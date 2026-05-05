Cât de mult a progresat Red Bull? Analiza lui Adrian Georgescu

Aceste neajunsuri au fost într-o oarecare măsură îndreptate, dar mai e mult până la nivelul Mercedes.

În ceea ce privește bateria, există o instabilitate la livrarea energiei. Red Bull a preferat un sistem bazat pe reduceri agresive ale treptelor de viteză și cu folosirea unor trepte inferioare în viraje pentru a recupera energia cu ajutorul MGU-K. Mercedes a mers într-o altă direcție.

Era mașina lui Max conformă cu regulamentul?

După calificările de sâmbătă, a venit vestea că Isack Hadjar a fost penalizat cu plecare din spatele grilei. (Ulterior, pentru că a mai schimbat și alte componente ale unității de putere, francezul a plecat de pe linia boxelor). O porțiune a noii podele, în ambele părți, depășea cu 2 milimetri planul de referință permis. Acel ”floor bib” care a depășit limitele se află în partea frontală a podelei, chiar sub nasul mașinii, în spatele aripii față și înainte de începutul podelei principale (zona Venturi).

Se poate pune o întrebare. De ce nu a fost verificată și cealaltă mașină Red Bull Racing, anume cea a lui Max Verstappen?

Cum se fac verificările tehnice

Răspunsul este că regulamentul nu prevede asta, desi ar trebui. Există trei feluri de verificări tehnice pe care FIA le face mașinilor. Prima se aplică tuturor monoposturilor și este inspecția tehnică. În al doilea rând, suplimentar, sunt verificările selective (aleatorii). Se aleg câteva mașini pentru controale amănunțite. La Miami, monopostul lui Isack Hadjar a fost printre cele 13 selectate pentru acest tip de verificare. Mașina lui Verstappen nu a fost pe această listă.

Există și un al treilea tip de verificări care se fac mașinilor. Anume, pe baza unor suspiciuni. Sunt selectate mașinile care prezintă anomalii de performanțe, care au upgrade-uri, care prezintă zone sensibile. E totuși ciudat că monopostul lui Verstappen nu a fost inspectat mai riguros. Mai ales dacă avem în vedere că Red Bull făcuse un upgrade de podea. Și, mai ales, că mașina lui Hadjar nu respecta regulamentul. Nici măcar după cursa clasică mașina lui Max nu a fost inspectată suplimentar.

De ce se amână anunțarea unor penalizări?

Nu e însă singurul caz de la Miami legat de Red Bull unde s-a văzut o slăbiciune a FIA. În timpul cursei, la ieșirea de la boxe, mașina lui Max Verstappen a fost semnalată că ar fi călcat acea linie de degajare. Cum nu au fost imagini live cu acest moment, nu ne putem pronunța dacă a fost așa sau nu. Ideea e însă alta. Comisarii de cursă au aceste imagini și le pot accesa rapid.

De ce nu judecă atunci pe loc astfel de cazuri? De ce nu se anunță în timpul cursei dacă a fost sau nu o încălcare de regulament? Mai mult, dacă a fost, de ce nu se dictează rapid pedeapsa?

Pilotul află de-abia după cursă dacă s-a făcut vinovat, ce pedeapsă a primit și pe ce poziție îl duce penalizarea. Or, dacă ar afla în trei-patru tururi, ar avea timp să se adapteze și să-și modifice strategia pentru restul cursei.