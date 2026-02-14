U Cluj - Csikszereda 4-1. „Șepcile roșii” defilează către accederea în play-off - Antena Sport

Închide meniul
U Cluj - Csikszereda 4-1. „Șepcile roșii" defilează către accederea în play-off

Liga 1

U Cluj – Csikszereda 4-1. „Șepcile roșii” defilează către accederea în play-off

Bogdan Stănescu Publicat: 14 februarie 2026, 20:54

U Cluj – Csikszereda 4-1. Șepcile roșii” defilează către accederea în play-off

Universitatea Cluj / Sportpictures

Universitatea Cluj a făcut spectacol în disputa de pe teren propriu contra nou promovatei Csikszereda. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi a marcat de patru ori în poarta apărate de Eduard Papp.

După derby-ul oraşului Cluj, pierdut cu 3-2 de echipa lui Bergodi, meci care s-a lăsat cu scandal, U Cluj nu a făcut niciun pas greșit, reușind să lege al doilea succes la rând, după victoria din Cupă.

U Cluj – Csikszereda 4-1

Final de meci! 

Min. 76: Penalty ratat Csikszereda! Kleinheisler trimite peste poartă.

Min. 71: GOL! Oaspeții reduc din diferență prin Eppel.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză pe Cluj Arena!

Min. 39: GOL! Drammeh punctează și el pentru gazde.

Min. 36: GOL! Dan Nistor face 3-0 pentru U Cluj. Acesta a ratat de la 11 metri, dar a reluat în cele din urmă în plasă.

Min. 32: GOL! Gazdele își dublează avantajul după autogolul lui Csuros.

Min. 25: GOL! „Șepcile roșii” deschid scorul prin Macalou.

Min. 15: Ocazie mare Csikszereda! Kleinheisler primește la marginea careului, șutul său, deviat, se duce în trasversală, după care Eppel trage paralel cu poarta din poziție ideală.

Min. 1: Start de meci pe Cluj Arena!

  • U Cluj (4-1-2-3): Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, A. Chipciu – Bic – D. Nistor, Drammeh – Macalou, Lukic, El Sawy. Rezerve: Lefter, CHinteș, J. Cisse, Codrea, B. Simion, A. Murgia, Stanojev, Fabry, Mendy, A. Gheorghiță, Postolachi. Antrenor: Eugeniu Cebotaru
  • Csikszereda (4-2-3-1): Pap – Bettini, Kabashi, Csuros, R. Trif – Vereș, Kleinheisler – Anderson Ceara, Jebari, E. Bodo – Eppel. Rezerve: M. Simon, Bloj, Palmes, Hegedus, Gustavinho, Dusinszki, Loeper, Szalay, Bota, Noveli. Antrenor: Robert Ilyeș

Arbitru: Iulian Călin (Ștefănești)
Asistenți: Romică Bîrdeș (Pitești) și Nicușor Marin (Suseni)
Arbitru VAR: Cristina Trandafir (București)
Asistent VAR: Florin Mazilu (Satu Mare).

Echipa lui Ilyes vine după două victorii consecutive, 1-0 cu Metaloglobus şi 2-0 cu UTA. În tur, ciucanii s-au impus cu 2-1 în meciul cu U Cluj.

