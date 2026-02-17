80.000 de bilete vândute deja pentru prima ediţie a Marelui Premiu de la Madrid - Antena Sport

Organizatorii primei ediţii a Marelui Premiu de Formula 1 de la Madrid, care va avea loc între 11 şi 13 septembrie, exclusiv în Universul Antena, au anunţat că au vândut deja peste 80.000 de bilete pentru acest eveniment, informează EFE.

Jose Vicente de los Mozos, preşedintele Comitetului executiv al IFEMA, centrul expoziţional din capitala Spaniei în jurul căruia este construit circuitul semi-urban care va găzdui cursa de Formula 1, a precizat că lucrările vor fi finalizate până la sfârşitul lunii mai, conform planificării.

Responsabilul spaniol a confirmat data finalizării circuitului, denumit MadRing, cu prilejul unui eveniment organizat marţi, în cursul căruia a fost oficializat un parteneriat comercial cu Ford, care va fi unul dintre sponsorii Marelui Premiu din capitala Spaniei.

“Toate etapele comerciale şi de construcţie sunt respectate. Lucrările progresează bine, iar circuitul va fi finalizat până la sfârşitul lunii mai”, a declarat directorul executiv IFEMA, care a evidenţiat efortul companiilor care construiesc circuitul, a cărui piatră de temelie a fost pusă în aprilie anul trecut.

În ceea ce priveşte biletele, de los Mozos a subliniat că până acum s-au vândut peste 80.000 de tichete. “Vânzările se dovedesc a fi un succes. Dacă nu vindem mai multe, nu este din lipsă de cerere, ci pentru că se vând pe măsură ce amenajăm ultimele tribune. Dar biletele care se pun în vânzare se epuizează imediat”, a adăugat el.