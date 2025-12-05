Cum a putut fi surprins Oscar Piastri, după ce a primit "interzis" la prima sesiune de antrenamente de la Abu Dhabi - Antena Sport

Oscar Piastri a trăit de la boxele McLaren prima sesiune de antrenamente de la Abu Dhabi, după ce a fost forţat să lipsească în urma unei greşeli de strategie făcută de echipa sa.
Pilotul din Australia trebuie să aibă la Abu Dhabi o oră de antrenament mai puţin, astfel că a fost sacrificată prima sesiune. Asta după ce McLaren a ignorat o regulă ce-l privea pe Piastri.
Oscar Piastri, plictisit la Abu Dhabi
Regulamentul presupune că fiecare pilot trebuie să renunţe pe sezon la două sesiuni de antremante în care sunt folosiţi piloţii de rezervă, iar Piastri rămăsese dator cu o sesiune, astfel că a trebuit să sacrifice una de la Abu Dhabi.
În locul său, Pato O’Ward a condus MCL39, fără incidente. La finalul sesiunii, Oscar Piastri a fost surprins căscând. După ce şi-a dat seama că a fost “prins” de camerele TV, acesta a început să râdă.
În lipsa lui Piastri, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în prima sesiune de antrenamente (1:24,485), el fiind urmat de Max Verstappen (0.008) şi Charles Leclerc (0.016).
Calculele pentru titlul mondial
Astfel, pentru a câştiga titlul mondial, Lando Norris are nevoie de o prezenţă pe podium la Abu Dhabi. Pentru ca Max Verstappen să fie din nou campion mondial, acesta are nevoie de o victorie la Abu Dhabi, dar şi ca britanicul să termine pe locul 4 sau mai jos.
De asemenea, cea mai grea misiune o are Oscar Piastri. Pentru ca australianul să câştige titlul mondial, are nevoie de o victorie weekendul viitor, dar şi ca Norris să termine pe locul 6 sau mai jos.
