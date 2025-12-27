Adrian Mutu s-a întâlnit cu "coșmarul" FCSB-ului în Qatar! "O zi frumoasă" - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mutu s-a întâlnit cu "coșmarul" FCSB-ului în Qatar! "O zi frumoasă"

Home | Fotbal | Adrian Mutu s-a întâlnit cu “coșmarul” FCSB-ului în Qatar! “O zi frumoasă”

Adrian Mutu s-a întâlnit cu “coșmarul” FCSB-ului în Qatar! “O zi frumoasă”

Publicat: 27 decembrie 2025, 20:42

Adrian Mutu s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului în Qatar! O zi frumoasă

Adrian Mutu și Massimo Maccarone / Instagram Adrian Mutu

Adrian Mutu a decis să petreacă în Qatar sărbătorile de iarnă, iar cu această ocazie s-a întâlnit cu Roberto Mancini, cel care o antrenează pe Al Sadd în acest moment. “Briliantul” a urmărit o ședință de pregătire condusă de fostul selecționer al Italiei, după care a vizitat și baza de antrenament.

Mancini nu a fost singurul italian cu care Mutu s-a întâlnit. Massimo Maccarone, prieten bun cu Mutu, este secundul lui Mancini de la Al Sadd.

Adrian Mutu, întâlnire cu Roberto Mancini și Massimo Maccarone

Massimo Maccarone este cunoscut în România în mod special pentru golul marcat în Middlesbrough – Steaua, actuala FCSB, meci încheiat 4-2. După ce returul de la București s-a încheiat 1-0, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu la vremea respectivă a pierdut dramatic calificarea. În minutul 89, la scorul de 3-2 pentru englezi, Maccarone l-a învins pe Carlos și a spulberat visul echipei lui Gigi Becali.

“O zi frumoasă și inspirată. Am avut plăcerea de a vizita centrul sportiv Al Sadd la invitația @mrmancini10 și a prietenului meu @massimomaccarone_bigmac7

Mulțumesc sincer pentru invitație, primirea călduroasă și timpul petrecut împreună.

Aprecierea mea întregului club pentru profesionalism si ospitalitate”, a scris Adrian Mutu, pe contul său de Instagram.

