Protest la Farul - Dinamo. De ce au plecat ultrașii constănțenilor de pe stadion în minutul 15 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Protest la Farul – Dinamo. De ce au plecat ultrașii constănțenilor de pe stadion în minutul 15

Protest la Farul – Dinamo. De ce au plecat ultrașii constănțenilor de pe stadion în minutul 15

Andrei Nicolae Publicat: 5 februarie 2026, 8:21

Jucătorii Farului, în meciul cu Dinamo / Sport Pictures

Meciul dintre Farul și Dinamo, încheiat cu scorul de 3-2 pentru echipa lui Zeljko Kopic, a fost marcat și de un moment din tribune care a generat intrigă. O parte din suporterii constănțenilor nu au cântat în startul partidei, după care la un sfert de oră de la fluierul de start au părăsit peluza în care se aflau, oferind ulterior și o explicație.

Farul a fost învinsă pe teren propriu de Dinamo cu scorul de 3-2 la capătul unui meci în care echipa lui Ianis Zicu a condus în două rânduri. Reușita lui Alex Pop din minutul 89 a decis soarta partidei care i-a îndepărtat pe “marinari” de play-off, fiind în acest moment la cinci puncte de ocupanta locului 6, FC Botoșani, care are mai are însă de jucat.

Ultrașii Farului au protestat la meciul cu Dinamo

La partida de la Ovidiu, o parte din galeria constănțenilor a ieșit în evidență prin faptul că nu a cântat în semn de protest. Ulterior, au aprins câteva torțe și au început să înjure forțele de ordine, existând și o altercație cu jandarmii înainte de fluierul de start, potrivit gsp.ro.

În minutul 15, o parte din fani au părăsit peluza și nu s-au mai întors, iar primele speculații se legau de un protest față de conducerea clubului. Peluza Marină a venit însă după meci cu un mesaj prin care au transmis că furia lor tradusă în plecarea de pe stadion se îndrepta spre forțele de ordine, nicidecum spre oficiali.

Peluza Marină Farul dezminte categoric zvonurile apărute în spațiul public și preluate de anumite publicații, conform cărora am fi părăsit peluza stadionului din cauza conducerii clubului sau din motivul alocării biletelor pentru suporterii oaspeți în întreaga Peluză 2.

Motivul care a dus la decizia noastră este reprezentat de abuzurile grave și repetate comise de către Gruparea de Jandarmi Mobilă Tomis Constanța“, a scris galeria constănţenilor pe Facebook.

Farul a rămas la borna de 34 de puncte după eșecul cu Dinamo și mai are de jucat în campionat cu Unirea Slobozia, Rapid, FC Argeș, CFR Cluj și Csikszereda până la finalul sezonului regulat.

