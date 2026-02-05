Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Manchester City - Arsenal, finala Cupei Ligii Angliei. "Cetăţenii" au învins Newcastle în semifinale - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Manchester City – Arsenal, finala Cupei Ligii Angliei. “Cetăţenii” au învins Newcastle în semifinale

Manchester City – Arsenal, finala Cupei Ligii Angliei. “Cetăţenii” au învins Newcastle în semifinale

Bogdan Stănescu Publicat: 5 februarie 2026, 9:04

Comentarii
Manchester City – Arsenal, finala Cupei Ligii Angliei. Cetăţenii au învins Newcastle în semifinale

Imagine din meciul Manchester City - Newcastle / Profimedia Images

Echipa Manchester City s-a calificat miercuri seara în finala Cupei Ligii Angliei, după ce a învins în manşa secundă a semifinalelor, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Newcastle. În finală, Manchester City o va înfrunta pe Arsenal Londra.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După victoria obţinută în tur, la Newcastle, scor 2-0, elevii lui Guardiola au rezolvat problema calificării în finala de pe Wembley încă din prima jumătate de oră a manşei secunde. Pe Etihad Stadium, dubla lui Marmoush, picată în minutele 7 şi 29, a liniştit apele, iar golul lui Reijnders, din minutul 32, a pus pe tabelă un 3-0 sec.

Manchester City – Arsenal, finala Cupei Ligii Angliei

Oaspeţii au încercat să revină în partea secundă, dar au marcat doar odată, prin Anthony Elanga, în minutul 62, şi Manchester City – Newcastle s-a terminat 3-1.

Cu 5-1, scor cumulat, „cetăţenii” merg în ultimul act al Cupei Ligii, unde vor întâlni pe Arsenal Londra.

 

Reclamă
Reclamă

Sursa: news.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseria despre care mulți spun că e "doar pentru bărbați" i-a schimbat viața Mihaelei. Acum țintește Mondialul
Observator
Meseria despre care mulți spun că e "doar pentru bărbați" i-a schimbat viața Mihaelei. Acum țintește Mondialul
Ultimele vești despre starea de sănătate a selecționerul României: „Mircea Lucescu e ca un leu în cușcă! Antibioticele și-au făcut efectul, abia așteaptă să iasă din spital”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ultimele vești despre starea de sănătate a selecționerul României: „Mircea Lucescu e ca un leu în cușcă! Antibioticele și-au făcut efectul, abia așteaptă să iasă din spital”. Exclusiv
12:04
Daniel Pancu a anunțat în direct noul transfer al lui CFR Cluj. Jucătorul asociat cu FCSB semnează cu rivala
12:00
Supravieţuitorul incendiului teribil din Elveţia, mărturii tulburătoare: “Eram ca paralizat. Le strigam numele”
11:43
“Tras pe linie moartă” de Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Lucrurile nu ar trebui să meargă înainte”
11:30
Cum l-a numit Gică Popescu pe Gică Hagi în ziua în care “Regele” a împlinit 61 de ani
11:13
“Cel mai uluitor penalty din ultimii 100 de ani”. Motivul pentru care s-a dat lovitură de la 11 metri în Spania
10:56
“E ca un leu în cuşcă” Cele mai noi detalii despre starea de sănătate a selecţionerului Mircea Lucescu!
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” 2 Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic 3 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 4 “Gata, s-a rezolvat!” Gigi Becali, anunţ despre ultimul transfer la FCSB 5 A decis să plece de la FCSB. Vrea să se transfere tot în Liga 1! 6 BREAKING NEWSLiber pentru debutul la FCSB! Veste extraordinară primită de noul transfer al campioanei României
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!