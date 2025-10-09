Adrian Mazilu nu se desparte de telefon. Îşi începe ziua cu muzica preferată, pe smartphone - Antena Sport

Noul dinamovist, Adrian Mazilu, nu poate sta fără muzică. Aşa că nu se desparte de telefon. El se trezeşte cu muzica în căşti, iar înaintea meciurilor se motivează cu “trap”, stilul său favorit.
Ca să înceapă bine ziua, dinamovistul Adrian Mazilu se trezeşte cu muzica favorită.
Reporter: La ce te uiţi prima dată când te trezeşti pe telefon?
Adrian Mazilu: Îl deschid şi îmi pun muzică prima dată
La fel face şi înaintea meciurilor.
Reporter: Ce melodii nu lipsesc niciodată?
Adrian Mazilu: Melodiile trap, pentru că îmi dau aşa un vibe de meci, de adrenalină
Reporter: Dacă telefonul tău ar putea vorbi, ce crezi că ar spune despre tine şi obiceiurile tale?
Adrian Mazilu: Cred că ar spune să nu mai ascult aşa multă muzică
De când s-a mutat în Bucureşti, Mazilu a descoperit şi cea mai utilă aplicaţie.
Adrian Mazilu: Cred că Waze-ul
Reporter: Cum e viaţa în Bucureşti?
Adrian Mazilu: Destul de dificilă, mult în trafic
Dinamovistul foloseşte o singură reţea de socializare.
Adrian Mazilu: Instagram pentru că acolo este toată lumea care postează, este cea mai mare reţea de socializare
Selfie-urile nu lipsesc din galeria foto a telefonului lui Mazilu.
Reporter: Ultimul selfie făcut?
Adrian Mazilu: De acum, de când am fost la mall, cu clubul
Reporter: Dacă i-ai pune un nume telefonului tău?
Adrian Mazilu: Prinţul
- Prunea, reacţie halucinantă după ce Lucescu a fost la un pas să pice în conferinţă: “Să cheme un preot”
- Cafu, invitatul lui Florin Răducioiu la SuperMondial, diseară, ora 23:30, la Antena 1!
- Marcel Răducanu a “pus tunurile” pe Gigi Becali: “Unii antrenează, altul face echipa și iese pe televiziuni”
- Loţi Boloni trage un semnal de alarmă înainte de România – Austria: “Dacă e aşa, e jale”
- Eroare uriașă de arbitraj în preliminariile pentru Cupa Mondială. O națională, privată de calificare