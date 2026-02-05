Nota primită de Cristi Chivu după ce a calificat-o pe Inter în semifinalele Cupei Italiei! - Antena Sport

Inter a învins-o în sferturile de finală ale Cupei Italiei pe Torino, cu 2-1. Cristi Chivu a calificat-o, astfel, în prima semifinală pe Inter de când e pe banca nerazzurrilor. Nu punem la socoteală Supercupa Italiei, acolo unde Inter a fost distribuită automat ca urmare a ocupării locului 2 în Serie A sezonul trecut. Locul 2 în Serie A a fost obţinut cu Simone Inzaghi pe bancă. În semifinalele Supercupei Italiei Inter a fost învinsă la penalty-uri de Bologna. Napoli, campioana en-titre din Serie A, avea să câştige trofeul.
La prima lui competiţie pe banca lui Inter, Mondialul cluburilor, Cristi Chivu a fost eliminat de Fluminense, care a învins-o cu 2-0 pe Inter.
Cristi Chivu, notat cu 6.5 după ce a calificat-o pe Inter în semifinalele Cupei Italiei
Bonny, jucător pe care Chivu l-a antrenat şi la Parma şi Andy Diouf au semnat golurile nerazzurrilor, în minutele 35, respectiv 47. Pentru Torino a marcat Sandro Kulenovic, în minutul 57.
Cristi Chivu a fost notat cu 6.5 de către publicaţiile italiene Tuttomercatoweb şi Leggo, antrenorul român fiind lăudat pentru schimbările din a doua repriză.
“O victorie meritată, chiar dacă Inter a trebuit să lupte până la final. Kulenovic ar fi putut strica totul, dar schimbările-cheie făcute de Chivu în timp ce echipa era în black-out au fost suficiente pentru a păstra rezultatul”, a scris Tuttomercatoweb.
“A făcut multe schimbări, asumându-și anumite riscuri, dar în cele din urmă a fost destul ca să se califice. A reușit să gestioneze avantajul în ultimele minute, deși cu unele momente de panică. Trebuie să revitalizeze anumiți jucători aflați sub nivel, cum ar fi Thuram și Frattesi”, a scris Leggo.
