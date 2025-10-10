Antrenorul lui Los Angeles a reacționat, după debutul lui Alex Băluță în MLS: „Are toate instrumentele” - Antena Sport

Plecat de la FCSB după ce a ieșit din grațiile patronului Gigi Becali, Alexandru Băluță a prins un transfer neașteptat. Acesta a făcut pasul în Major League Soccer, acolo unde este în prezent coechipier cu Hugo Lloris și Heung-min Son.
Fotbalistul român a și debutat pentru noua sa echipă, iar antrenorul a împărtășit primele impresii cu privire la prestația acestuia în disputa cu Toronto FC.
Antrenorul lui Los Angeles, laude la adresa lui Alex Băluță
Deși a insistat să rămână la FCSB, Alexandru Băluță nu a fost păstrat în lot de Gigi Becali, care a luat decizia de a-i rezilia contractul. În mod neașteptat, fotbalistul de 32 de ani a prins un transfer în Major League Soccer.
Băluță a semnat cu Los Angeles FC, acolo unde este coechipier cu Hugo Lloris și Heung-min Son. Imediat după debutul său în America, românul a fost lăudat de antrenorul său.
„Din punct de vedere tehnic, Băluță este un jucător foarte talentat, experimentat, care poate ajuta cu adevărat în ultima treime a terenului cu finalizări, fie că este vorba de o pasă finală sau o finalizare de unul singur, găsirea de oportunități și goluri.
Este foarte rapid în spații mici. Am avut câteva meciuri recent în care nu a fost foarte ușor să spargi echipele dintr-un blocaj lung, iar Alex este un jucător care are toate instrumentele și experiența necesare pentru a face asta”, a declarat antrenorul celor de la Los Angeles FC.
