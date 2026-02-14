Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristiano Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr. Continuă cursa către reușita 1000 - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cristiano Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr. Continuă cursa către reușita 1000

Cristiano Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr. Continuă cursa către reușita 1000

Viviana Moraru Publicat: 14 februarie 2026, 20:26

Comentarii
Cristiano Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr. Continuă cursa către reușita 1000

Cristiano Ronaldo, la Al Nassr/ Profimedia

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a revenit cu gol la Al Nassr. Starul lusitan a reușit să deschidă scorul în duelul cu Al Fateh, din deplasare, din etapa a 22-a a primei ligi saudite.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristiano Ronaldo nu a făcut parte din lotul lui Al Nassr la ultimele trei meciuri, din toate competițiile. CR7 a protestat, acuzând faptul că echipa sa este dezavantajată de Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită. 

Cristiano Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr 

Cristiano Ronaldo a decis să evolueze din nou pentru Al Nassr, după aproape două săptămână de „grevă”. Starul lusitan a fost titularizat în partida cu Al Fateh.  

CR7 a deschis scorul în minutul 18. Sadio Mane i-a pasat în fața porții, iar lusitanul a împins balonul în poartă, goalkeeper-ul lui Al Fateh fiind fără reacție.  

Vezi AICI golul marcat de Cristiano Ronaldo, în Al Fateh – Al Nassr.

Reclamă
Reclamă

Cristiano Ronaldo a ajuns la nu mai puțin de 962 de goluri marcate, în întreaga carieră. Atacantul lui Al Nassr își continuă astfel cursa către golul cu numărul 1000, un record fără precedent în fotbal.  

După meciul de campionat cu Al Fateh, Cristiano Ronaldo și coechipierii de la Al Nassr își vor îndrepta atenția către returul cu Arkadag, din optimile Ligii Campionilor Asiei 2. Partida va fi live în AntenaPLAY miercuri, de la ora 20:15, saudiții câștigând primul meci la limită, scor 1-0. 

Moartea unui copil de 3 ani din Tulcea, anunţată de vecini.Părinţii spun că nu ştiau că trebuie să sune la 112Moartea unui copil de 3 ani din Tulcea, anunţată de vecini.Părinţii spun că nu ştiau că trebuie să sune la 112
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Observator
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Ce au pățit Giovanni Becali și soția sa însărcinată într-una dintre cele mai tari țări din Europa. Coșmarul a început la graniță
Fanatik.ro
Ce au pățit Giovanni Becali și soția sa însărcinată într-una dintre cele mai tari țări din Europa. Coșmarul a început la graniță
20:07
LIVE SCOREU Cluj – Csikszereda 4-0. „Șepcile roșii” dau recital pe Cluj Arena!
20:00
LIVE VIDEOVitoria Guimaraes – Estrela Amadora 0-1. Duel între Tony Strata și Ianis Stoica în Liga Portugal
19:58
Dani Coman e gata să se retragă din fotbal, după scandalul din Petrolul – FC Argeș 2-1: „Dacă se va întâmpla asta…”
19:34
VIDEOAlex Mățan, gol fabulos în Grecia! Jucătorul lansat de Gică Hagi nu i-a dat nicio șansă portarului
19:14
Ungurii, uluiți după ce CSM București a învins-o clar pe Ferencvaros, la Budapesta: „Lovitură puternică”
19:14
Karolina Muchova, campioană la Doha! A învins noua stea a tenisului feminin
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş! 3 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 4 Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1 5 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 6 UPDATEMihai Stoica neagă că a rămas fără permis de conducere: “Nu mi-a fost reținut carnetul”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi