Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antrenorul lui Los Angeles a reacționat, după debutul lui Alex Băluță în MLS: „Are toate instrumentele” - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Antrenorul lui Los Angeles a reacționat, după debutul lui Alex Băluță în MLS: „Are toate instrumentele”

Antrenorul lui Los Angeles a reacționat, după debutul lui Alex Băluță în MLS: „Are toate instrumentele”

Daniel Işvanca Publicat: 10 octombrie 2025, 22:45

Comentarii
Antrenorul lui Los Angeles a reacționat, după debutul lui Alex Băluță în MLS: Are toate instrumentele”

Alexandru Băluță la Los Angeles FC / X @lafc

Plecat de la FCSB după ce a ieșit din grațiile patronului Gigi Becali, Alexandru Băluță a prins un transfer neașteptat. Acesta a făcut pasul în Major League Soccer, acolo unde este în prezent coechipier cu Hugo Lloris și Heung-min Son.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul român a și debutat pentru noua sa echipă, iar antrenorul a împărtășit primele impresii cu privire la prestația acestuia în disputa cu Toronto FC.

Antrenorul lui Los Angeles, laude la adresa lui Alex Băluță

Deși a insistat să rămână la FCSB, Alexandru Băluță nu a fost păstrat în lot de Gigi Becali, care a luat decizia de a-i rezilia contractul. În mod neașteptat, fotbalistul de 32 de ani a prins un transfer în Major League Soccer.

Băluță a semnat cu Los Angeles FC, acolo unde este coechipier cu Hugo Lloris și Heung-min Son. Imediat după debutul său în America, românul a fost lăudat de antrenorul său.

„Din punct de vedere tehnic, Băluță este un jucător foarte talentat, experimentat, care poate ajuta cu adevărat în ultima treime a terenului cu finalizări, fie că este vorba de o pasă finală sau o finalizare de unul singur, găsirea de oportunități și goluri.

Reclamă
Reclamă

Este foarte rapid în spații mici. Am avut câteva meciuri recent în care nu a fost foarte ușor să spargi echipele dintr-un blocaj lung, iar Alex este un jucător care are toate instrumentele și experiența necesare pentru a face asta”, a declarat antrenorul celor de la Los Angeles FC.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
Observator
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
Fanatik.ro
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
0:07 11 oct.
Lăcătuş ştie ce jucători din meciul cu Moldova vor prinde minute şi cu Austria: “Au tras tare să fie în formă”
23:41
Franţa – Azerbaidjan 3-0. Mbappe, gol de generic şi assist. Germania – Luxemburg 4-0. Rezultatele serii
22:59
VideoJurnal Antena Sport | Dinamo, amical aniversar în Macedonia
22:53
VideoJurnal Antena Sport | Nadia Comăneci, cadou uriaş către Sabrina Voinea
22:51
VideoJurnal Antena Sport | FCSB, gata să uimească iar în Europa League. Creţu voia adversari şi mai tari
22:46
VideoJurnal Antena Sport | Federaţia a trimis om în Polonia, după ce Lucescu a spus că ar putea pleca
Vezi toate știrile
1 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 2 Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria” 3 Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României 4 Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român 5 EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria 6 Gigi Becali l-a făcut praf pe jucătorul pe care a plătit 700.000 de euro şi l-a cedat gratis: “Aşa bun e”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”