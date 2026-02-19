Fotbalistul care face istorie în România mergea cu Dacia 1310 la antrenamente: "Tata m-a învățat o chestie..." - Antena Sport

Închide meniul
Fotbalistul care face istorie în România mergea cu Dacia 1310 la antrenamente: “Tata m-a învățat o chestie…”

Radu Constantin Publicat: 19 februarie 2026, 22:24

Există un fotbalist care face deja istorie în Liga 1 din România şi care ne dă tuturor o lecţie de modestie. Este vorba de mijlocașul „șepcilor roșii”, Dan Nistor, care acum este pe locul al doilea în clasamentul All Time al aparițiilor, după Ionel Dănciulescu. El a bifat deja borna de 500 de meciuri jucate pe prima scenă, iar Dănciulescu are cu 15 partide mai mult.

Într-un interviu recent el a vorbit despre ce înseamnă să ai bani. Cu siguranţă fotbalistul a strâns în cariera lui suficienţi bani, dar el spune că important pentru el a fost să aibă o casă, nu maşini de lux, haine scumpe sau “gagici”.

“Tata m-a învățat o chestie foarte interesantă. Mi-a zis: „Bă tată, e foarte, foarte important e să ai număr la casă”. Adică când îți vine corespondența sau primești un colet: strada cutare, adresa cutare. Din păcate, pentru ei sunt mai importante, nu știu, hainele, mașinile. Pentru mine așa am fost crescut și nu cred că e un lucru rău ăsta”, a spus Nistor pentru gsp.ro.

El completat, spunând că el nu s-a uitat mai maşini, ba mai mult a ajuns la antrenamente chiar cu Dacia 1310: “Da, dar trebuie să ai unde să-ți vină corespondența pe primul loc. După care restul. Eu la Târgu Jiu mergeam cu Dacia 1300. Era un fin de-al meu care mă ducea de la Rucăr până la Târgu Jiu. Vă dați seama, cu Dacia 1310 făceam patru ore, cinci ore… Dacă le spun la copii acuma, zic: „Lasă-mă pe ăsta, dă-l în….”.

Pandurii Târgu-Jiu, Dinamo București, CFR Cluj, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj sunt echipele pentru care a evoluat Dan Nistor în Liga 1.

Top 5 All Time – prezențe în Liga 1

1. Ionel Dănciulescu – 515 meciuri
2. Dan Nistor – 500 meciuri
3. Costică Ștefănescu 490 meciuri
4. Florea Ispir – 485 meciuri
5. Ladislau Boloni – 484 meciuri

