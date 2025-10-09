Adrian Mazilu nu se desparte de telefon. Îşi începe ziua cu muzica preferată, pe smartphone - Antena Sport

Noul dinamovist, Adrian Mazilu, nu poate sta fără muzică. Aşa că nu se desparte de telefon. El se trezeşte cu muzica în căşti, iar înaintea meciurilor se motivează cu “trap”, stilul său favorit.

Ca să înceapă bine ziua, dinamovistul Adrian Mazilu se trezeşte cu muzica favorită.

Reporter: La ce te uiţi prima dată când te trezeşti pe telefon?

Adrian Mazilu: Îl deschid şi îmi pun muzică prima dată

La fel face şi înaintea meciurilor.