Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

80.000 de bilete vândute deja pentru prima ediţie a Marelui Premiu de la Madrid - Antena Sport

Home | Formula 1 | 80.000 de bilete vândute deja pentru prima ediţie a Marelui Premiu de la Madrid

80.000 de bilete vândute deja pentru prima ediţie a Marelui Premiu de la Madrid

Dan Roșu Publicat: 17 februarie 2026, 13:18

Comentarii
80.000 de bilete vândute deja pentru prima ediţie a Marelui Premiu de la Madrid

Circuitul de Formula 1 din Madrid - Profimedia Images

Organizatorii primei ediţii a Marelui Premiu de Formula 1 de la Madrid, care va avea loc între 11 şi 13 septembrie, exclusiv în Universul Antena, au anunţat că au vândut deja peste 80.000 de bilete pentru acest eveniment, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jose Vicente de los Mozos, preşedintele Comitetului executiv al IFEMA, centrul expoziţional din capitala Spaniei în jurul căruia este construit circuitul semi-urban care va găzdui cursa de Formula 1, a precizat că lucrările vor fi finalizate până la sfârşitul lunii mai, conform planificării.

80.000 de bilete vândute deja pentru prima ediţie a Marelui Premiu de la Madrid

Responsabilul spaniol a confirmat data finalizării circuitului, denumit MadRing, cu prilejul unui eveniment organizat marţi, în cursul căruia a fost oficializat un parteneriat comercial cu Ford, care va fi unul dintre sponsorii Marelui Premiu din capitala Spaniei.

“Toate etapele comerciale şi de construcţie sunt respectate. Lucrările progresează bine, iar circuitul va fi finalizat până la sfârşitul lunii mai”, a declarat directorul executiv IFEMA, care a evidenţiat efortul companiilor care construiesc circuitul, a cărui piatră de temelie a fost pusă în aprilie anul trecut.

În ceea ce priveşte biletele, de los Mozos a subliniat că până acum s-au vândut peste 80.000 de tichete. “Vânzările se dovedesc a fi un succes. Dacă nu vindem mai multe, nu este din lipsă de cerere, ci pentru că se vând pe măsură ce amenajăm ultimele tribune. Dar biletele care se pun în vânzare se epuizează imediat”, a adăugat el.

Reclamă
Reclamă

La eveniment au participat, de asemenea, preşedintele Ford Iberia, Jesus Alonso, şi directorul general al Marelui Premiu de Formula 1 al Spaniei, Luis Garcia Abad.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
În ce ne investim banii? Diferenţa dintre fondurile deschise de investiţii şi fondurile închise
Observator
În ce ne investim banii? Diferenţa dintre fondurile deschise de investiţii şi fondurile închise
Cristi Balaj a analizat cele 3 penalty-uri din Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Expertul Fanatik a văzut doar unul corect acordat. Ce notă a luat Chivulete. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj a analizat cele 3 penalty-uri din Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Expertul Fanatik a văzut doar unul corect acordat. Ce notă a luat Chivulete. Exclusiv
13:12
Coco Gauff a vorbit deschis despre situaţia tensionată din SUA: “Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi”
13:09
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA
13:04
Ce transfer mai face CFR Cluj, pentru lupta infernală de pe final de sezon
12:26
Continuă emoţiile pentru Team Romania! Julia Sauter intră în concurs la patinaj. Tentea şi Iordache au azi manşele 3 şi 4 la bob
12:14
“A fost voit!” Marius Şumudică îl face şi el praf pe Radu Petrescu: “E strigător la cer! La judeţeană”
11:58
LIVE VIDEOAl Gharafa – Tractor LIVE VIDEO (18:00). Florinel Coman luptă pentru optimi în Liga Campionilor Asiei. 2 meciuri se joacă ACUM
Vezi toate știrile
1 Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! 2 EXCLUSIVDinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii 3 S-a ales praful de afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Neţoiu: “Vreţi să ne terminaţi cu totul?” 4 Rezultat uriaş pentru România la bob, la Jocurile Olimpice. Clasare excelentă la jumătatea concursului 5 Mingea a intrat în poartă la şutul lui Carnat. O nouă eroare de arbitraj 6 Cuvintele pentru care Dani Coman riscă o suspendare record în fotbalul românesc. FRF i-a făcut dosar
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul