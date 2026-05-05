Cât de mult a progresat Red Bull? Analiza lui Adrian Georgescu

În acest moment, cel puțin pe trasee de tipul celui din Miami, ordinea în ceea ce privește performanța este: Mercedes – McLaren – Ferrari – Red Bull. Ultimele trei au mai ”strâns” distanța față de lider. Să nu uităm, toate au introdus upgrade-uri în Florida, în timp ce Mercedes va face acest lucru de-abia în cursa următoare, cea din Canada.
Să începem cu Red Bull Racing.
Un pas clar înainte
O slăbiciune a echipei este descrisă de plecările celor mai pricepuți tehnicieni din ultimii ani, dar și de cele anunțate pentru viitor. Un plus este motorul termic realizat în colaborare cu Ford, cotat drept al doilea de pe grilă, în urma celui construit de Mercedes. Și nu la mare distanță de acesta în termeni de putere. În ceea ce privește fiabilitatea, mai este de lucru.
La Miami, Max a primit un RB22 realizat potrivit dorințelor și stilului său. Au fost modificări însemnate aduse mașinii. Cum ar fi noua aripă rotativă spate, alintată ”Maxarena”, după ”Macarena” celor de la Ferrari. Aceasta aș zice că a dat mai multă satisfacție decât originalul, care, se pare, a contribuit la supraîncălzirea pneurilor din spate. Apoi: modificarea sidepod-urilor, a aripii față, a capotei și a podelei. Mai ales greutatea în exces a fost înjumătățită, de unde a rezultat un câștig de aproximativ două zecimi de secundă pe tur. Per total, RB22 a avut la Miami un câștig de 7-8 zecimi de secundă pe tur față de monopostul care a rulat în primele trei Mari Premii ale sezonului.
În a doua jumătate a cursei de sprint, olandezul aproape a egalat ritmul lui Antonelli și a fost la doar o zecime în spatele lui Leclerc. În același timp, decalajul față de mașinile McLaren, care au ocupat primele două locuri, s-a stabilizat în jurul a trei zecimi.
Sunt semne bune
„Mă simt mult mai încrezător și nu mai am senzația că aș fi doar un pasager în mașină.” a afirmat Verstappen după sprint și înaintea calificărilor de sâmbătă. Unde a făcut un tur extraordinar, cu care a ”prins” poziția a doua pe grilă. Penalizat față de monoposturile Mercedes pe liniile drepte, de mare viteză – unde acestea pot folosi mult mai eficient energia electrică recuperată -, Max a recurs la o metodă pe care a folosit-o deseori de-a lungul carierei sale. A folosit setări cu apăsare redusă pe puntea din spate. Lui îi plac oricum mașinile ”front end”, cu apăsare mare pe puntea din față și tendințe supraviratoare, și apăsare mică pe spate, ceea ce ”eliberează” puțin mașina pe liniile drepte. Se poate vedea, de altfel, ce bine a rulat pe liniile drepte monopostul lui Max în comparația cu ”ghost car”-ul lui Kimi, avantajat pe aceste secțiuni.
Mai e mult până departe
Numai că acest artificiu, după cum s-a văzut în sezonul trecut, funcționează doar pe anumite trasee. Red Bull este o echipă care poate evolua rapid de-a lungul unui weekend – cum a fost la Miami -, dacă găsește soluția. Dar nu se întâmplă mereu.
Red Bull Racing a mers pe soluții destul de riscante în ceea ce privește răcirea, integrarea ERS–ICE și distribuția masei. În primele curse, mașina a avut deschideri de răcire foarte mici și sidepod-uri strânse, pe care la Miami le-au refăcut, într-o oarecare măsură.
Aceste neajunsuri au fost într-o oarecare măsură îndreptate, dar mai e mult până la nivelul Mercedes.
În ceea ce privește bateria, există o instabilitate la livrarea energiei. Red Bull a preferat un sistem bazat pe reduceri agresive ale treptelor de viteză și cu folosirea unor trepte inferioare în viraje pentru a recupera energia cu ajutorul MGU-K. Mercedes a mers într-o altă direcție.
Era mașina lui Max conformă cu regulamentul?
După calificările de sâmbătă, a venit vestea că Isack Hadjar a fost penalizat cu plecare din spatele grilei. (Ulterior, pentru că a mai schimbat și alte componente ale unității de putere, francezul a plecat de pe linia boxelor). O porțiune a noii podele, în ambele părți, depășea cu 2 milimetri planul de referință permis. Acel ”floor bib” care a depășit limitele se află în partea frontală a podelei, chiar sub nasul mașinii, în spatele aripii față și înainte de începutul podelei principale (zona Venturi).
Se poate pune o întrebare. De ce nu a fost verificată și cealaltă mașină Red Bull Racing, anume cea a lui Max Verstappen?
Cum se fac verificările tehnice
Răspunsul este că regulamentul nu prevede asta, desi ar trebui. Există trei feluri de verificări tehnice pe care FIA le face mașinilor. Prima se aplică tuturor monoposturilor și este inspecția tehnică. În al doilea rând, suplimentar, sunt verificările selective (aleatorii). Se aleg câteva mașini pentru controale amănunțite. La Miami, monopostul lui Isack Hadjar a fost printre cele 13 selectate pentru acest tip de verificare. Mașina lui Verstappen nu a fost pe această listă.
Există și un al treilea tip de verificări care se fac mașinilor. Anume, pe baza unor suspiciuni. Sunt selectate mașinile care prezintă anomalii de performanțe, care au upgrade-uri, care prezintă zone sensibile. E totuși ciudat că monopostul lui Verstappen nu a fost inspectat mai riguros. Mai ales dacă avem în vedere că Red Bull făcuse un upgrade de podea. Și, mai ales, că mașina lui Hadjar nu respecta regulamentul. Nici măcar după cursa clasică mașina lui Max nu a fost inspectată suplimentar.
De ce se amână anunțarea unor penalizări?
Nu e însă singurul caz de la Miami legat de Red Bull unde s-a văzut o slăbiciune a FIA. În timpul cursei, la ieșirea de la boxe, mașina lui Max Verstappen a fost semnalată că ar fi călcat acea linie de degajare. Cum nu au fost imagini live cu acest moment, nu ne putem pronunța dacă a fost așa sau nu. Ideea e însă alta. Comisarii de cursă au aceste imagini și le pot accesa rapid.
De ce nu judecă atunci pe loc astfel de cazuri? De ce nu se anunță în timpul cursei dacă a fost sau nu o încălcare de regulament? Mai mult, dacă a fost, de ce nu se dictează rapid pedeapsa?
Pilotul află de-abia după cursă dacă s-a făcut vinovat, ce pedeapsă a primit și pe ce poziție îl duce penalizarea. Or, dacă ar afla în trei-patru tururi, ar avea timp să se adapteze și să-și modifice strategia pentru restul cursei.
- Messi i-a purtat noroc lui Antonelli: s-a urcat la volanul mașinii! Momentul în care cei doi s-au întâlnit
- Final dezastruos pentru Leclerc la Miami: penalizare de 20 de secunde. Verstappen a comis-o și el
- Formula 1 are o nouă stea. Opinia lui Adrian Georgescu după ce Antonelli a scris istorie
- Reacţia lui Oscar Piastri după ce s-a clasat pe 3 în cursa de la Miami: “Un pas mare înainte”
- “Pe final am fost prins pe picior greșit”. Prima reacție a lui Lando Norris după cursa de la Miami