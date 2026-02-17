"A fost voit!" Marius Şumudică îl face şi el praf pe Radu Petrescu: "E strigător la cer! La judeţeană" - Antena Sport

Închide meniul
“A fost voit!” Marius Şumudică îl face şi el praf pe Radu Petrescu: “E strigător la cer! La judeţeană”

Alex Masgras Publicat: 17 februarie 2026, 12:14

Marius Şumudică / Profimedia Images

Marius Şumudică a intervenit şi el în scandalul provocat de Radu Petrescu la meciul dintre Petrolul şi FC Argeş, atunci când echipa din Trivale a avut un gol anulat de central la scorul de 1-1. CCA a recunoscut că Petrescu a luat decizia greşită, dar VAR-ul nu a putut interveni pentru că centralul a fluierat înainte ca balonul să intre în poartă.

Piteştenii au ameninţat că vor merge în instanţă şi au cerut ca CCA să publice transcrierile înregistrărilor audio de la meciul cu Petrolul. Între timp, Marius Şumudică şi-a exprimat şi el punctul de vedere.

Marius Şumudică l-a făcut praf pe Radu Petrescu: “Nu e prima oară când face lucruri de genul acesta”

Fostul antrenor al Rapidului este de părere că Radu Petrescu a anulat intenţionat golul lui FC Argeş, pentru a repara greşeala comisă la faza loviturii libere. De asemenea, Şumudică este de părere că Petrescu ar trebui trimis să arbitreze la judeţeană şi a amintit de problemele pe care le-a avut şi el cu centralul în trecut:

“Celor de la Pitești… ce li s-a întâmplat este strigător la cer. Nu se poate așa ceva. Adică, nu, eu înțeleg până la un moment dat tot ceea ce se întâmplă, dar să scoți mingea din poartă și să faci o astfel de greșeală…

Nu este prima oară când Radu Petrescu face lucruri de genul acesta. Mi s-a întâmplat și mie pe Giulești, dacă vă aduceți aminte, am avut penalty clar contra FCSB-ului și nu mi s-a acordat.

Toată lumea a spus atunci, dar nu s-a luat nicio măsură și imediat a fost trimis să arbitreze în străinătate. Cred că de data asta ar trebui trimis să arbitreze în județeană. Nu știu dacă scos din arbitraj, dar asta nu este o greșeală. Adică e clar că e voit. Noi suntem din fotbal. Este o treabă care se face în momentul în care îți dai seama că ai comis o eroare sau ceva de genul ăsta și după aia vrei să o întorci și mingea, fiind în aer până să ajungă în duel sau în careul advers, tu fluieri.

Am trăit și eu lucruri de genul ăsta, de atâta timp în antrenorat. Dar ghinionul lui este că la faza respectivă s-a marcat un gol, un gol care ducea Piteștiul, din punctul meu de vedere, 99% îi ducea în play-off”, a declarat Marius Şumudică, potrivit fanatik.ro.

