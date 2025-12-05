"Ordine de echipă în Abu Dhabi?" Răspunsul dat de şeful de la McLaren, înaintea etapei decisive din Formula 1 - Antena Sport

Zak Brown a oferit declaraţii despre lupta la titlu din Formula 1, având în vedere că în ultima etapă, Marele Premiu de la Abu Dhabi, ambii piloţi McLaren au şanse să devină campioni mondiali. Alături de Lando Norris şi de Oscar Piastri, şi Max Verstappen păstrează şanse matematice pentru un al cincilea titlu consecutiv.
Şeful echipei britanice a fost întrebat dacă vor apărea ordine de echipă pe parcursul week-end-ului din Abu Dhabi. Zak Brown nu s-a ferit să recunoască faptul că McLaren va apela la o astfel de strategie, dacă unul dintre piloţi nu va mai avea şanse să câştige titlul, în cursa de duminică.
- Cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi va fi duminică, de la ora 15:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY
“Ordine de echipă în Abu Dhabi?” Răspunsul dat de şeful de la McLaren
Zak Brown a subliniat că totul se rezumă la obiectivul echipei, acela ca un pilot să devină campion mondial la finalul rundei din Abu Dhabi. Astfel, oficialii de la McLaren sunt gata să facă totul pentru ca fie Lando Norris, fie Oscar Piastri, să pună mâna pe râvnitul trofeu după cursa de pe Yas Marina.
“(Ordine de echipă la Abu Dhabi?) Da, bineînţeles. Suntem realişti. Vrem să câştigăm titlul la piloţi. Am început week-end-ul ştiind că amândoi au oportunităţi egale, chiar dacă e o diferenţă de puncte.
Nu ştim cum vor decurge calificările, dar dacă intrăm în cursă şi vedem că unul are şanse, şi celălalt nu, vom face ce putem pentru a câştiga titlul. Ar fi o nebunie să nu facem asta.
Vrem să câştigăm titlul. Deci vom vedea cum va decurge cursa. Nu vom ajunge în situaţia în care să nu câştigăm titlul, deoarece vrem să protejăm locul trei, patru, şase, şapte sau care ar fi situaţia. E un sport de echipă, nu? Deci am câştigat titlul la constructori ca o echipă, aşa vom încerca să-l câştigăm şi pe cel de la piloţi. Ştiu că sună ciudat, dar dacă unul dintre ei nu poate câştiga, îşi vor dori ca celălalt să o facă. Fac parte din echipă şi am văzut deja asta anul trecut.
Nu e ceva neobişnuit într-un sport ca un coechipier să se sacrifice pentru celălalt, pentru a oferi echipei ceea ce-şi doreşte”, a declarat Zak Brown, conform formula1.com.
