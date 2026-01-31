Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Leeds United - Arsenal 0-4. „Tunarii” își extind avansul în fruntea Premier League - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Leeds United – Arsenal 0-4. „Tunarii” își extind avansul în fruntea Premier League

Leeds United – Arsenal 0-4. „Tunarii” își extind avansul în fruntea Premier League

Daniel Işvanca Publicat: 31 ianuarie 2026, 19:14

Comentarii
Leeds United – Arsenal 0-4. Tunarii” își extind avansul în fruntea Premier League

Jucătorii de la Arsenal / Profimedia

Arsenal a reușit să pună punct seriei de trei etape consecutive fără victorie în Premier League. Liderul din campionatul Angliei s-a impus categoric pe terenul celor de la Leeds United.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa antrenată de Mikel Arteta și-a extins avansul în fruntea clasamentului, față de Manchester City și Aston Villa. Distanța este acum de șapte puncte.

Arsenal a câștigat în Premier League după 4 etape

Arsenal și-a extins avansul față de Manchester City și Aston Villa, după succesul obținut de gruparea londoneză pe terenul celor de la Leeds United, din etapa cu numărul 24 de Premier League.

Formația antrenată de Mikel Arteta a deschis scorul pe Elland Road în minutul 27 prin Zubimendi, iar scorul pauzei a fost stabilit de autogolul lui Darlow.

În repriza secundă, „tunarii” au mai punctat de două ori. Gyokeres l-a învins pe portarul advers în minutul 69, iar brazilianul Gabriel Jesus a stabilit rezultatul final (min. 89).

Reclamă
Reclamă

Arsenal este acum la șapte puncte distanță de Manchester City și Aston Villa, care vor înfrunta în această etapă Tottenham Hotspur, respectiv Brentford.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga finala masculină de la Australian Open?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Observator
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Care a fost cea mai mare diferență de scor dintre Rapid și U Cluj. După 1-0 la pauză, a venit umilința în a doua repriză
Fanatik.ro
Care a fost cea mai mare diferență de scor dintre Rapid și U Cluj. După 1-0 la pauză, a venit umilința în a doua repriză
19:06
Suporterii din Slobozia au răbufnit, iar Dorinel Munteanu a vorbit cu Andrei Prepeliță: “Trebuie să facă asta”
18:56
FC Argeş – UTA 0-1. Victorie mare pentru arădeni în lupta pentru un loc de play-off
18:32
Rapid – “U” Cluj LIVE TEXT (20:00). Giuleştenii pot trece pe primul loc. Echipele de start. Moruțan este titular
18:27
FCSB poate da lovitura! Jucătorul care i-a spus inițial “nu” lui Becali și-a dat acordul pentru transfer
18:17
Valentin Mihăilă, gol superb în Istanbul Bașakșehir – Rizespor! Românul, printre cei mai buni de pe teren
18:05
Lovitură pentru Real Madrid în cazul Negreira. Joan Laporta jubilează: “I-a închis «ușa în nas»”
Vezi toate știrile
1 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 2 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul 5 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid 6 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate