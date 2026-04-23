Şeful McLaren, categoric despre alianţele din Formula 1: “Este o problemă reală”

Proprietarul echipei britanice de Formula 1 McLaren, omul de afaceri american Zak Brown, a denunţat, miercuri, legăturile financiare dintre echipele rivale, despre care a spus că subminează “integritatea sportului automobilistic”.

În timpul unei conferinţe de presă la sediul McLaren din sudul Londrei, Brown nu a vizat în mod explicit echipa franco-britanică Alpine, care ar fi în negocieri cu Mercedes F1 pentru vânzarea unui sfert din acţiunile sale.

Şeful McLaren, Zak Brown, categoric despre alianţele din Formula 1

“Toate cele 11 echipe din Formula 1 ar trebui să fie cât mai independente posibil, deoarece cred că există un risc ridicat ca integritatea sportului nostru să fie compromisă, ceea ce i-ar îndepărta pe fanii noştri mai repede decât orice altceva”, a avertizat multimilionarul american în vârstă de 54 de ani, care este directorul executiv al McLaren de aproape zece ani.

“Acest lucru se aplică oricui şi tuturor, ‘echipelor A-B’, oricărei coproprietăţi“, a continuat Brown, făcând aluzie la faptul că un singur proprietar poate deţine în Formula 1 o echipă “A” mare şi o echipă “B” mai mică, cum ar fi grupul austriac Red Bull şi cele două echipe ale sale, Red Bull Racing (unde concurează olandezul Max Verstappen şi francezul Isack Hadjar) şi Racing Bulls.

Brown denunţase deja în 2024 faptul că un pilot al echipei Racing Bulls, într-o cursă, a permis echipei lider, Red Bull Racing, să acumuleze puncte în detrimentul McLaren.