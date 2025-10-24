„Asta e cauza rezultatelor”. A identificat marea problemă din jocul FCSB-ului, după înfrângerea cu Bologna - Antena Sport

Florin Lovin a identificat marea problemă de la FCSB, după eșecul cu Bologna. Acesta a transmis că schimbările dese ale echipei de start reprezintă cauza lipsei de rezultate.

Fostul jucător a declarat că jucătorii FCSB-ului au o problemă și la nivel de încredere, fiind convins că Elias Charalambous și Mihai Pintilii reușesc cu greu să-i motiveze pe campioni.

A identificat marea problemă din jocul FCSB-ului, după înfrângerea cu Bologna

Totodată, Florin Lovin a subliniat că nu se pot crea automatisme dacă primul 11 nu este același în fiecare meci. Acesta s-a declarat convins că apare frustrarea la nivelul jucătorilor care nu evoluează.

„E o situaţie în care nu greşeşte doar un jucător, ci meci de meci e unul diferit. E o problemă de grup, o problemă de încredere, iar Elias şi Pintilii au o sarcină grea de a le reda încrederea şi plăcerea de a juca fotbal.

Lucrul cel mai grav… cauza rezultatelor e că FCSB nu joacă niciun meci cu acelaşi 11. De la începutul campionatului – nu am verificat – nu cred că a jucat meciuri consecutive cu acelaşi prim 11. La toate echipele bune din Europa ştii primul 11 pe de rost, că nu poţi schimba cinci, şase jucători de la meci la meci.