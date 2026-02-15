Ce a postat jucătorul eliminat în Inter - Juventus 3-2, după faza care a provocat un scandal uriaş în Italia - Antena Sport

Pierre Kalulu (25 de ani), jucătorul eliminat în derby-ul dintre Inter şi Juventus, încheiat cu scorul de 3-2, a publicat un prim mesaj pe reţelele de socializare, după ce a fost eliminat. Cartonaşul roşu încasat a provocat un scandal uriaş în Serie A, faza fiind una controversată.
Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaş galben în minutul 42, după un duel cu Alessandro Bastoni (26 de ani). Francezul lui Juventus l-a atins extrem de puţin pe adversarul de la Inter, care a plonjat spectaculos.
Postarea lui Pierre Kalulu, după ce a fost eliminat în Inter – Juventus 3-2
Imediat după ce a fost eliminat de Federico La Penna, Pierre Kalulu a cerut intervenţia VAR-ului. Arbitrajul video nu a putut interveni însă în această fază, deoarece era vorba de un al doilea cartonaş galben, şi nu unul roşu direct.
A doua zi după meci, Pierre Kalulu a postat pe contul său de Instagram o reluare cu cele două faulturi comise în meciul cu Juventus. În imaginile postate se observă că de ambele dăţi, contactul nu este unul evident, fiind greu de identificat.
Alături de videoclipul postat, Pierre Kalulu a ataşat şi un emoticon care înfăţişa o faţă gânditoare.
Eliminarea lui Pierre Kalulu a dus la scene incredibile şi după meci, când Giorgio Chiellini şi Luciano Spalletti au purtat un dialog aprins cu arbtrul La Penna, în drumul către vestiare.
Ce a spus Cristi Chivu despre eliminarea lui Pierre Kalulu
Cristi Chivu a declarat că le spune mereu jucătorilor să nu pună arbitrul în astfel de situaţii complicate şi că el nu ar fi pus mâna pe adversar, dacă ştia că are deja un cartonaş galben:
“Pentru mine este o atingere uşoară, dar este contact. Trebuie să spunem asta, trebuie să recunoaştem. Şi eu am avut parte de atingeri uşoare în Liga Campionilor şi le-am spus mereu jucătorilor că nu trebuie să pună arbitrul într-o astfel de situaţie. Jucătorul meu a simţit mâna şi a arbitrul a dat al doilea galben.Un jucător experimentat precum Kalulu ar trebui să știe că, în anumite circumstanțe, mâinile trebuie ținute departe.
Nu pun mâna pe un adversar cu un cartonaș galben, mai ales într-o situație în care este anticipat și riscă un contraatac”, a declarat Cristi Chivu, citat de tuttomercatoweb.com.
