilitate din timpul curselor pe ploaie, care duce, în general, la o rapidă semnalizare cu steag roșu.

Am tratat acest subiect anterior. Podeaua cu canale Venturi produce un efect de sol care ține mașina foarte aproape de asfalt. Acest fapt, împreună cu mărirea difuzoarelor spate, face ca trombe de stropi fini să fie ridicate la trecerea fiecărui monopost, diminuând vizibilitatea pilotului din spate.

Vor ajuta noile reguli din 2026?

Revenirea la mașini cu o podea mai plată și difuzoare cu dimensiuni reduse va îmbunătăți situația, dar nu o va rezolva. Mașinile vor continua să genereze vârtejuri și să ridice apă. Anvelopele vor fi ceva mai înguste, dar tot vor ridica multă apă. De anul viitor, va fi permisă aerodinamica activă și vor exista moduri care vor reduce sarcina pe linii drepte. Se discută deja despre ce se va întâmpla la anul în privința vizibilității pe ploaie, când efectul de sol va fi diminuat, dar va intra în funcțiune această aerodinamică activă.

Paradoxal, Pirelli a creat un pneu intermediar care funcționează prea bine. Anvelopele respective colectează și elimină apa care se depune pe sol foarte bine. Problema este că o aruncă în aer, unde se adaugă vârtejurilor ridicate de sub podea. În același timp, gumele full wet nu sunt niciodată folosite pentru că acumulează prea multă apă.

Reclamă
Reclamă

Schimbarea asfaltului ar fi o soluție

O soluție, propusă de piloții iberici, ar fi folosirea unor asfalturi de tip Open-Graded Friction Course (OGFC), mai puțin dense decât cele întunecate și aderente folosite în prezent pe majoritatea pistelor. „Noile asfalturi folosite în Formula 1 au multă aderență, dar devin oglinzi când plouă”, a declarat Fernando Alonso, comentând evenimentele recente de la Spa-Francorchamps. ”În plus, creează probleme de vizibilitate. Îmi amintesc când am concurat în Malaezia, în 2017, de exemplu. A fost multă apă, dar am concurat fără probleme. Și văd și pe unele autostrăzi, când plouă, că nu se ridică apă”. Factorul negativ, după cum spune Alonso, ar fi poate degradarea excesivă a gumelor pe suprafețele uscate. „Dar am putea găsi o soluție mai târziu”, spune spaniolul.

„Întotdeauna am crezut că F1 ar trebui să inoveze și să încerce să inventeze lucruri noi. Există unele tipuri de asfalt care ar ajuta la această problemă, dar multe circuite pur și simplu nu le folosesc”, a spus și Carlos Sainz.

O revoluție a sprinturilor

Alte idei care se discută în aceste zile sunt mărirea numărului de sprinturi și reversarea grilei.

Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"
Reclamă

Cursele de sprint au apărut în 2021. Se desfășoară pe distanța a 100 de kilometri, adică aproximativ o treimea din distanța totală a unei curse clasice. Inițial, sprinturile înlocuiau calificările, stabilind ordinea pe grila de start. Primii trei clasați primeau 3, 2 respectiv 1 punct. În timp, au devenit curse de sine stătătoare, cu sesiuni de calificări separate. Primii opt piloți primesc 8,7 … 1 punct, în ordinea sosirii.

În ultimele două sezoane au fost câte șase curse de sprint în calendar. Deși inițial au fost întâmpinate cu neîncredere, ele ”au prins”. Promotorii ar dori mai multe în calendar, urmând exemplul MotoGP, unde se organizează la toate cursele clasice. Prin lipsa opririlor la boxe și înlocuirea unor sesiuni de teste cu competiții au captat interesul publicului. Un alt mod de a crește interesul ar fi, poate, mărirea numărului de puncte dedicate.

Reversarea grilei, un atac la ADN-ul F1?

Pentru a crește și mai mult interesul pentru F1, se mai discută o altă idee: reversarea pozițiilor pe grilă.

În Formula 2 și Formula 3 se folosește această metodă. Calificările se țin vinerea. Grila de start pentru cursa de sprint de sâmbătă e determinată prin inversarea ordinii primilor 10 sau 12 piloți din sesiunea de calificare. Grila de start din cursa normală de duminică e dată de ordinea nealterată a piloților din sesiunea de calificare.

Reversarea pozițiilor pe grilă nu e o idee nouă în F1. S-a vorbit de această măsură la mijlocul anilor 2000, când Ferrari și Michael Schumacher ”rădeau” tot, pentru a mai egaliza șansele. Reacțiile față de această măsură sunt împărțite. Unii o condamnă, reclamând îndepărtarea de ”ADN-ul Formulei 1”. Mai important, promotorii o susțin, pentru că ar aduce mai mulți spectatori la curse în zilele de vineri, când ciferele din tribune nu sunt mari.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Observator
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
Fanatik.ro
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
16:46
Lovitură dură pentru Napoli. Romelu Lukaku s-a accidentat și va rata primele trei luni din noul sezon
16:31
Andrei Nicolescu a venit cu noi detalii despre situația lui Stipe Perica: “Suntem frustrați toți”
16:30
Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1”
15:28
Individul care a folosit injurii rasiste la adresa lui Semenyo a primit interdicţie pe stadioane
15:13
„Cadoul” primit de Oscar Piastri din partea organizatorilor Marelui Premiu al Australiei: „Pare ireal”
14:36
Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj 4 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 5 Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului 6 Cât valorează acum Andrea Compagno, pe care Becali l-a cedat pentru 120.000 de euro! Tocmai a reuşit o “dublă”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”