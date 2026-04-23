Viviana Moraru Publicat: 23 aprilie 2026, 13:35

Şeful McLaren, categoric despre alianţele din Formula 1: Este o problemă reală

Zak Brown, la McLaren/ Profimedia

Proprietarul echipei britanice de Formula 1 McLaren, omul de afaceri american Zak Brown, a denunţat, miercuri, legăturile financiare dintre echipele rivale, despre care a spus că subminează “integritatea sportului automobilistic”.

În timpul unei conferinţe de presă la sediul McLaren din sudul Londrei, Brown nu a vizat în mod explicit echipa franco-britanică Alpine, care ar fi în negocieri cu Mercedes F1 pentru vânzarea unui sfert din acţiunile sale.

“Toate cele 11 echipe din Formula 1 ar trebui să fie cât mai independente posibil, deoarece cred că există un risc ridicat ca integritatea sportului nostru să fie compromisă, ceea ce i-ar îndepărta pe fanii noştri mai repede decât orice altceva”, a avertizat multimilionarul american în vârstă de 54 de ani, care este directorul executiv al McLaren de aproape zece ani.

Acest lucru se aplică oricui şi tuturor, ‘echipelor A-B’, oricărei coproprietăţi“, a continuat Brown, făcând aluzie la faptul că un singur proprietar poate deţine în Formula 1 o echipă “A” mare şi o echipă “B” mai mică, cum ar fi grupul austriac Red Bull şi cele două echipe ale sale, Red Bull Racing (unde concurează olandezul Max Verstappen şi francezul Isack Hadjar) şi Racing Bulls.

Brown denunţase deja în 2024 faptul că un pilot al echipei Racing Bulls, într-o cursă, a permis echipei lider, Red Bull Racing, să acumuleze puncte în detrimentul McLaren.

“Dacă vorbim despre performanţă, într-adevăr poţi maximiza acea performanţă atunci când două echipe depind de acelaşi grup. Este o problemă reală în ceea ce priveşte integritatea sportului şi o întrebare serioasă pentru echitatea sa”, a insistat Zak Brown.

Brown nu a menţionat direct discuţiile în curs, conform presei, între echipa germano-britanica Mercedes-AMG F1, a constructorului Mercedes-Benz, şi Alpine F1, deţinută în proporţie de 76% de Renault şi 24% de fondul de investiţii newyorkez Otro Capital.

Producătorul de motoare Mercedes-AMG nu echipează doar propria echipă de Formulă 1, cu sediul la Londra, ci şi echipele britanice McLaren, Williams şi, din acest sezon, echipa franco-britanică Alpine, al cărei sediu este împărţit între Viry-Chatillon, lângă Paris, şi Enstone, la nord-vest de Londra.

