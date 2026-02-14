U Cluj - Csikszereda 4-1. „Șepcile roșii” defilează către accederea în play-off - Antena Sport

Min. 36: GOL! Dan Nistor face 3-0 pentru U Cluj. Acesta a ratat de la 11 metri, dar a reluat în cele din urmă în plasă.

Min. 32: GOL! Gazdele își dublează avantajul după autogolul lui Csuros.

Min. 25: GOL! „Șepcile roșii” deschid scorul prin Macalou.

Min. 15: Ocazie mare Csikszereda! Kleinheisler primește la marginea careului, șutul său, deviat, se duce în trasversală, după care Eppel trage paralel cu poarta din poziție ideală.

Min. 1: Start de meci pe Cluj Arena!

U Cluj (4-1-2-3) : Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, A. Chipciu – Bic – D. Nistor, Drammeh – Macalou, Lukic, El Sawy. Rezerve: Lefter, CHinteș, J. Cisse, Codrea, B. Simion, A. Murgia, Stanojev, Fabry, Mendy, A. Gheorghiță, Postolachi. Antrenor : Eugeniu Cebotaru

Csikszereda (4-2-3-1): Pap – Bettini, Kabashi, Csuros, R. Trif – Vereș, Kleinheisler – Anderson Ceara, Jebari, E. Bodo – Eppel. Rezerve: M. Simon, Bloj, Palmes, Hegedus, Gustavinho, Dusinszki, Loeper, Szalay, Bota, Noveli. Antrenor: Robert Ilyeș

Arbitru: Iulian Călin (Ștefănești)

Asistenți: Romică Bîrdeș (Pitești) și Nicușor Marin (Suseni)

Arbitru VAR: Cristina Trandafir (București)

Asistent VAR: Florin Mazilu (Satu Mare).

Echipa lui Ilyes vine după două victorii consecutive, 1-0 cu Metaloglobus şi 2-0 cu UTA. În tur, ciucanii s-au impus cu 2-1 în meciul cu U Cluj.