Abu Dhabi, scena deznodămintelor. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de ultima cursă a sezonului - Antena Sport

Duminică va avea loc pe circuitul Yas Marina din Abu Dhabi cursa decisivă a sezonului 2025.
Este un circuit unde contează mult poziția ocupată pe grilă și, mai ales, pole-position-ul. De aceea, calificările de sâmbătă vor fi cruciale. Din 2009, de când se organizează cursa de la Yas Marina, cel care a pornit din fruntea grilei a triumfat în 11 rânduri, deci în aproximativ două treimi. Cea mai joasă poziție de pe grilă din care s-a triumfat la Abu Dhabi este locul 4. Raikkonen (Lotus) a luat startul din respectiva poziție în 2012 și a triumfat. (A fost cursa cu mesajul radio al lui Kimi: ”Just leave me alone! I know what to do.”)
Puține depășiri, calificări cruciale
Media de depășiri e destul de scăzută pe acest traseu. În 2021, anul ”finalei” Hamilton – Verstappen, s-au înregistrat doar 36 de depășiri. În 2022, 79, în 2023 s-au înregistrat 70. Anul trecut a fost totuși un număr foarte mare de depășiri: 96.
Cât privește aparițiile pe pistă a mașinii de siguranță, reală sau virtuală, acestea ar fi destul de rare, cam o dată la două Mari Premii. E una dintre cele mai scăzute rate din calendar. Un motiv pentru gradul de ”cumințenie” al cursei din Abu Dhabi este faptul că aici plouă foarte-foarte rar. Dintre cele nouă apariții pe circuit ale acestui vehicul, niciuna nu a fost cauzată de ploaie. În al doilea rând, banda de asfalt e lată, e loc în orice punct al traseului pentru cel puțin două mașini, iar spațiile de degajare sunt mari.
Zona virajelor 1-4 a fost reasfaltată, iar denivelările au fost ”înmuiate”. O altă caracteristică a acestui Mare Premiu este că se dispută într-o zonă geografică unde diferențele de temperatură între zi și noapte sunt mari. Cursa începând la lăsarea serii, această scădere se petrece chiar în timpul cursei.
Va fi, probabil, o singură oprire
Pirelli va duce la ultima cursă aceeași gamă ca în anii precedenți: C3 (Hard), C4 (Medium) și C5 (Soft). Traseul provoacă uzura anvelopelor, dar de anul trecut acest fenomen pare să fie relativ limitat. Rezistența mai mare a anvelopelor actuale ar putea să-l reducă într-o asemenea măsură încât chiar și anvelopele soft, utilizate de obicei doar în calificări, ar putea deveni o opțiune pentru cursă.
Anul trecut, un singur pilot a folosit pneurile soft, pentru a stabili cel mai rapid tur de cursă. Anul acesta acel punct nu se mai oferă. Nouăsprezece piloți au montat pneuri medii la start, singura excepție fiind Hamilton, care a optat pentru pneuri dure. Strategia cu o singură oprire a fost cea mai rapidă. Dintre primii zece clasați, doar Alonso a intrat de două ori la boxe. Grainingul și degradarea au fost limitate.
Papaya rules, ediția revizuită
Legat de ”regulile papaya”, să precizăm că au căpătat niște adăugiri. Zak Brown a spus că piloții au dreptul să-și apere șansa deplin și până la capăt. Totuși, în cazurile în care șansele unuia ar fi diminuate în mod semnificativ, pilotului respectiv i s-ar putea cere să-și susțină colegul.
Clasamentul piloților înainte de Marele Premiu din Abu Dhabi arată după cum urmează. Lando Norris are 408 puncte, Max Verstappen – 396 puncte, iar Oscar Piastri – 392 puncte. Lando are nevoie de o clasare pe locul 3 și, indiferent de ce ar face rivalii lui, ar fi campion mondial. Dacă Piastri și Norris ar fi pe locurile trei și patru, de exemplu, iar Verstappen ar fi la conducere, atunci, la sfârșitul cursei, i s-ar putea cere lui Piastri se dea la o parte pentru a-i oferi lui Norris locul trei care i-ar asigura titlul. Mai mult, dacă Piastri se află pe locul al doilea în spatele lui Verstappen, iar Norris pe locul al patrulea, și atunci i s-ar putea cere lui Piastri să ”alunece” în urma lui Norris pentru a-i oferi acestuia titlul.
Tot Piastri va fi cel dezavantajat de un alt fapt. El nu va participa la prima sesiune de antrenamente. Australianul îi va ceda monopostul lui Pato O’Ward, un rookie. Norris și-a făcut ”norma”, cedându-și monopostul de două ori, în Austria și Mexic, în timp ce Piastri doar o dată, la Monza.
- Lando Norris, cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente de la Abu Dhabi! Programul complet al weekendului decisiv
- Max Verstappen, înaintea ultimei etape a sezonului de Formula 1: „Sunt foarte relaxat, nu am nimic de pierdut”
- Lando Norris și Oscar Piastri, reacții ferme despre ordinele de echipă de la McLaren înaintea cursei decisive pentru titlu
- Pe Lando nu-l ajută istoria. Analiza lui Adrian Georgescu înaintea cursei pentru titlu din Formula 1
- Lovitură pentru Oscar Piastri la Marele Premiu din Abu Dhabi. Gafa de strategie comisă de McLaren