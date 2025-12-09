Kairat Almaty - Olympiacos se joacă ACUM. Meci „de foc” și pentru Cristi Chivu în Champions League. Programul complet - Antena Sport

Inter – Liverpool, duelul serii de Champions League, se va disputa de la ora 22:00 și va fi în format live text, pe as.ro. Partida din etapa a șasea a grupei se anunță a fi una „de foc” pentru echipa lui Cristi Chivu.
Liverpool traversează un sezon dezastruos. „Cormoranii” au câștigat un singur meci din ultimele șase disputat, în toate competițiile.
Kairat Almaty – Olympiacos 0-0
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 1: Start de meci!
- Kairat Almaty: Anarbekov – Machado, Sorokin, Shirobokov, Tapalov – Baybek, Glazer – Zaira, Ricardinho, Mrynskiy – Edmilson
- Olympiacos: Tzolakis – Rodinei, Biancone, Pirola, Ortega – Hezze, Mouzakitis – Podence, Chiquinho, Martins – El Kaabi
Inter – Liverpool LIVE TEXT (22:00)
Inter a înregistrat trei victorii la rând, în toate competițiile, înaintea duelului cu Liverpool. În grupa de Champions League, trupa lui Cristi Chivu a fost învinsă în ultima etapă de Atletico Madrid, scor 1-2.
Inter ocupă locul patru în grupa de Champions League, cu 12 puncte. Liverpool, de cealaltă parte, se clasează pe locul 13, cu nouă puncte, la egalitate cu Galatasaray, Atletico Madrid și Newcastle.
Echipele probabile la Inter – Liverpool:
- Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Thuram, Martinez
- Antrenor: Cristi Chivu
- Liverpool (4-2-3-1): Alisson – Bradley, Konate, van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Ekitike – Isak
- Antrenor: Arne Slot
Liverpool nu se va putea baza pe Mo Salah la duelul cu echipa lui Cristi Chivu. Starul egiptean a fost lăsat în afara lotului de către Arne Slot pentru duelul de pe Meazza.
Marți se vor mai disputa alte opt partide în grupa de Champions League. Barcelona va primi vizita celor de la Frankfurt, Chelsea se va deplasa la Atalanta, iar PSV-ul lui Dennis Man va întâlni Atletico Madrid, pe teren propriu.
Programul zilei de marți din Champions League:
- Kairat Almaty – Olympiacos, ora 17:30
- Bayern – Sporting, ora 19:45
- Atalanta – Chelsea, ora 22:00
- Barcelona – Frankfurt, ora 22:00
- Inter – Liverpool, ora 22:00
- Monaco – Galatasaray, ora 22:00
- PSV – Atletico Madrid, ora 22:00
- Union SG – Marseille, ora 22:00
- Tottenham – Slavia Praga, ora 22:00
- Alarmă la Real Madrid! Kylian Mbappe, incert înaintea meciului care îl poate demite pe Xabi Alonso
- Xabi Alonso, de neclintit! Cum a răspuns când a fost întrebat despre posibilitatea de a fi demis de Real Madrid
- “Atenție la Liverpool”. Semnal de alarmă tras la Interul lui Chivu înainte de derby-ul din Champions League
- Cristi Chivu, răspuns direct când a fost întrebat despre scandalul uriaş provocat de Mo Salah la Liverpool
- Cu cine l-a comparat Arne Slot pe Cristi Chivu, înainte de Inter – Liverpool: “Văd mai multe asemănări”