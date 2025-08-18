„Cadoul” primit de Oscar Piastri din partea organizatorilor Marelui Premiu al Australiei: „Pare ireal” - Antena Sport

Australianul Oscar Piastri, actualul lider al Campionatului Mondial de Formula 1, va da numele unei tribune la Marele Premiu al Australiei, care va deschide sezonul 2026, pe care pilotul echipei McLaren l-ar putea aborda din postura de campion mondial.

Piastri (24 ani), născut la Melbourne, care nu a urcat până acum pe podiumul circuitului Albert Park, în trei curse, are un avans de nouă puncte în clasamentul general al piloţilor faţă de coechipierul său britanic Lando Norris, după 14 din cele 24 de etape ale sezonului.

„Cadoul” primit de Oscar Piastri din partea organizatorilor Marelui Premiu al Australiei

Piastri a câştigat deja mai multe curse într-un sezon decât oricare alt pilot australian de la debutul Campionatului Mondial de Formula 1, în 1950, şase în acest an, pe lângă alte trei clasări pe locul secund.

”Pare ireal şi nu m-am gândit niciodată că ar putea fi posibil, dar susţinerea este incredibilă şi abia aştept să văd cum o să fie în martie anul viitor”, a declarat Piastri într-un comunicat al Grand Prix-ului Australiei.

Tribuna care îi va purta numele va fi pe linia dreaptă principală, opusă liniei boxelor, actuala tribună Fangio fiind extinsă şi împărţită în două.