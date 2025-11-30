FC Botoşani, de neoprit. Victorie şi cu Unirea Slobozia - Antena Sport

Echipa FC Botoşani a dispus duminică, în deplasare, scor 1-0., de gruparea Unirea Slobozia, în etapa a 18-a din Superligă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elevii lui Grozavu au marcat la Clinceni încă din minutul 9, când Mailat l-a învins pe Gurău, ajungând la al optulea gol stagional. Replica gazdelor a venit târziu, în minutul 45, odată cu şutul puţin peste poartă expediat de Dulcea. Mailat a mai trimis odată mingea în plasă, în minutul 64, dar golul a fost anulat pentru un ofsaid la Friday Adams. Până la final nu s-a mai înscris şi Unirea Slobozia – FC Botoşani s-a terminat 0-1.

Moldovenii sunt pe locul al doilea în clasament, cu 36 de puncte. Unirea se află pe locul 12, cu 18 puncte.

UNIREA SLOBOZIA: Gurău – Safronov (Bărbuţ 76), Al. Dinu, Antoche, Şerbănică – I. Coadă, Hamdiu (J. Jeno 76) – Ed. Florescu (Papeau 46), Purece (Afalna 67), Dulcea (Dorobanţu 76) – Espinosa. ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

FC BOTOŞANI: Anestis – Friday Adams, Miron, Pape Diaw, M. Pavlovic – M. Bordeianu, Charles Petro (Miguel Fernandez 90) – A. Dumitru (R. Creţ 82), Ongenda (Papa 90), Mailat (Bodişteanu 82) – Dumiter (Mitrov 90). ANTRENOR: Leo Grozavu