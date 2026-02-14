Cristiano Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr. Continuă cursa către reușita 1000 - Antena Sport

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a revenit cu gol la Al Nassr. Starul lusitan a reușit să deschidă scorul în duelul cu Al Fateh, din deplasare, din etapa a 22-a a primei ligi saudite.
Cristiano Ronaldo nu a făcut parte din lotul lui Al Nassr la ultimele trei meciuri, din toate competițiile. CR7 a protestat, acuzând faptul că echipa sa este dezavantajată de Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită.
Cristiano Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr
Cristiano Ronaldo a decis să evolueze din nou pentru Al Nassr, după aproape două săptămână de „grevă”. Starul lusitan a fost titularizat în partida cu Al Fateh.
CR7 a deschis scorul în minutul 18. Sadio Mane i-a pasat în fața porții, iar lusitanul a împins balonul în poartă, goalkeeper-ul lui Al Fateh fiind fără reacție.
Vezi AICI golul marcat de Cristiano Ronaldo, în Al Fateh – Al Nassr.
Cristiano Ronaldo a ajuns la nu mai puțin de 962 de goluri marcate, în întreaga carieră. Atacantul lui Al Nassr își continuă astfel cursa către golul cu numărul 1000, un record fără precedent în fotbal.
După meciul de campionat cu Al Fateh, Cristiano Ronaldo și coechipierii de la Al Nassr își vor îndrepta atenția către returul cu Arkadag, din optimile Ligii Campionilor Asiei 2. Partida va fi live în AntenaPLAY miercuri, de la ora 20:15, saudiții câștigând primul meci la limită, scor 1-0.
