Moment istoric! Doriane Pin a devenit prima femeie care a pilotat un monopost Mercedes de Formula 1!

Moment istoric în Formula 1! Doriane Pin a devenit prima femeie care a pilotat un monopost Mercedes de Formula 1. Franţuzoaica a completat sâmbătă, pe circuitul de la Silverstone, un test cu monopostul W12 din anul 2021, cu care Mercedes a cucerit titlul la constructori în acel an.
Doriane a parcurs 76 de tururi cu maşina campioană din 2021, parcurgând aproximativ 200 de kilometri.
Doriane Pin, după ce a intrat în istorie: “A fost o oportunitate unică şi m-am asigurat că mă bucur la maximum”
„A conduce o mașină de Formula 1 pentru prima dată astăzi a fost incredibil. Sunt foarte recunoscătoare că mi s-a oferit această oportunitate și că sunt înconjurată de această echipă incredibilă. A fost o oportunitate unică și m-am asigurat că mă bucur la maximum de această zi, făcând tot ce am putut mai bine”, a declarat Doriane Pin.
„Este întotdeauna cu adevărat special pentru un tânăr pilot să conducă o mașină de Formula 1 pentru prima dată. Astăzi, este cu atât mai special, deoarece Doriane este prima femeie care a condus vreodată o mașină Mercedes de Formula 1. Suntem foarte mândri să arătăm următoarei generații de femei-pilot că a conduce o mașină de Formula 1 este realizabil”, a declarat Gwen Lagrue, consilier pentru dezvoltarea piloților.
Formula 1 se vede exclusiv în România în Universul Antena.
