„Asta e cauza rezultatelor”. A identificat marea problemă din jocul FCSB-ului, după înfrângerea cu Bologna - Antena Sport

„Asta e cauza rezultatelor”. A identificat marea problemă din jocul FCSB-ului, după înfrângerea cu Bologna

Publicat: 24 octombrie 2025, 21:42

Jucătorii FCSB-ului/ Hepta

Florin Lovin a identificat marea problemă de la FCSB, după eșecul cu Bologna. Acesta a transmis că schimbările dese ale echipei de start reprezintă cauza lipsei de rezultate.  

Fostul jucător a declarat că jucătorii FCSB-ului au o problemă și la nivel de încredere, fiind convins că Elias Charalambous și Mihai Pintilii reușesc cu greu să-i motiveze pe campioni. 

Totodată, Florin Lovin a subliniat că nu se pot crea automatisme dacă primul 11 nu este același în fiecare meci. Acesta s-a declarat convins că apare frustrarea la nivelul jucătorilor care nu evoluează. 

„E o situaţie în care nu greşeşte doar un jucător, ci meci de meci e unul diferit. E o problemă de grup, o problemă de încredere, iar Elias şi Pintilii au o sarcină grea de a le reda încrederea şi plăcerea de a juca fotbal.  

Lucrul cel mai grav… cauza rezultatelor e că FCSB nu joacă niciun meci cu acelaşi 11. De la începutul campionatului – nu am verificat – nu cred că a jucat meciuri consecutive cu acelaşi prim 11. La toate echipele bune din Europa ştii primul 11 pe de rost, că nu poţi schimba cinci, şase jucători de la meci la meci.  

Nu poţi să ai automatisme, să ai omogenitate, că sunt alţi jucători mereu, iar când intră acei jucători şi ai 1-0 mai faci două, trei schimbări la pauză şi iar dai mecanisul peste cap. Asta e cea mai mare problemă, jucătorii importanţi nu joacă 90 de minute două, trei, patru, cinci, şase meciuri la rând.  

Toţi jucătorii care joacă în campionat, dar care sunt rezerve în Europa, că trebuie să joace în campionat, sunt frustraţi, iar frustrarea se vede în comportamentul lor şi se vede că nu mai e o echipă unită. Situaţia e complexă şi e important ca aceşti jucători să joace şi în campionat, şi în Europa câteva meciuri. Până nu se va întâmpla asta, e greu de crezut că FCSB îşi va reveni”, a declarat Florin Lovin, conform primasport.ro. 

