Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Mazilu nu se desparte de telefon. Îşi începe ziua cu muzica preferată, pe smartphone - Antena Sport

Home | Fotbal | Adrian Mazilu nu se desparte de telefon. Îşi începe ziua cu muzica preferată, pe smartphone
Video

Adrian Mazilu nu se desparte de telefon. Îşi începe ziua cu muzica preferată, pe smartphone

Publicat: 9 octombrie 2025, 10:45

Comentarii

Noul dinamovist, Adrian Mazilu, nu poate sta fără muzică. Aşa că nu se desparte de telefon. El se trezeşte cu muzica în căşti, iar înaintea meciurilor se motivează cu “trap”, stilul său favorit. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ca să înceapă bine ziua, dinamovistul Adrian Mazilu se trezeşte cu muzica favorită.

Reporter: La ce te uiţi prima dată când te trezeşti pe telefon?

Adrian Mazilu: Îl deschid şi îmi pun muzică prima dată

La fel face şi înaintea meciurilor.

Reclamă
Reclamă

Reporter: Ce melodii nu lipsesc niciodată?

Adrian Mazilu: Melodiile trap, pentru că îmi dau aşa un vibe de meci, de adrenalină

Reporter: Dacă telefonul tău ar putea vorbi, ce crezi că ar spune despre tine şi obiceiurile tale?

Cum a decurs întâlnirea dintre Oana Ţoiu şi Marco Rubio. Anunţul făcut de şefa diplomaţiei româneCum a decurs întâlnirea dintre Oana Ţoiu şi Marco Rubio. Anunţul făcut de şefa diplomaţiei române
Reclamă

Adrian Mazilu: Cred că ar spune să nu mai ascult aşa multă muzică

De când s-a mutat în Bucureşti, Mazilu a descoperit şi cea mai utilă aplicaţie.

Adrian Mazilu: Cred că Waze-ul

Reporter: Cum e viaţa în Bucureşti?

Adrian Mazilu: Destul de dificilă, mult în trafic

Dinamovistul foloseşte o singură reţea de socializare.

Adrian Mazilu: Instagram pentru că acolo este toată lumea care postează, este cea mai mare reţea de socializare

Selfie-urile nu lipsesc din galeria foto a telefonului lui Mazilu.

Reporter: Ultimul selfie făcut?

Adrian Mazilu: De acum, de când am fost la mall, cu clubul

Reporter: Dacă i-ai pune un nume telefonului tău?

Adrian Mazilu: Prinţul

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei pași care pot transforma complet veniturile unui hotel românesc
Observator
Trei pași care pot transforma complet veniturile unui hotel românesc
Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară
Fanatik.ro
Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară
13:14
Carlos Sainz a dezvăluit detaliul care îl macină în Formula 1: “Pentru mine, exagerează puțin”
12:54
Campionatul European Echipe Seniori e LIVE în AntenaPLAY (12-19 octombrie). Programul României
12:34
Prunea, reacţie halucinantă după ce Lucescu a fost la un pas să pice în conferinţă: “Să cheme un preot”
12:29
NEWS ALERTIrina Begu, anunț despre viitorul carierei sale: “Am decis să iau o pauză”
12:23
VideoCafu, invitatul lui Florin Răducioiu la SuperMondial, diseară, ora 23:30, la Antena 1!
12:00
Marcel Răducanu a “pus tunurile” pe Gigi Becali: “Unii antrenează, altul face echipa și iese pe televiziuni”
Vezi toate știrile
1 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 2 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 3 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 4 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 5 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 6 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţăAdrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă