24 de persoane reţinute în scandalul uriaş din Turcia - Antena Sport

Parchetul din Istanbul a anunţat, vineri, arestarea a 30 de noi persoane implicate în fotbalul turc, inclusiv 14 jucători şi fostul vicepreşedinte al echipei Galatasaray, Erden Timur, acuzaţi de implicarea în afacerea meciurilor trucate din Turcia, relatează cotidianul L’Equipe.

Ancheta parchetului din Istanbul, care zguduie fotbalul din Turcia de câteva luni, a dus deja la încarcerarea, la începutul lunii noiembrie, a şase arbitri şi a preşedintelui lui Eyupspor, un club din prima ligă turcă.

24 de persoane reţinute în scandalul uriaş din Turcia

Conform unui comunicat dat publicităţii vineri de parchet, “au fost emise mandate de arestare pentru 29 de persoane, inclusiv 14 fotbalişti, iar 24 dintre acestea au fost reţinute”. Fostul vicepreşedinte al lui Galatasaray, Erden Timur (2022-2024), vicepreşedintele lui Eyupspor, Fatih Kulaksiz, şi un oficial al Federaţiei Turce de Fotbal (TFF) au fost, de asemenea, reţinuţi.

Şase suspecţi sunt acuzaţi că au “influenţat rezultatul meciului Kasimpaşa – Samsunspor” din 26 octombrie 2024, iar cei paisprezece jucători pentru că au “plasat pariuri în aşa fel încât să afecteze rezultatul meciului”, mizând pe victoria echipei adverse în timpul meciului propriei echipe.

Operaţiunile au fost desfăşurate simultan în 11 provincii şi sunt acum concentrate la Istanbul, conform Parchetului. Lista suspecţilor include personalităţi din lumea fotbalului: jucători, oficiali ai cluburilor de fotbal şi ai Federaţiei turce de Fotbal, precum şi oameni de afaceri şi un fost ofiţer de poliţie.