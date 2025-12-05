Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum a putut fi surprins Oscar Piastri, după ce a primit "interzis" la prima sesiune de antrenamente de la Abu Dhabi - Antena Sport

Home | Formula 1 | Cum a putut fi surprins Oscar Piastri, după ce a primit “interzis” la prima sesiune de antrenamente de la Abu Dhabi
VIDEO

Cum a putut fi surprins Oscar Piastri, după ce a primit “interzis” la prima sesiune de antrenamente de la Abu Dhabi

Dan Roșu Publicat: 5 decembrie 2025, 13:11

Comentarii
Cum a putut fi surprins Oscar Piastri, după ce a primit interzis la prima sesiune de antrenamente de la Abu Dhabi

Oscar Piastri, la Abu Dhabi

Oscar Piastri a trăit de la boxele McLaren prima sesiune de antrenamente de la Abu Dhabi, după ce a fost forţat să lipsească în urma unei greşeli de strategie făcută de echipa sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pilotul din Australia trebuie să aibă la Abu Dhabi o oră de antrenament mai puţin, astfel că a fost sacrificată prima sesiune. Asta după ce McLaren a ignorat o regulă ce-l privea pe Piastri.

Oscar Piastri, plictisit la Abu Dhabi

Regulamentul presupune că fiecare pilot trebuie să renunţe pe sezon la două sesiuni de antremante în care sunt folosiţi piloţii de rezervă, iar Piastri rămăsese dator cu o sesiune, astfel că a trebuit să sacrifice una de la Abu Dhabi.

În locul său, Pato O’Ward a condus MCL39, fără incidente. La finalul sesiunii, Oscar Piastri a fost surprins căscând. După ce şi-a dat seama că a fost “prins” de camerele TV, acesta a început să râdă.

În lipsa lui Piastri, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în prima sesiune de antrenamente (1:24,485), el fiind urmat de Max Verstappen (0.008) şi Charles Leclerc (0.016).

Reclamă
Reclamă

Calculele pentru titlul mondial

Astfel, pentru a câştiga titlul mondial, Lando Norris are nevoie de o prezenţă pe podium la Abu Dhabi. Pentru ca Max Verstappen să fie din nou campion mondial, acesta are nevoie de o victorie la Abu Dhabi, dar şi ca britanicul să termine pe locul 4 sau mai jos.

De asemenea, cea mai grea misiune o are Oscar Piastri. Pentru ca australianul să câştige titlul mondial, are nevoie de o victorie weekendul viitor, dar şi ca Norris să termine pe locul 6 sau mai jos.

Vremea de mâine 6 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele, între 4 şi 12 gradeVremea de mâine 6 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele, între 4 şi 12 grade
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore
Observator
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”. De ce crede că e o campanie ţintită împotriva lui. Exclusiv
Fanatik.ro
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”. De ce crede că e o campanie ţintită împotriva lui. Exclusiv
17:30
LIVE SCORERomânia – Senegal se joacă ACUM. Tricolorele defilează în duelul din grupa principală
17:25
S-au împăcat! Anunț uriaș venit din Spania
17:09
Ce transfer le-a cerut Costel Gâlcă şefilor de la Rapid. Postul pe care vrea să-l întărească
17:04
Daniel Pancu s-a pronunțat în scandalul dintre Louis Munteanu și Neluțu Varga: “Nu ne ajută”
16:59
Hermannstadt confirmă discuțiile cu Adrian Mutu: „Suntem aproape”
16:43
Benfica – Sporting LIVE VIDEO (22:15). „Clasicul” Portugaliei deschide runda a 13-a
Vezi toate știrile
1 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 2 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” 3 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 4 Universitatea Craiova l-a demis! Antrenorul a plecat după meciul din Conference League 5 „Asta ne e valoarea”. Louis Munteanu, discurs furibund după ce CFR Cluj s-a încurcat în Cupă. Anunț despre plecare 6 Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: “Are loc la noi”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte