Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FC Botoşani, de neoprit. Victorie şi cu Unirea Slobozia - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FC Botoşani, de neoprit. Victorie şi cu Unirea Slobozia

FC Botoşani, de neoprit. Victorie şi cu Unirea Slobozia

Radu Constantin Publicat: 30 noiembrie 2025, 19:37

Comentarii
FC Botoşani, de neoprit. Victorie şi cu Unirea Slobozia

Sebastian Mailat / Profimedia Images

Echipa FC Botoşani a dispus duminică, în deplasare, scor 1-0., de gruparea Unirea Slobozia, în etapa a 18-a din Superligă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elevii lui Grozavu au marcat la Clinceni încă din minutul 9, când Mailat l-a învins pe Gurău, ajungând la al optulea gol stagional. Replica gazdelor a venit târziu, în minutul 45, odată cu şutul puţin peste poartă expediat de Dulcea. Mailat a mai trimis odată mingea în plasă, în minutul 64, dar golul a fost anulat pentru un ofsaid la Friday Adams. Până la final nu s-a mai înscris şi Unirea Slobozia – FC Botoşani s-a terminat 0-1.

Moldovenii sunt pe locul al doilea în clasament, cu 36 de puncte. Unirea se află pe locul 12, cu 18 puncte.

UNIREA SLOBOZIA: Gurău – Safronov (Bărbuţ 76), Al. Dinu, Antoche, Şerbănică – I. Coadă, Hamdiu (J. Jeno 76) – Ed. Florescu (Papeau 46), Purece (Afalna 67), Dulcea (Dorobanţu 76) – Espinosa. ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

FC BOTOŞANI: Anestis – Friday Adams, Miron, Pape Diaw, M. Pavlovic – M. Bordeianu, Charles Petro (Miguel Fernandez 90) – A. Dumitru (R. Creţ 82), Ongenda (Papa 90), Mailat (Bodişteanu 82) – Dumiter (Mitrov 90). ANTRENOR: Leo Grozavu

Reclamă
Reclamă

Cartonaşe galbene: Ed. Florescu 6, Purece 36, Hamdiu 61, I. Coadă 75, Dorobanţu 90 / Miron 21, Pape Diaw 24, Dumiter 44, M. Bordeianu 66, Charles Petro 69, Ongenda 71, Leo Grozavu 72

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
Observator
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
Câți bani a încasat Ronaldinho pentru meciul demonstrativ de la Iași! Suma uriașă scoasă din conturi de organizatori
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ronaldinho pentru meciul demonstrativ de la Iași! Suma uriașă scoasă din conturi de organizatori
20:20
S-a rupt Bîrligea! Riscă să nu joace cu Dinamo, anunţul lui Elias Charalambous
20:08
Cristi Chivu a tranşat conflictul cu Lautaro: “Eu iau decizii”
20:05
Video“Pare că Antonelli s-a dat la o parte şi l-a lăsat să treacă pe Norris!” Acuze incredibile dinspre Red Bull
19:50
Norris, Verstappen şi Piastri luptă pentru titlul mondial, înainte de MP de la Abu Dhabi. Toate scenariile
19:29
VIDEOMax Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar! Cursă în 3 pentru titlul mondial, care se va decide în Abu Dhabi
19:08
LIVE TEXTFarul – FCSB 0-0. Trupa lui Charalambous, început în forţă!
Vezi toate știrile
1 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 2 Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. “Discuţii avansate” 3 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu din Qatar. Cursa e duminică de la 18:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY) 4 Marea companie din România care i-a adus lui Cristi Borcea “300 de milioane de euro”. Afaceristul a recunoscut 5 “Asta mi-a spus” Decizia lui Nicolae Stanciu în privinţa viitorului său! 6 Salariul incredibil pe care românul Cristi Chivu îl are la Inter. Ce bani au Mircea Lucescu şi Cosmin Olăroiu
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând