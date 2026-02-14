Cristiano Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr. Continuă cursa către reușita 1000 - Antena Sport

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a revenit cu gol la Al Nassr. Starul lusitan a reușit să deschidă scorul în duelul cu Al Fateh, din deplasare, din etapa a 22-a a primei ligi saudite.

Cristiano Ronaldo nu a făcut parte din lotul lui Al Nassr la ultimele trei meciuri, din toate competițiile. CR7 a protestat, acuzând faptul că echipa sa este dezavantajată de Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr

Cristiano Ronaldo a decis să evolueze din nou pentru Al Nassr, după aproape două săptămână de „grevă”. Starul lusitan a fost titularizat în partida cu Al Fateh.

CR7 a deschis scorul în minutul 18. Sadio Mane i-a pasat în fața porții, iar lusitanul a împins balonul în poartă, goalkeeper-ul lui Al Fateh fiind fără reacție.

Vezi AICI golul marcat de Cristiano Ronaldo, în Al Fateh – Al Nassr.