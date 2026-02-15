Se pregăteşte o schimbare majoră! Anunţul Gazzetta dello Sport după scandalul din Inter - Juventus: "Şanse mari la World Cup" - Antena Sport

Închide meniul
Se pregăteşte o schimbare majoră! Anunţul Gazzetta dello Sport după scandalul din Inter - Juventus: "Şanse mari la World Cup"

Home | Fotbal | Serie A | Se pregăteşte o schimbare majoră! Anunţul Gazzetta dello Sport după scandalul din Inter – Juventus: “Şanse mari la World Cup”

Se pregăteşte o schimbare majoră! Anunţul Gazzetta dello Sport după scandalul din Inter – Juventus: “Şanse mari la World Cup”

Alex Masgras Publicat: 15 februarie 2026, 14:10

Se pregăteşte o schimbare majoră! Anunţul Gazzetta dello Sport după scandalul din Inter – Juventus: Şanse mari la World Cup

Kalulu a fost eliminat în Inter - Juventus / Profimedia

Scandalul din meciul Inter – Juventus, câştigat de echipa lui Cristi Chivu cu 3-2, are şanse foarte mari să nu se mai repete. Finalul primei reprize de pe Meazza a fost controversat, după ce Kalulu a primit al doilea galben pentru un presupus fault asupra lui Bastoni, fiind eliminat. VAR-ul nu a putut interveni, deoarece acest sistem nu analizazea cartonaşele galbene, chiar dacă acestea duc la eliminări.

Italienii de la Gazzetta dello Sport anunţă că acest lucru se va schimba în curând. Pe 20 ianuarie, la Londra, într-o întâlnire IFAB (n.r. forul care stabileşte legile jocului) s-a schimbat regula, iar în cazul unor dovezi clare, un al doilea cartonaş galben va putea fi analizat de VAR, iar arbitrul va putea întoarce decizia.

Regula care urmează să fie implementată la World Cup 2026, după scandalul din Inter – Juventus

În cazul în care această regulă ar fi fost deja în vigoare, atunci arbitrul meciului Inter – Juventus ar fi fost chemat la monitorul VAR, ar fi anulat cartonaşul galben arătat lui Kalulu. iar Bastoni ar fi fost avertizat.

Italienii au anunţat şi că această regulă ar putea să fie implementată începând cu World Cup 2026, turneu final care va fi transmis în Universul Antena. Trebuie menţionat însă faptul că VAR-ul nu va indica acordarea cartonaşelor galbene, intervenţia acestui sistem urmând să fie doar pentru a preveni eliminările rezultate în urma unor decizii greşite:

“Regula VAR, care permite ca un al doilea cartonaş galben să fie anulat, a fost deja schimbată, dar trebuie să fie şi implementată. Sunt şanse mari ca ea să fie implementată la World Cup. Până atunci, La Penna (n.r. arbitrul meciului Inter – Juventus) va fi forţat să stea pe tuşă pentru o perioadă lungă de timp.

Ce s-ar fi întâmplat dacă noua regulă ar fi fost în vigoare? Ar fi fost o analiză pe teren, arbitrul ar fi fost chemat să revadă faza, galbenul lui Kalului ar fi fost anulat, iar Bastoni ar fi primit galben pentru simulare (ar fi fost al doilea)”, au anunţat italienii de la Gazzetta dello Sport.

