"A fost mai mult decât tatăl nostru" Miodrag Belodedici, puternic afectat de decesul lui Emeric Ienei - Antena Sport

Miodrag Belodedici (61 de ani) l-a omagiat pe Emeric Ienei, după trecerea în nefiinţă a fostului mare jucător şi antrenor al Stelei. Emeric Ienei a reuşit, ca antrenor, cea mai importantă performanţă din istoria fotbalului românesc, cucerirea Cupei Campionilor Europeni, pe 7 mai 1986. Atunci Steaua a învins-o în finala de la Sevilla, la loviturile de departajare, pe Barcelona.
Finala de la Sevilla a fost una istorică pentru fotbalul românesc din mai multe puncte de vedere. Nu numai că a fost singura dată când o echipă de fotbal românească reuşea să cucerească cea mai prestigioasă cupă europeană, dar Helmut Duckadam, care s-a stins şi el din viaţă la finalul anului trecut, a intrat în Cartea Recordurilor, apărând toate cele 4 lovituri de departajare executate de catalani. De la 11 metri au marcat pentru Steaua Marius Lăcătuş şi Gabi Balint.
Miodrag Belodedici, despre regretatul Emeric Ienei, care a decedat astăzi: “A însemnat mult pentru fotbalul românesc”
“Ce să vă spun? Ne pare rău de ce s-a întâmplat, dar știți cum e, îmbătrânim încet-încet. Unii pleacă mai devreme, alții mai târziu. Îmi pare rău pentru ‘Nea Imi, care a fost mai mult decât tatăl nostru. El ne-a condus.
Ne vorbea individual, ne ținea de mână și aproape că ne pupa să jucăm bine și să fim atenți. Era un om care ne dădea încredere, voință de a lupta. Voiam să-i arătăm că putem. A însemnat mult pentru fotbalul românesc. A fost ceva extraordinar”, a declarat Miodrag Belodedici pentru digisport.ro.
După ce a câştigat Cupa Campionilor cu Steaua, cu Emeric Ienei pe bancă, Miodrag Belodedici avea să fugă din ţară, în perioada regimului comunist şi reuşea să câştige Cupa Campionilor şi cu Steaua Roşie Belgrad, în 1991. Belodedici şi-a amintit că l-a supărat pe Emeric Ienei cu acea decizie. Totodată, a făcut şi o dezvăluire despre cum insista Emeric Ienei ca el să joace din prima.
“Îmi spunea să joc din prima”
“Îmi spunea să joc din prima și să urc fără minge, nu cu ea la picior. Apoi spuneau alții că Belodedici nu vrea să joace, că primeam mingea și voiam să scap de ea.
Eu jucam din prima, uitați-vă la multe meciuri. Sau preluam și pasam. Dacă mergeam cu mingea, nu eram periculos, mă opreau.
(n.r. Te-ai gândit că l-ai supărat când ai plecat din România?) M-am gândit, normal că m-am gândit, jucam la echipa națională și ‘Nea Imi era la Steaua. Am hotărât să plec.
Eram supărat, m-am supărat foarte tare. N-au vrut să mă lase să mă duc la selecționata Europei pentru un meci. M-am supărat și am zis că dacă nu mă lasă, plec eu”, a mai declarat Miodrag Belodedici pentru sursa citată.
Emeric Ienei a murit la 88 de ani
Emeric Ienei a murit astăzi, 5 noiembrie, în jurul orei 11:00. Fostul mare antrenor era internat de câteva zile la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor.
Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969.
Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a câștigat 6 tilturi, în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, 3 Cupe, în 1976, 1985 și 1999, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986.
La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.
