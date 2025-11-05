"A fost mai mult decât tatăl nostru" Miodrag Belodedici, puternic afectat de decesul lui Emeric Ienei - Antena Sport

Miodrag Belodedici (61 de ani) l-a omagiat pe Emeric Ienei, după trecerea în nefiinţă a fostului mare jucător şi antrenor al Stelei. Emeric Ienei a reuşit, ca antrenor, cea mai importantă performanţă din istoria fotbalului românesc, cucerirea Cupei Campionilor Europeni, pe 7 mai 1986. Atunci Steaua a învins-o în finala de la Sevilla, la loviturile de departajare, pe Barcelona.

Finala de la Sevilla a fost una istorică pentru fotbalul românesc din mai multe puncte de vedere. Nu numai că a fost singura dată când o echipă de fotbal românească reuşea să cucerească cea mai prestigioasă cupă europeană, dar Helmut Duckadam, care s-a stins şi el din viaţă la finalul anului trecut, a intrat în Cartea Recordurilor, apărând toate cele 4 lovituri de departajare executate de catalani. De la 11 metri au marcat pentru Steaua Marius Lăcătuş şi Gabi Balint.

Miodrag Belodedici, despre regretatul Emeric Ienei, care a decedat astăzi: “A însemnat mult pentru fotbalul românesc”

“Ce să vă spun? Ne pare rău de ce s-a întâmplat, dar știți cum e, îmbătrânim încet-încet. Unii pleacă mai devreme, alții mai târziu. Îmi pare rău pentru ‘Nea Imi, care a fost mai mult decât tatăl nostru. El ne-a condus.

Ne vorbea individual, ne ținea de mână și aproape că ne pupa să jucăm bine și să fim atenți. Era un om care ne dădea încredere, voință de a lupta. Voiam să-i arătăm că putem. A însemnat mult pentru fotbalul românesc. A fost ceva extraordinar”, a declarat Miodrag Belodedici pentru digisport.ro.

După ce a câştigat Cupa Campionilor cu Steaua, cu Emeric Ienei pe bancă, Miodrag Belodedici avea să fugă din ţară, în perioada regimului comunist şi reuşea să câştige Cupa Campionilor şi cu Steaua Roşie Belgrad, în 1991. Belodedici şi-a amintit că l-a supărat pe Emeric Ienei cu acea decizie. Totodată, a făcut şi o dezvăluire despre cum insista Emeric Ienei ca el să joace din prima.