Abu Dhabi, scena deznodămintelor. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de ultima cursă a sezonului - Antena Sport

Duminică va avea loc pe circuitul Yas Marina din Abu Dhabi cursa decisivă a sezonului 2025.

Este un circuit unde contează mult poziția ocupată pe grilă și, mai ales, pole-position-ul. De aceea, calificările de sâmbătă vor fi cruciale. Din 2009, de când se organizează cursa de la Yas Marina, cel care a pornit din fruntea grilei a triumfat în 11 rânduri, deci în aproximativ două treimi. Cea mai joasă poziție de pe grilă din care s-a triumfat la Abu Dhabi este locul 4. Raikkonen (Lotus) a luat startul din respectiva poziție în 2012 și a triumfat. (A fost cursa cu mesajul radio al lui Kimi: ”Just leave me alone! I know what to do.”)

Puține depășiri, calificări cruciale

Media de depășiri e destul de scăzută pe acest traseu. În 2021, anul ”finalei” Hamilton – Verstappen, s-au înregistrat doar 36 de depășiri. În 2022, 79, în 2023 s-au înregistrat 70. Anul trecut a fost totuși un număr foarte mare de depășiri: 96.

Cât privește aparițiile pe pistă a mașinii de siguranță, reală sau virtuală, acestea ar fi destul de rare, cam o dată la două Mari Premii. E una dintre cele mai scăzute rate din calendar. Un motiv pentru gradul de ”cumințenie” al cursei din Abu Dhabi este faptul că aici plouă foarte-foarte rar. Dintre cele nouă apariții pe circuit ale acestui vehicul, niciuna nu a fost cauzată de ploaie. În al doilea rând, banda de asfalt e lată, e loc în orice punct al traseului pentru cel puțin două mașini, iar spațiile de degajare sunt mari.

Zona virajelor 1-4 a fost reasfaltată, iar denivelările au fost ”înmuiate”. O altă caracteristică a acestui Mare Premiu este că se dispută într-o zonă geografică unde diferențele de temperatură între zi și noapte sunt mari. Cursa începând la lăsarea serii, această scădere se petrece chiar în timpul cursei.