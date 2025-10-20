Red Bull, amendă de 50.000 de euro - Antena Sport

Echipa de Formula 1 Red Bull a fost sancţionată de Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) după Marele Premiu al Statelor Unite, disputat în acest weekend la Austin, live în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa a primit o amendă de 50.000 de euro, jumătate din sumă fiind suspendată până la sfârşitul sezonului 2025, pentru încălcarea regulamentului sportiv înainte de startul cursei.

Red Bull, amendată de 50.000 de euro

Conform raportului comisiei, un membru al echipei Red Bull s-a întors într-o zonă interzisă a grilei, lângă poziţia McLaren-ului lui Lando Norris, după începerea turului de formare. În acel moment, oficialii închideau deja poarta de acces („gate well area”), o zonă care devine strict reglementată odată ce procedura de start a fost declanşată.

FIA a considerat că această intruziune constituie o încălcare a normelor de siguranţă, prevăzute la articolul 12.2.1.i din Codul Sportiv Internaţional, care sancţionează nerespectarea instrucţiunilor date de oficiali.

Deşi natura exactă a intervenţiei nu a fost precizată în comunicat, mai multe surse din padocck au declarat pentru Reuters că McLaren a plasat un reper pe sol pentru a-l ajuta pe Lando Norris să-şi poziţioneze corect maşina pe grila de start şi că un angajat al Red Bull ar fi vrut să îl îndepărteze.