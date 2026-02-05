"E o nenorocire" Cristi Chivu a răbufnit după ce s-a calificat cu Inter în semifinalele Cupei Italiei! - Antena Sport

Antrenorul român al lui Inter, Cristi Chivu (45 de ani), a vorbit despre piaţa transferurilor după victoria cu Torino, în condiţiile în care nerazzurrii au eşuat în a aduce mai mulţi jucători pe care îi aveau ca ţinte. Unul dintre aceştia a fost Joao Cancelo (31 de ani), care a preferat să semneze cu Barcelona.

Inter a învins-o cu 2-1 pe Torino, după ce a condus cu 2-0, şi s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei. E prima semifinală în care Chivu a calificat-o pe Inter. El a mai stat pe bancă la semifinala din Supercupa Italiei, pierdută de Inter cu Bologna, dar nerazzurrii au acces în penultimul act al acelei competiţii după ce au terminat Serie A pe locul 2 sezonul trecut, cu Simone Inzaghi pe bancă.

Cristi Chivu a răbufnit după Inter – Torino 2-1: “E o nenorocire”

„Mulțumit de victorie. Piața de transferuri? E o nenorocire, nu se termină întotdeauna bine…”, a titrat Gazzetta dello Sport, citându-l pe Cristi Chivu.

„Chiar și ca jucător, am preferat să joc în locul antrenamentelor, deci e bine. Suntem cu toții fericiți. Cuvintele lui Rabiot? Muncim…”, a spus Chivu.

„Nu dau note, dar sunt mulțumit de prestație, de energia pe care am văzut-o. E normal să te chinui puțin spre final pentru că ești supus reacției de mândrie a adversarului, dar suntem mulțumiți de victorie și de avansare. Toată lumea e mulțumită”, şi-a început discursul Cristi Chivu. Antrenorul român a fost întrebat ulterior despre o afirmaţie a lui Rabiot. „Rabiot spune că fără Milan am fi într-o altă ligă? Vrem să fim competitivi, să construim pe baza muncii bune pe care am făcut-o până acum. Să continuăm să muncim…”, a spus Chivu.