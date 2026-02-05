"E o nenorocire" Cristi Chivu a răbufnit după ce s-a calificat cu Inter în semifinalele Cupei Italiei! - Antena Sport

Închide meniul
“E o nenorocire” Cristi Chivu a răbufnit după ce s-a calificat cu Inter în semifinalele Cupei Italiei!

Bogdan Stănescu Publicat: 5 februarie 2026, 8:28

Cristi Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia Images

Antrenorul român al lui Inter, Cristi Chivu (45 de ani), a vorbit despre piaţa transferurilor după victoria cu Torino, în condiţiile în care nerazzurrii au eşuat în a aduce mai mulţi jucători pe care îi aveau ca ţinte. Unul dintre aceştia a fost Joao Cancelo (31 de ani), care a preferat să semneze cu Barcelona.

Inter a învins-o cu 2-1 pe Torino, după ce a condus cu 2-0, şi s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei. E prima semifinală în care Chivu a calificat-o pe Inter. El a mai stat pe bancă la semifinala din Supercupa Italiei, pierdută de Inter cu Bologna, dar nerazzurrii au acces în penultimul act al acelei competiţii după ce au terminat Serie A pe locul 2 sezonul trecut, cu Simone Inzaghi pe bancă.

Cristi Chivu a răbufnit după Inter – Torino 2-1: “E o nenorocire”

Mulțumit de victorie. Piața de transferuri? E o nenorocire, nu se termină întotdeauna bine…”, a titrat Gazzetta dello Sport, citându-l pe Cristi Chivu.

Chiar și ca jucător, am preferat să joc în locul antrenamentelor, deci e bine. Suntem cu toții fericiți. Cuvintele lui Rabiot? Muncim…”, a spus Chivu.

Nu dau note, dar sunt mulțumit de prestație, de energia pe care am văzut-o. E normal să te chinui puțin spre final pentru că ești supus reacției de mândrie a adversarului, dar suntem mulțumiți de victorie și de avansare. Toată lumea e mulțumită”, şi-a început discursul Cristi Chivu. Antrenorul român a fost întrebat ulterior despre o afirmaţie a lui Rabiot. „Rabiot spune că fără Milan am fi într-o altă ligă? Vrem să fim competitivi, să construim pe baza muncii bune pe care am făcut-o până acum. Să continuăm să muncim…”, a spus Chivu.

“Clubul a încercat să facă ce i-am cerut, dar piaţa transferurilor e dificilă”

Știm cu cine avem de-a face, munca pe care am depus-o în ultimele luni. Astăzi am avut nevoie de energie, iar decizia a fost luată pe baza acestui lucru. A trebuit să gestionăm oboseala din ianuarie și tensiunile din februarie. Îi felicit pe cei care lucrează cu sectorul de tineret și pe Stefano Vecchi, care îi conduce pe băieți cu brio: astăzi Cocchi și Kamate au jucat, dar și Berenbruch, Topalovic și Alexiou au fost pe bancă”, a spus Chivu despre rotaţia jucătorilor săi.

Apoi antrenorul român a trecut la capitolul transferurilor, unde Inter nu a avut prea mult succes în acest mercato. „O echipă se poate îmbunătăți întotdeauna, indiferent de piața de transferuri. Vorbim adesea despre ceea ce avem nevoie: nu întotdeauna funcționează și suntem de acord cu asta. Clubul a încercat să facă ceea ce i-am cerut până la sfârșit, dar piața transferurilor este una dificilă și nu este întotdeauna posibil. Vom lupta pentru a progresa în acest sezon”, a declarat Cristi Chivu.

El a vorbit şi despre cele două meciuri pe care Inter le va juca în plus după calificarea în semifinalele Cupei Italiei. Inter luptă pe 3 fronturi, fiind lider în Serie A şi calificându-se şi în play-off-ul pentru optimile Champions League. „Nu sunt îngrijorat. Chiar și ca jucător, mi-a plăcut mai mult să joc decât să mă antrenez. Nu ar trebui să devenim obsedați, creând așteptări și apoi dezamăgire. Dar am un grup de jucători buni care sunt întotdeauna gata să răspundă și să ne dea o mână de ajutor”, a mai transmis Cristi Chivu.

