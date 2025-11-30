S-a rupt Bîrligea! Riscă să nu joace cu Dinamo, anunţul lui Elias Charalambous - Antena Sport

Update: Elias Charalambous a anunţat că este posibil ca Daniel Bîrligea să nu joace cu Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elias Charalambous a dezvăluit că problemele pe care Daniel Bîrligea le are sunt mai grave și atacantul nu va putea juca nici în următoarele săptămâni. Acesta va rata astfel mai multe partide importante, inclusiv derby-ul din runda cu numărul 19, cu Dinamo. „Situația lui Bîrligea nu este una bună. Va sta pe bară pentru câteva săptămâni. Mai mult de 2-3 săptămâni, vom vedea”, a spus Elias Charalambous înainte de meciul cu Farul Constanța.

……………………………….

FCSB joacă cu Farul fără Bîrligea, care nu s-a mai regăsit în lotul deplasat la Constanţa. Potrivit primelor informaţii, atacantul a suferit o accidentare!

Ce meciuri ratează vârful FCSB-ului? Primele informaţii despre starea lui de sănătate. Potrivit gsp.ro, Daniel Bîrligea a suferit o entorsă la glezna stângă și va avea piciorul băgat în orteză pentru următoarele 10 zile. Există şanse totuşi ca că atacantul să fie recuperat în timp util pentru derby-ul cu Dinamo, care se va juca pe 6 decembrie.