Englezii au răbufnit după faza controversată din Inter - Liverpool: „Distruge jocul”. Explicațiile date de UEFA - Antena Sport

Englezii au răbufnit după faza controversată din meciul Inter – Liverpool, din etapa a șasea a grupei de Champions League. „Cormoranii” au reușit să marcheze în minutul 32 împotriva echipei lui Cristi Chivu, însă golul lui Ibrahima Konate a fost anulat.

VAR-ul a intervenit după ce fundașul lui Liverpool a reușit să înscrie. Faza a fost analizată timp de câteva minute bune, iar în cele din urmă arbitrul a fost chemat la marginea terenului să revadă faza.

Înainte ca Ibrahima Konate să marcheze, Virgil van Dijk a trimis o lovitură de cap, iar balonul l-a lovit în mână pe Hugo Ekitike. Arbitrul Zwayer a decis ulterior să anuleze reușita lui Liverpool pe motiv de henț.

Englezii au fost nemulțumiți de faptul că faza a fost analizată timp de cel puțin cinci minute. Aceștia consideră că pentru o astfel de întrerupere, ar fi trebuit să fie luată în calcul decizia inițială a arbitrului, acesta acordând golul în primă fază.

„A durat cam cinci minute să se ia decizia, dar golul nu rămâne valabil. Tot 0-0.