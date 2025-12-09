Englezii au răbufnit după faza controversată din Inter - Liverpool: „Distruge jocul”. Explicațiile date de UEFA - Antena Sport

Închide meniul
Englezii au răbufnit după faza controversată din Inter - Liverpool: „Distruge jocul". Explicațiile date de UEFA

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Englezii au răbufnit după faza controversată din Inter – Liverpool: „Distruge jocul”. Explicațiile date de UEFA

Englezii au răbufnit după faza controversată din Inter – Liverpool: „Distruge jocul”. Explicațiile date de UEFA

Viviana Moraru Publicat: 9 decembrie 2025, 23:26

Englezii au răbufnit după faza controversată din Inter – Liverpool: Distruge jocul”. Explicațiile date de UEFA

Ibrahima Konate, gol anulat în Inter - Liverpool/ Profimedia

Englezii au răbufnit după faza controversată din meciul Inter – Liverpool, din etapa a șasea a grupei de Champions League. „Cormoranii” au reușit să marcheze în minutul 32 împotriva echipei lui Cristi Chivu, însă golul lui Ibrahima Konate a fost anulat. 

VAR-ul a intervenit după ce fundașul lui Liverpool a reușit să înscrie. Faza a fost analizată timp de câteva minute bune, iar în cele din urmă arbitrul a fost chemat la marginea terenului să revadă faza. 

Englezii au răbufnit după faza controversată din Inter – Liverpool 

Înainte ca Ibrahima Konate să marcheze, Virgil van Dijk a trimis o lovitură de cap, iar balonul l-a lovit în mână pe Hugo Ekitike. Arbitrul Zwayer a decis ulterior să anuleze reușita lui Liverpool pe motiv de henț. 

Englezii au fost nemulțumiți de faptul că faza a fost analizată timp de cel puțin cinci minute. Aceștia consideră că pentru o astfel de întrerupere, ar fi trebuit să fie luată în calcul decizia inițială a arbitrului, acesta acordând golul în primă fază. 

„A durat cam cinci minute să se ia decizia, dar golul nu rămâne valabil. Tot 0-0. 

Să fim sinceri, dacă o decizie durează atât de mult să fie analizată și verificată, ar trebui să rămână doar prima decizie a arbitrului, nu? Tehnologia asta chiar distruge jocul”, au notat cei de la liverpoolecho.co.uk. 

Ulterior, UEFA a oferit explicații după ce reușita lui Ibrahima Konate a fost anulată, menționând faptul că Hugo Ekitike a comis henț în careu înainte ca francezul să marcheze în poarta lui Inter. 

„Gol anulat – henț! Jucătorul lui Liverpool, numărul 22, a atins mingea cu brațul stâng, care se afla într-o poziție nefirească, în afara corpului, în drumul spre gol”, au explicat cei de la UEFA, pe site-ul oficial. 

Peştele congelat, la analize de laborator. La macrou 25% e gheaţă, iar contaminarea e la limităPeştele congelat, la analize de laborator. La macrou 25% e gheaţă, iar contaminarea e la limită
