Christian Horner, refuzat de o echipă din Formula 1: "Nu se va întâmpla" - Antena Sport

Proprietarul Aston Martin, Lawrence Stroll, le-a spus angajaţilor că Christian Horner nu se va alătura echipei de Formula 1.

Stroll a ţinut un discurs în faţa angajaţilor fabricii Aston Martin, în care a spus că angajarea lui Horner „nu se va întâmpla”, au declarat surse pentru BBC Sport.

Christian Horner, refuzat de Aston Martin. Fostul şef de la Red Bull nu ar fi acceptat de Adrian Newey

Stroll a spus în discursul său că noua structură de conducere anunţată de echipă săptămâna aceasta va rămâne neschimbată.

Legendarul inginer Adrian Newey va deveni directorul echipei de la începutul anului 2026, pe lângă rolul său de partener tehnic managerial.

Actualul director al echipei şi director executiv Andy Cowell va prelua o nouă funcţie, în care va fi responsabil de stabilirea relaţiei cu noul partener pentru motoare, Honda, şi cu furnizorii de combustibil ai echipei.