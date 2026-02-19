Ionuț Radu, printre cele mai mici note din PAOK - Celta Vigo 1-2. Motivul din spatele deciziei specialiștilor - Antena Sport

Trupa lui Ionuț Radu, Celta Vigo, a câștigat prima manșă a barajului pentru optimile Europa League contra lui PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu. După meci, specialiștii au acordat note pentru fiecare jucător, iar goalkeeper-ul român a primit printre cele mai slabe “calificative”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Celta Vigo a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în optimile UEL, după ce a învins-o pe Toumba pe PAOK Salonic cu 2-1, Aspas și Swedberg aducând victoria pentru iberici cu două goluri marcate în prima repriză.

Două șuturi pe poartă pentru Radu, un gol primit

După meci, cei de la flashscore.com și sofascore.com, două site-uri specializate în contorizarea statisticilor din fotbal, au acordat în stilul clasic note pentru fiecare jucător.

Prima sursă menționată l-a notat pe Ionuț Radu cu 6,5, românul primit a doua cea mai mică notă dintre titulari, fiind devansat doar de atacantul Borja Iglesias, care a avut 6,4. Media echipei galiciene a fost de 7,3, iar cel mai bine notat fotbalist a fost Iago Aspas, marcator și pasator, care a primit “calificativul” 9.

Pe sofascore.com, Radu a primit nota 6,7 și a fost al treilea cel mai slab cotat jucător de specialiști, după același Borja Iglesias (6,4) și Ilaix Moriba (6,6). Potrivit acestui site de specialitate, media clubului a fost de 6,85.