Leeds United - Arsenal 0-4. „Tunarii” își extind avansul în fruntea Premier League - Antena Sport

Arsenal a reușit să pună punct seriei de trei etape consecutive fără victorie în Premier League. Liderul din campionatul Angliei s-a impus categoric pe terenul celor de la Leeds United.
Echipa antrenată de Mikel Arteta și-a extins avansul în fruntea clasamentului, față de Manchester City și Aston Villa. Distanța este acum de șapte puncte.
Arsenal a câștigat în Premier League după 4 etape
Arsenal și-a extins avansul față de Manchester City și Aston Villa, după succesul obținut de gruparea londoneză pe terenul celor de la Leeds United, din etapa cu numărul 24 de Premier League.
Formația antrenată de Mikel Arteta a deschis scorul pe Elland Road în minutul 27 prin Zubimendi, iar scorul pauzei a fost stabilit de autogolul lui Darlow.
În repriza secundă, „tunarii” au mai punctat de două ori. Gyokeres l-a învins pe portarul advers în minutul 69, iar brazilianul Gabriel Jesus a stabilit rezultatul final (min. 89).
Arsenal este acum la șapte puncte distanță de Manchester City și Aston Villa, care vor înfrunta în această etapă Tottenham Hotspur, respectiv Brentford.
